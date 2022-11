Sandefjord berget plassen i Eliteserien

Kongsvinger-Sandefjord 2-1 (2-5 sammenlagt)

Det måtte et lite mirakel til om Kongsvinger skulle ta seg til Eliteserien lørdag ettermiddag.

Sandefjord vant det første kvalifiseringsoppgjøret 4-0, og hadde med det allerede det ene beinet oppe i det gjeveste selskapet i norsk fotball. Nå handlet det om å stå imot i 90 minutter.

Utgangspunktet var upåklagelig og Sandefjord leverte varene også i den andre kvalifiseringskampen.

PROFIL: Her feirer Mohamed Ofkir med de tilreisende supporterne fra Sandefjord. Foto: Christoffer Andersen

– Det er en tomhetsfølelse nå, beskriver Kongsvingers Harald Holter til TV 2.

– Det skulle jo ikke gå. Det var et forferdelig vanskelig utgangspunkt vi ga oss selv. Vi startet jævla bra, som gjorde at vi fikk litt troen. Hadde vi fått en scoring eller to tidlig, kunne det blitt kamp, fortsetter midtbanespilleren, som understreker at han synes at Sandefjord vant fortjent over to kamper.

Økte ledelsen

16 minutter var spilt da Jacob Storevik måtte ut i full strekk. Martin Sjølstad sitt skudd fra rundt 25 meter var god, men keeperen fikk dyttet ballen ut til hjørnespark.

Muligheten kom etter et åpningskvarter hvor hjemmelaget var det førende laget.

Åtte minutter senere var det hjemmelagets målvakt som måtte opp med labbene. Et innkast ble stusset videre inn mot mål, der en Sandefjord-spiller fikk satt hodet på ballen. August Strömberg var raskt oppe og slo ballen over tverrliggeren.

Halvtimen var spilt da Mohamed Ofkir kjapt og elegant rundet Kristian Jahr og slo et perfekt innlegg til Franklin Daddys Boy Nyenetue som sto og ventet midt foran målet. Han bredsidet ballen inn i lengste hjørnet. 0-1. 0-5 sammenlagt.

Få minutter før pause var Sandefjord svært nære å øke ledelsen. Ofkir var flere meter foran forsvarerne da han stakk i bakrom, rett før midtstreken. Han fosset mot målet, men ble tatt igjen og slo videre til Alexander Ruud Tveter. Spissen sin skudd ble stoppet av en forsvarer. Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard ropte og så ut til å mene at ballen ble stoppet av armen til forsvareren.

Tente håpet

Fire minutter ut i andre omgang kom scoringen som fikk hjemmepublikum til å hoppe opp fra stolene og igjen drømme om Eliteserie-plass.

Mathias Bringaker og Ludvig Langrekken stjal ballen fra Mats Haakenstad. Langrekken kom alene med keeper og satte inn utligningen.

Minutter senere hadde Bringaker retning mot målet, men ble stoppet av Albin Winbo. Gult kort. Hjemmesupporterne var tydelige på hvilken farge de mente at kortet burde hatt.

Kongsvinger jaktet flere scoringer og kom til flere gode muligheter.

Bringaker tok ned en ball som ble slått bak forsvarsrekka til bortelaget. Skuddet ble reddet av Storevik.

Så, i spilleminutt 79. kom scoringen. Harald Holter, som har spilt i klubben i en årrekke, sitt skudd gikk via en blåkledd spiller og inn i mål. 2-1.