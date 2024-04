Sarpsborg-spiller beklager: – Aldri min intensjon å slå noen bevisstløs

Reaksjonene har vært kraftige i etterkant av lørdagens takling i lokaloppgjøret mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08.

Nå ønsker Sarpsborgs Jeppe Andersen å komme til orde.

– Jeg ønsker å beklage at det ble så voldsomt som det ble. Det så ubehagelig ut. Men jeg vil bare understreke at min intensjon aldri var å prøve å slå noen bevisstløs, sier Jeppe Andersen på telefon til TV 2 mandag.

Vertenes Morten Bjørlo ble liggende bevisstløs på gresset etter taklingen, men Jeppe Andersen altså slapp unna med gult kort. VAR grep aldri inn og overstyrte dommerens beslutning.

Det har fått TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah til å fyre på alle plugger mot VAR.

– Det er den verste VAR-avgjørelsen i Eliteserien noensinne, sier TV 2s ekspert Yaw Amankwah.

Samtidig har TV 2-eksperten vært krystallklar på at Jeppe Andersen i ettertid burde straffes for taklingen.

– Det er vold! Om Jeppe Andersen er på banen i neste Eliteserie-runde, så er det en stor skam, sier Amankwah.



BEVISSTLØS: Morten Bjørlo mistet bevisstheten etter taklingen. Foto: Thomas Andersen

Mandag ettermiddag ble det klart at NFF ikke vil gripe inn i etterkant for å straffe Andersen.

– En voldsom anklage

I Sarpsborg 08 er Andersen selv litt overrasket over sakens proporsjoner.

Han synes voldsanklagene er i overkant.

– Jeg synes kanskje det er en voldsom anklage. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til akkurat det. Jeg er bare en fotballspiller som prøver å arbeide hardt og gjøre mitt beste. Noen ganger skjer det ting man ikke ønsker skal skje, sier han.

Yaw Amankwah påpeker at det er selve handlingen han sikter til når han omtaler saken som vold.

– Som tidligere spiller har jeg full forståelse for at det kan gå en kule varmt, spesielt i et lokaloppgjør og man kommer litt på etterskudd i en situasjon. Og det er jo ingen som har sagt at Jeppe Andersen er en voldsmann, sier Amankwah.

Han fortsetter:

– Min mening er at selve handlingen isolert er voldelig, og at han som utfører handlingen må bære et ansvar for kraft, treffpunkt og mulig konsekvens for motspiller, sier han.



– Kunne godt vært rødt

Allerede umiddelbart etter oppgjøret, stilte Jeppe Andersen opp til intervju med TV 2 og forklarte at det aldri var hans intensjon å skade Morten Bjørlo.

Fra enkelte kameravinkler kan det se ut som om det er albuen som treffer Bjørlo.

– Hvis det hadde vært albuen, da kan jeg være enig i at det hadde virket mer bevisst. Men det er skulderen min som treffer han slik jeg opplever det, sier Jeppe Andersen.

– Sett i ettertid; burde det vært rødt?

– Ja, det kan jeg være enig i, sier han.

– Burde du blitt straffet i ettertid?

– Nei, jeg synes ikke det. Man kan diskutere om det skulle vært rødt der og da, men det er en beslutning dommeren må ta, sier Jeppe Andersen.

– Jeg forsøkte bare å gå i en duell, og kom for sent. Som sagt er det beklagelig at det ble som det ble, gjentar Andersen.

– Har du vært i kontakt med Bjørlo i etterkant?

– Nei, jeg har ikke det, men andre i klubben har vært det, påpeker Andersen.

Avslutningsvis ønsker han å komme med en beskjed.

– Jeg beklager som sagt at det ble som det ble, og så håper jeg selvfølgelig at det går bra med Morten Bjørlo, sier Jeppe Andersen.

TV 2 har mandag forsøkt å komme i kontakt med Bjørlo selv, uten å lykkes. Fra FFK-hold får man opplyst at det ser ut til å gå bra med midtbanespilleren.