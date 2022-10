Satt ut av gullfeiring: – Unikt

– Det er veldig spesielt å vinne her. Det betyr så mye for mange. At det er fullt hus her klokken ett natt til mandag ... Det hadde ikke skjedd så mange andre plasser.

Therese Sessy Åsland strålte under gullfeiringen etter nok en eminent dag som Brann-spiller.

Først ble RBK slått 2-1, og etter litt flyplasstrøbbel på Værnes kom omsider gulljentene «hem» til Bergen sent søndag kveld.

Der ble de møtt av flere hundre Brann-supportere som hadde tatt turen til Hotel Norge for å hylle sine heltinner.

Kryptisk melding

Nåværende Brann-trener Olli Harder har trent lag i Kina, USA, England og Norge.

Men det å vinne gull med Brann i Bergen er noe helt spesielt, bedyrer han overfor TV 2.

– Jeg har jobbet med fotballen i 15-16 år over hele verden. Dette er unikt. Fantastisk å vinne, og se hvor mye fotballen betyr for folk i Bergen, sier Harder og sikter til hyllesten hans kvinner mottok i de sene nattetimer.

Den newzealandske treneren tok over roret etter at Alexander Straus forsvant til tyske Bayern München i juni.

Om han fortsetter som trener eller går tilbake til rollen som sportssjef, vil han ikke si så mye om foreløpig.

– Vi har ikke diskutert det. Men vi jobber åpenbart med noe, som er normalt. Fokuset nå er Vålerenga og cupfinalen. Så får vi snakke om det etter finalen.

SUKSESS: For Brann-trener Olli Harder. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det gjenstår fortsatt to kamper av Branns eventyrsesong: Først den siste kampen i sluttspillet hjemme mot Vålerenga, hvor gullet skal deles ut, før cupfinalen mot Stabæk på Ullevaal.

Og akkurat cupfinalen vekker vonde minner for Brann-fansen. Vålerenga ble for sterke i cupfinalen i fjor. Også i 2018 led Sandviken (forløperen til Brann) på et cupfinale-tap.

– Jeg vet at vi må er det beste laget på papiret, men du vinner ikke kampen på papiret. Vi drar dit for å prestere, sier Harder.

– Sesongen skal avsluttes med stil. Vi skal vinne begge kampene, sier Åsland.