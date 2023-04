Sarpsborgs nye juvel ble aldri fortalt at moren lå for døden

Han har vist seg fram i noen av verdens største klubber. Men året på et ungdomsakademi i Spania forteller trolig aller mest om hvor mye det har betydd for familien til Christopher Bonsu Baah (18) å lykkes med fotballen.

– Jeg sov med drakta på den første natten. Jeg var så stolt.

Christopher Bonsu Baah lyser opp.

På fotoshoot – en stund etter å ha signert sin første profesjonelle fotballkontrakt – gjør 18-åringen ingen forsøk på å skjule hvor mye det betyr å ha signert på en fireårsavtale med Sarpsborg 08.

Så stolt var han at han selv spurte om han kunne få med seg klubbens drakt hjem den dagen han signerte.

– Det har vært en lang, lang reise, sier ghaneseren til TV 2.

Han har prøvespilt for noen av verdens største klubber. Manchester United, Borussia Dortmund og Barcelona.

I Sarpsborg 08 herjet han da han fikk sjansen på prøvespill.

– Det er den beste prøvespilleren jeg noen gang har sett, var TV 2s fotballekspert Yaw Amankwahs dom etter å ha sett Bonsu Baah i treningskamp mot Strømsgodset.

OVERRASKET: To ting har overrasket Christopher Bonsu Baah ved oppholdet i Norge hittil: Snøen og prisene i butikken. – Jeg sier bare wow, er dommen fra 18-åringen. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Forventningene er store til 18-åringen før Eliteserien sparkes i gang mandag.

Men veien til norsk fotball og Sarpsborg 08 har ikke bare vært en dans på roser for stortalentet fra Ghana.

Familien fortalte aldri

16 år gammel forlot han hjemlandet. Talentet virket udiskutabelt og planen for å gjøre Christopher Bonsu Baah klar for europeisk fotball ble klekket ut.

Valget falt på et ungdomsakademi i Spania.

For en unggutt fra Ghana var det mye nytt å forholde seg til. Moren Theresah Akosua Sarpomah ble en viktig støttespiller på telefon fra hjemlandet.

Men en dag svarte Theresah aldri lenger.

– Normalt sett snakket jeg med henne annenhver dag. Jeg og mamma var tett når det kom til fotball. Hun spurte hvordan det gikk og støttet meg. Selv om jeg var litt sint, holdt hun meg rolig. Men en dag hadde jeg ikke hørt fra henne på fire dager. Jeg tenkte «wow, hva er det som skjer?», forklarer Bonsu Baah.

Han ringte storebroren, som han også har et tett forhold til.

– Han sa at hun bare var ute for å kjøpe noe. Men jeg følte at noe var galt. Av og til får man bare en følelse av at noe ikke stemmer, sier Bonsu Baah.

Det familien aldri fortalte til Christopher Bonsu Baah, var at moren over en tid hadde vært syk.

GIKK BORT: Sarpsborg 08-spiller Christopher Bonsu Baah pleide å prate med moren Theresah Akosua Sarpomah på telefon annenhver dag. Da hun plutselig ikke svarte på flere dager, skjønte han at noe var galt. Foto: Privat

Til slutt maktet hun ikke mer.

– Jeg tror det tok fire dager fra hun døde til jeg fant ut av det. I starten var jeg forbannet på at ingen fortalte meg det, men senere har jeg skjønt at de bare forsøkte å hjelpe meg, sier Sarpsborg 08s nye stjerneskudd.

Ville beskytte stjerneskuddet

Familiens plan var i utgangspunktet å beskytte Christopher; tanken var at han skulle få fokusere på fotballen uten forstyrrelser.

– Jeg måtte nesten le litt av at de har løyet sånn til meg. Samtidig skal jo det ikke skje en ung gutt som prøver å nå drømmen sin. Det kan jo ødelegge deg fullstendig, sier han.

Begravelsen til moren fikk han heller aldri deltatt i.

– Familien min og manageren visste hvor tett jeg og moren min var. Om jeg hadde reist dit, ville jeg muligens gjort noe dumt, sier Christopher Bonsu Baah.

DER ALT STARTET: Christopher Bonsuh Baah startet fotballkarrieren i Stamford Heroes i Ghana. Deretter gikk turen til Shooting Stars, der det kjapt ble klekket ut en plan som skulle føre stortalentet til Europa.

Til Sarpsborg Arbeiderblad har 18-åringens manager, Isaac Ansah, tidligere fortalt at han ikke kunne reise hjem fra Spania fordi oppholdstillatelsen ventet på å bli fornyet.

Langt borte fra familien var Christopher sønderknust.

I perioder føltes fotballdrømmen bortkastet.

– Jeg var 17 år gammel, hadde ikke kontrakt og følte meg bare forstyrret. Jeg var frustrert og trist. Men takket være storebroren min, manageren min og de rundt meg, så fikk jeg motivasjonen tilbake. De hjalp meg til å holde meg gående, sier Christopher Bonsu Baah.

Han har fortsatt jevnlig kontakt med familien i hjemlandet.

– Pappa får jeg ikke snakket så ofte med, for han har ikke smarttelefon. Men jeg får hilst til ham via resten av familien min, forsikrer Sarpsborg 08-spilleren.

Viste seg fram for favorittklubben

Selv om Christopher hadde det tøft personlig i Spania, viste han hele tiden på banen at han hadde noe spesielt ved seg.

I løpet av de siste årene har han vist seg fram i noen av verdens største klubber.

I MANCHESTER: Christopher har vist seg fram for Manchester United - selv om han i ettertid innrømmer at han har en større forkjærlighet for den lyseblå klubben i byen. Foto: Privat

– Jeg husker jeg så ned på logoen på draktene. Barcelona, Manchester United, Dortmund ... jeg måtte bare le av det. Hvem er jeg til å være her, liksom? sier Bonsu Baah om prøvespillene han har vært på.

Samtidig var det ikke bare-bare å stadig vise seg fram i nye klubber.

Christopher var tross alt 17 år gammel og manglet kontrakt.

– Det var litt frustrerende, for alle fortalte meg at jeg var så god. Men jeg visste aldri hva som ville skje videre. Det gjorde meg litt frustrert, sier han.

Sett i ettertid er det uansett minner for livet. Spesielt oppholdet i Barcelona, som på den tiden var hans klare favorittklubb, gjorde inntrykk. Nå har Manchester City seilet opp som en av klubbene han virkelig ser opp til.

– Jeg var så nervøs. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier han.

MED SUPERSTJERNE: På Barcelonas treningsfelt fikk Sarpsborgs stortalent blant annet hilst på Barcelonas stjerneskudd Gavi. Foto: Privat

Vil ære moren

Samtidig var det definitivt en drøm som gikk i oppfyllelse da Christopher Bonsu Baah endelig fikk sin første profesjonelle kontrakt.

– Det betyr veldig mye for meg og min familie. Jeg er så glad for å få denne sjansen, sier han.

At forventningene er store til 18-åringen, er det ingen tvil om. Yaw Amankwahs hyllest av stjerneskuddet har vært udiskutabel.

GODT SKOLERT: Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn er imponert over hvor godt skolert 18 år gamle Christopher Bonsu Baah er allerede. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

I Sarpsborg 08 er trener Stefan Billborn tydelig på at han ser et enormt potensial i unggutten. Samtidig ber han om tålmodighet.

– Jeg tror det viktigste er at folk ser hva Christopher forventes å bli og ikke hva han er akkurat nå. Jeg tror også det er viktig at Christopher selv forstår at han har mange år foran seg. Husk at han fortsatt er ung, sier Billborn.

Samtidig hyller han mentaliteten til gutten som fylte 18 i desember: Ekstremt ambisiøs, lærevillig, god defensivt og flink med ball er ord som går igjen.

Selv virker Christopher Bonsu Baah særdeles ydmyk på egne vegne.

– Jeg ber bare om at alle holder sammen og hjelper hverandre med å nå våres mål, sier han på spørsmål om årets ambisjoner.

– Men hva håper du å oppnå for din egen del?

– Jeg vil hjelpe laget til å vinne kamper. Jeg vil hjelpe laget med mål og målgivende, sier han.

– Du virker som en lagspiller?

– Ja. Om du gjør ting alene i livet, så vil det ta lang tid å oppnå ting. Om du gjør det i lag, så vil det gå kjappere, sier han.

Drømmen til Christopher Bonsu Baah er på sikt å spille i en av Europas største ligaer. Men først venter Bodø/Glimt mandag.

– Storebroren min har sagt at «mamma ønsket bare å se deg spille fotball, gjør mamma stolt». Selv om hun ikke lever lenger, føler jeg at hun fortsatt er med meg, sier Sarpsborgs nye stjerneskudd.

