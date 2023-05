Salvesens Viking-advarsel: − Kanskje ikke kult nok

STAVANGER (TV 2): Etter den spinnville målfesten mot HamKam tror Lars-Jørgen Salvesen at Viking kan være med å kjempe helt i toppen av Eliteserien i år.

STORTRIVES: Lars-Jørgen Salvesen var tilbake fra et kort skadeopphold og kom inn som innbytter mot HamKam. Det endte i stor suksess for 27-åringen som virkelig har funnet seg til rette i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

27-åringen kom inn som innbytter da Viking vartet opp med en spinnvill andreomgang mot HamKam søndag.

− Det var helt enormt. Det var nesten så vi kunne scoret flere. Det føltes som om alt gikk inn og det var utrolig artig å spille. Det har ikke vært så gøy på så lenge jeg kan huske, sier Salvesen til TV 2.

Han strålte etter oppgjøret, men samtidig erkjennes det fra Viking-hold at oppgjøret mot HamKam kanskje forteller litt om utfordringene klubben står overfor.

Før pause var Viking svake. HamKam var best og ledet etter 45 minutter. Etter hvilen snudde alt.

Lars-Jørgen Salvesen har en teori på hvorfor det endte slik.

− Det er mulig vi tok litt for lett på det – at det kanskje ikke er «kult» nok å spille mot HamKam. Det er ikke noe vondt ment mot dem, men det må bety mer. Vi snakket om det i pausen at det er tøft å vinne kamper i Eliteserien, sier Salvesen.

JUBEL: Vikings Harald Nilsen Tangen jubler sammen med Lars-Jørgen Salvesen. Foto: Carina Johansen / NTB

I pausen ble det tatt tak. I gledesruden etter kamp mente kaptein Zlatko Tripic at pausepraten til Viking må ha vært klubbens beste gjennom historien.

− Alle måtte si noe. Det var ikke noe vits å være sure og skjelle hverandre ut. Vi måtte finne ut hva vi skulle gjøre, forklarer Tripic.

− Må skjønne hvor gode vi er

Det fant Viking definitivt ut. Hjemmelaget banket inn hele sju mål i andreomgang. Totalt ni mål ble scoret.

Til slutt endte det 7-3.

Nå mener Salvesen, som Viking bladde opp for å hente fra Bodø/Glimt like før sesongstart, at andreomgangen viser litt av potensialet som finnes i Stavanger.

− Jeg håper dette kan bli en forløsning for oss og at vi skjønner hvor gode vi er, sier han.

For Salvesen mener Vikings potensial er stort, og kanskje større enn enkelte tror.

Foto: Carina Johansen / NTB

− Stabiliserer vi oss, kan vi være med å kjempe helt, helt i toppen, sier han.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim drar litt på det når han blir konfrontert med den uttalelsen.

− Jeg tenker vi får ta en kamp av gangen. Men det er klart at siden jeg og Morten (Jensen) tok over, så har målet vært å skape et stabilt topplag av Viking, sier Aarsheim.

Sterk konkurranse offensivt

I så fall er Viking avhengig av et lag som presterer langt jevnere enn det ble gjort mot HamKam, og for så vidt i Eliteserien i fjor da det endte med en skuffende ellevteplass.

Mot HamKam viste man i alle fall at man offensivt har en del strenger å spille på. Ikke minst løsnet det for den offensive trioen Salvesen, Zlatko Tripic og Nicholas D’Agostino.

− Vi har utrolig mange gode offensive spillere, sier Lars-Jørgen Salvesen.

Nå håper man at målfesten mot HamKam skal være starten på noe stort.

− Det har lugget litt offensivt hittil i år, men i andreomgangen får vi vist hva som bor i oss. Vi skal ikke ta av, men det er viktig å få angrepsspillerne i gang, sier Zlatko Tripic.

Med Nicholas D’Agostino og Lars Jørgen Salvesen som typiske nier-spisser i stallen har i alle fall Viking en kraftpakke på topp.

− Jeg synes vi spiller bra sammen. Han er en skikkelig power-spiller. Det gjør at vi har mange strenger å spille på, sier Lars-Jørgen Salvesen.

Australske D’Agostino mener konkurransen på topp er utelukkende positiv.

− Det er veldig sterk konkurranse. Det gjør at du alltid må kjempe for plassen din. Det tror jeg er viktig – at du aldri blir komfortabel. Du må jobbe så hardt du kan hver eneste dag. Det er et stort pluss, sier han til TV 2.