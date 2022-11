Sandefjord sikret kvalik på overtid i thriller: – Vil huske det for resten av livet

KBK - Jerv 1-1

Sandefjord - Haugesund 2-2

Saken var klar: Kristiansund måtte ta poeng mot Jerv - samtidig måtte Sandefjord tape for Haugesund dersom Christian Michelsens KBK skulle sikre kvalik-plass.

Det så lenge ut til å gå veien da Sandefjord lå under 1-2 med minutter igjen på klokken på Komplett Arena.

Men på overtid utlignet William Kurtovic og sørget dermed for at håpet om Eliteserie-spill også neste sesong lever for Sandefjord som nå skal spille kvalik.

– Helt sjukt og ekstremt deilig å gå seirende ut av dette. Da jeg scoret 2-2 der hadde vi ikke peiling på hva det stod i den andre kampen. Så jeg ville ha ett mål til, jeg. Men da jeg så jubelscenene på siden der skjønte jeg at vi hadde det, sier Kurtovic til TV 2.

Tar helt av etter Kurtovic-scoringen

Lagkamerat Harmeet Singh slet med å forstå at laget berget kvalikplassen i kampens hete.

– Jeg skjønte ingenting. Hvorfor løper de på banen? Jeg skjønte ikke noe. Jeg visste ikke hva stillingen var i den andre kampen, sier en sjokkert Singh.

– Skal ikke sitte å se på

Han husket ikke en gang hvem som scoret Sandefjords andre mål.

Etter kampen avslører han at det var usikkert om han skulle starte på banen eller benken, og ble byttet inn i pausen.

– Jeg sa til trenerne før kampen at en ting er sikkert: Jeg som kaptein i slike kamper skal ikke sitte å se på. Jeg skal være der ute med gutta og hjelpe dem. Det var det jeg sa til meg selv. Jeg må være ute der og vise hva jeg er laget av, forteller han til TV 2.

JUBELSCENER: Sandefjord-spillerne omfavnet hverandre i seiersrus etter 2-2 mot Haugesund. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Også Mohamed Ofkir kunne slippe jubelen løs og senke skuldrene.

– Den andre omgangen er spesiell og jeg kommer til å huske den for resten av livet. Jeg spurte de på tribunen hva stillingen i den andre kampen var og de sa 1-1. Da dommeren blåste av kriblet det i kroppen. Det var euforisk, sier han til TV 2.

Klikker fullstendig når Sandefjord scorer

– Nå er det lettelse. Vi brukte utrolig lang tid for å få det til. Vi snakket om det på forhånd at vi måtte stå på helt inn, og gjør du det får du ofte flaksen du fortjener. I dag hadde vi i hvert fall litt flyt og marginer med oss på slutten, så det ble et drama som var vel tøft, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til TV 2.

– Dette er veldig ille

Kristansund rykker direkte ned sammen med Jerv.

– Sandefjord har scora. Nei, nei, nei, nei, nei, nei!

– Dette er veldig ille. Alle er nedfor, naturligvis. Sånn er det når sånne ting skjer. Man har ikke ord for hvordan dette kunne skje. De (Sandefjord) lå under 0-2 i det 88. minutt. Vi burde vunnet her, vi kunne klart det. Men når det var 1-1 her og 0-2 der, så tar vi ingen sjanser, sier KBK-målscorer Brynjólfur Willumsson til TV 2.

– Vi trodde dette gikk veien, for vi hørte ingenting. Så plutselig er klokken 90 pluss noen minutter og vi blir fortalt at det er 2-2 i Sandefjord og at vi trenger en scoring. Det er vanskelig å gjøre noe da, utdyper Willumsson.

Sammendrag: Kristiansund BK - Jerv 1-1

KBK på kvalikplass til pause

KBK fikk en kalddusj da Mikael Ugland sendte Jerv i ledelsen allerede etter syv minutter. Men et kvarter før pause sørget Willumsson for utligningen, og med Haugesund allerede i 2-0-ledelse over Sandefjord kunne KBK gå til pause med kvalikplassen på vei ned i lommen.

Men spenningen levde hele veien inn. Like før full tid reduserte nemlig Harmeet Singh for Sandefjord, før Kurtovic altså utlignet på overtid.