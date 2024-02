Samboerens beskjed: – Det er et rent helvete

Tre og en halv uke er Brann i Spania for å bli best mulig. Det er tungt for flere av småbarnsfedrene.

Nyvannet naturgress under knottene. Strøkne fotballbaner ligger på rekke og rad. Solen skinner fra skyfri himmel.

Alt ligger til rette for utvikling og gode treningsøkter når Brann intensiverer sesongoppkjøringen i Marbella.

– Kjenne gress under beina igjen er jo fantastisk. Banene her er jo så fine at man klarer nesten ikke drømme om finere, sier Sivert Heltne Nilsen etter endt treningsøkt.



– Fantastisk! Tenk å få være så privilegert som vi er når vi får holde på med dette her, sier en entusiastisk Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

NYTER: Fredrik Pallesen Knudsen er strålende fornøyd med å kunne trene på naturgress i Spania. Foto: Tore Gloppen

Marbella Football Center er stedet forrige sesongs sølvvinner har lagt oppkjøringen.

– I Norge er det drittvær og sludd. Her har vi optimale forhold, ro og fred til å prikke inn formen frem mot seriestart, sier midtstopperen.



IDYLL: Her trener Brann i tre og en halv uke. Forholdene kunne knapt vært bedre. Foto: Marbella Football Center

Langt unna sine kjære

3800 kilometer unna holder samboer Mathilda Eide orden på hus, hjem og de to små barna. Hun svarer ærlig på hvordan det er å skulle takle hverdagen alene.

– Det er et rent helvete, for å si det sånn, svarer småbarnsmoren og sensurerer seg selv.



DAGLIG KONTAKT: Pallesen Knudsen tar seg daglig tid til flere samtaler med samboeren og de to barna. Foto: Tore Gloppen

– Det er tungt, men vi får bare stå i det når vi er fotballfruer, sier Eide og ler.



Fotballmannen setter stor pris på at han kan reise bort for å utføre det han kaller verdens beste jobb.

– Jeg er takknemlig for at hun gjør den jobben. Det er jo ikke noe man skal ta for gitt.

– Det er klart det er tøft å være så langt vekke så lenge, sier Pallesen Knudsen.

I tilsvarende situasjon er også Sivert Heltne Nilsen. 32-åringen har en ett år gammel sønn.

– Han begynte å gå dagen før vi dro ned hit, så det var jo veldig gøy at jeg fikk med meg det før vi reiste, sier Brann-kapteinen.

32-åringen er kjent som en kyniker på banen, men så lang tid borte fra sønnen merkes godt.

– Det er tøft, men vi må være profesjonelle.



KJENNER SAVNET: Sivert Heltne Nilsen kjenner på et savn når han er borte fra familien i flere uker. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi må ha litt FaceTime hver dag. Det er fantastisk å ha slike hjelpemiddel som gjør at vi kan holde kontakten og se hverandre hver dag.

Uaktuelt med besøk

– De er fotballspillere på det øverste nivået og det er krevende. Toppidrett er krevende, sier Eirik Horneland.



For Brann-sjefen er det uaktuelt å la småbarnsfamiliene komme på en snarvisitt til Marbella.

KREVENDE: Eirik Horneland ser at det kan være tungt å være så lenge borte fra sine nærmeste, men Brann-treneren mener det er en del av toppidretten. Foto: Tore Gloppen

– Nei, det skjer ikke. Vi er her for å trene, gjøre et skikkelig stykke arbeid. Det å skulle ha familiene rundt oss her er verken bra for familiene eller spillerne, sier 48-åringen.

– Hvordan er det for deg å være borte fra kona så lenge?

– Jeg tror hun er veldig happy, sier Horneland og ler.

– Hun får en liten pause. Etter at hun flyttet til Bergen synes nok hun at det er deilig at jeg drar på en liten tur. Jeg kunne fint vært her i to måneder. Jeg er glad i kona mi, men hun tåler fint å være hjemme alene.