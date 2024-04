Sæter steiler: – Det er spesielt

– Jeg husker ikke så mye av det, så jeg skal hjem, mobilen i venstre hånda, kuken i høyre hånda. Så skal jeg kose meg. Det blir sent i kveld, sa Sæter etter drømmemålet mot Sandefjord.



Rosenborg-profilens intervju med TV 2 etter kampen mot Sandefjord søndag har gått viralt.

TV 2 tar en prat med trønderen tre dager etter det oppsiktsvekkende intervjuet.

– Først av alt, Ole: Hvordan gikk det med kuken på mandagen? spør TV 2.

– Det gikk veldig fint. Det har vært smertefritt, sier spissen med et stort smil.

Steiler: – Spesielt

Intervjuet har gått sin seiersgang på sosiale medier, og andre internasjonale medier – blant annet i Sverige og Frankrike.

Sæter forteller om reaksjonene han har fått i etterkant.

– Mesteparten av folk vil like det, mens noen vil mislike det. Jeg har egentlig opplevd det som en positiv greie, der målet har vært i fokus.

– Så har det vært andre reaksjoner på det jeg sa, men jeg har ikke opplevd det som noen stor greie, beretter 28-åringen.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sæter sier at han helst skulle ordlagt seg på en annen måte, men forteller at adrenalinet og følelsene tok litt overhånd etter kampen.

– Jeg står for alt jeg har sagt. Hadde jeg fått spørsmålet nå, så hadde jeg selvfølgelig ikke sagt det samme – det sier seg selv, understreker spissen.

Den frittalende trønderen reagerer imidlertid på at enkelte mener at intervjuet var planlagt fra hans side.

– Det er jo spesielt. Det er ikke det jeg skal si etter kamp, som er i hodet mitt når vi spiller kamp. Det er en ganske bisarr mening, spør du meg, sier Sæter.

Svarer på Northug-sammenligning

I etterkant av intervjuet har det blitt trukket paralleller til Petter Northug, blant annet i en kommentar hos VG.

– Men med Ole Sæter har sportssfæren og realitysfæren blitt ett på en måte som vi iallfall ikke har sett på denne siden av Petter Northugs minst elegante, men ingenlunde umorsomme, onelinere, skriver VG-kommentator Hans Petter Sjøli.



Sæter legger ikke skjul på at han har latt seg inspirere av Northug, men kommer med en klar beskjed.

– Du kan alltid dra sammenligningen til Petter Northug. Jeg ønsker ikke å være som alle andre. Jeg er oppvokst i Trondheim med en mann som har vunnet alt på ski og har stukket seg fram, så at jeg har tatt til meg noe fra det er ikke utenkelig.

INSPIRASJON: Petter Northug ble kjent for sine frekke kommentarer under karrieren. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Men jeg føler hvert fall at jeg er min egen person og egen figur – uten at jeg etterligner noen – for det ønsker jeg selvsagt ikke å gjøre, sier 28-åringen.

– Blir det flere gode intervjuer fremover?

– Det blir det absolutt. Så trenger man ikke å dra inn kjønnsorganer, men artige intervjuer skal du få, avslutter Sæter med et karakteristisk smil.