Salvesen klar for Viking – derfor endret han mening

KLAR: Lars-Jørgen Salvesen går til Viking, to måneder etter at han først sa nei til Stavanger-klubben. Foto: Bjarte Fossfjell

Tirsdag formiddag hadde Lars-Jørgen Salvesen kledd seg i blått og deltok på Vikings trening på SR-Bank Arena.

Tirsdag ettermiddag ble det bekreftet at 27-åringen er klar for Stavanger-laget. Salvesen har signert en kontrakt ut 2026, og får draktnummer 22.

– Det kjennes veldig bra ut. Nå gleder jeg meg til tiden fremover, sier Salvesen til TV 2.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å spille kamper igjen, og være viktig og verdifull for et lag igjen, det har jeg savnet.

Salvesen var nær en overgang til Viking i starten av januar. Da var han på besøk hos klubben, og ifølge TV 2s opplysninger var klubbene enige om en overgang.

Da valgte imidlertid Salvesen å takke nei, for å kunne bli i Glimt og kjempe om spissplassen der. Nå forklarer 27-åringen til TV 2 hvorfor han har snudd.

– Det har skjedd en del ting siden den gang. I sist runde var det absolutt ingenting med Viking som gjorde at jeg valgte som jeg valgte. Heller tvert om, for det var det som gjorde at jeg ble så smigret og imponert over det de presenterte her. Jeg gikk mange runder med meg selv, men endte opp med… hva skal jeg si.

I MØRKEBLÅTT: Lars-Jørgen Salvesen trente med Viking tirsdag formiddag. Noen timer senere ble han bekreftet klar for klubben. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Det var mange grunner til jeg ikke presterte bedre i perioden i Bodø i fjor. Jeg hadde svaret på de grunnene, og jeg hadde troen på jeg kunne prestere på en annen måte i år. Jeg hadde lyst og bevise og klare det, sier Salvesen.

Han mener han ikke har fått positive signaler til å kjempe om en spissplass i Bodø. Derfor endret han mening.

– Gjennom oppkjøringen har jeg vært skadefri, tilgjengelig hele veien og prestert i mine øyne på trening, men ikke fått noen muligheter eller signaler som har vært positive. Da jeg var så heldig at Viking likevel hadde mulighet og ville hente meg, så var jeg absolutt ikke i tvil.

Etter at Salvesen først sa nei til en overgang i starten av januar hentet Stavanger-klubben en ny spiss, australieren Nicholas D'Agostino (24). Det mener Salvesen ikke er noen hindring til å få spilletid.

– Viking har i mellomtiden hentet en spiss. Hva tenker du om det?

– Jeg trodde dette var en stengt mulighet, men jeg er glad det likevel gikk å komme her. Så er det bra for laget å ha to spisser, sier Salvesen, som mener klubben bør ha ambisjon om topp 4.

Salvesen-show i Glimt-målfest

I konkurranse med Faris Pemi og Runar Espejord var konkurransen beinhard på topp for Glimt.

Det ble tre scoringer fordelt på 24 kamper i Bodø/Glimt etter overgangen fra Strømsgodset i fjor sommer.