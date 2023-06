Sarpsborg 08 signerer stortalent fra Barcelona

Det har blitt fleipet med at Sarpsborg 08 er Norges «Sarpelona».

Nå får påstanden nye bein å stå på for Sarpsborg 08 har nettopp signert Arnau Casas fra Barcelona.

Dette erfarte TV 2 tidligere tirsdag.

19-åringen har signert en kontrakt ut 2026 med klubben.

– I Arnau Casas får vi en talentfull midtstopper som er meget god med ball i beina. En moderne stopper, sier Bjørge Øiestad.

TIL SARPSBORG 08: Arnau Casas blir å se i Eliteserien fra 1. august.

La Masia-produkt Casas er et produkt av velkjente La Masia og har spilt over 25 aldersbestemte landskamper for Spania. I disse dager er han med og spiller U19-EM for hjemlandet. I fjor fikk han også debuten for Barcelonas a-lag i en treningskamp.

– Det er et helt enormt trangt nåløye i Barcelona-systemet og Casas søker erfaring og utvikling gjennom å spille mer seniorfotball. Vi får inn en ledertype. Han har vært kaptein for U19-laget til Barcelona dette året og er visekaptein for Spania U19 som reiser til EM for å jakte medalje, sier Øiestad.



– Høres veldig spennende ut



Arnau er en midtstopper som har vært et fast innslag på Spanias aldersbestemte landslag. Han er visekaptein på U19-landslaget som i sommer skal spille EM.

– Det setter jo en ekstra spiss på det at Sarpsborg 08 henter en spiller fra Barcelona. Men fra spøk til alvor så kan jo det passe godt at en klubb med Sarpsborgs spillestil henter en spiller fra Barcelona, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Han reagerer slik på overgangen som er på trappene.

– Umiddelbart høres det veldig spennende ut. Sarpsborg 08 vet hva de driver med, men samtidig er det alltid noen spørsmålstegn når store klubber lar talentene sine gå. Men det høres spennende ut, uten at jeg vet allverden om denne spilleren, sier Amankwah.