Sæter sjokkerte en hel klubb: – Hvem i all verden er denne klovnen?

Kort tid før seriestart nærmer Ole Sæter seg endelig skadefri.

Det betyr at han kan ta opp jakten på de hårete målene han har satt seg.

For i løpet av de siste årene har det ikke manglet på offensive uttalelser fra Rosenborg-spissen.

– De har ikke trent en løve før, var hans tydelige beskjed til Nidaros da RBKs medisinske team meldte at han kom til å være ute en stund med skade.

– Zlatan? Det er noe med oss to. Jeg har ikke håret hans, men jeg har resten, har han uttalt i supporterpokasten «Godfotpodden»

Den skadeforfulgte RBK-spissen har heller ikke akkurat anbefalt egen klubb om å bla opp for en ny spiss.

– RBK kan kjøpe en spiss til 15 millioner kroner, men det er å kaste bort 15 millioner. Da kommer de til å kjøpe en benkspiller, meldte Sæter til Nidaros i februar 2021.

Vel to år senere har Ole Sæter ytterligere to år på baken. Sæter har blitt en profil i Eliteserien.

– Hva tenker du om uttalelsene i dag?

– Fantastisk. Jeg har sikkert sendt sjokkbølger gjennom Trøndelag, garderoben og det som er, men det året i 2022 tror jeg ble så mye bedre fordi jeg var offensiv, sier Ole Sæter.

– Ville du sagt det samme i dag?



– Definitivt, svarer han i siste episode av TV 2s eliteseriepodkast Spiss Vinkel.

– Skal faen meg vise deg!

I podkasten blir 27-åringen utfordret på om han egentlig mener alt det han sier innerst inne, eller om han prøver å lure til seg en slags superkraft ved å ha enorm tro på seg selv.

– Jeg føler jo at jeg tidlig har pådratt meg en slags hjerneskade om å «fake it till you make it», og hele tiden på tro på det du ikke nødvendigvis tror på. For da tror jeg at det er større sjanse for at det skjer, sier RBK-spissen.

Samtidig erkjenner han at han tidvis, spesielt i starten av Rosenborg-karrieren, trolig gikk RBKs mediesjef Jørgen Stenseth på nervene.

– I starten var han veldig sjokkert. Da tror jeg han var litt sånn «hva i alle dager er det du holder på med!?», sier Sæter.



Det bekreftes av Stenseth selv.

– Jeg husker at det allerede i de første intervjuene kom noen ganske sjuke meldinger. Jeg tror alle ble litt sjokkert og det sikkert var noen spillere som tenkte «hvem i all verden er denne klovnen her», sier Stenseth og ler godt.



Ifølge Sæter prøvde RBKs mediesjef å roe ham ned i starten.

– Men da får det motsatt effekt. Da har jeg lyst å slå enda hardere tilbake. Det er litt sånn at hvis noen sier «det her får du ikke til», ja, da skal jeg faen meg vise deg. Da skal jeg slå tilbake med dobbelt slag, sier Ole Sæter.



Han beskriver forholdet sitt til mediesjefen på en måte som gir inntrykk av humør og kjærlighet i bunn.

– Hvis jeg får et spørsmål nå der jeg tenker at jeg har mulighet til å fyre skikkelig, så tar jeg en liten runde i hodet og tenker «skal jeg gi Jørgen Stenseth hodepine i dag?», eller har han hatt mye å gjøre på hjemmebane? Hvis det har vært en fin uke, han har hatt litt ferie og slappet av, da skal vi ut og slåss, sier Ole Sæter.



KNOLL OG TOTT: RBK-spiss Ole Sæter og mediesjef Jørgen Stenseth.

– En sårbarhet i bunn

Stenseth humrer litt når han får gjenfortalt hva Sæter har uttalt.

Han sier det tok litt tid før RBK-systemet skjønte hvem man egentlig hadde med å gjøre.

– Folk kjente ikke Ole godt nok i starten, sier han.

Selv om Sæter meldte hardt, tok det tid før han slo ut i full blomst, påpeker Stenseth.

Etter et halvt år i klubben ble han leid ut til Ullensaker/Kisa i 1. divisjon.

– Det var mye motgang og han ble på en måte litt død og begravet i Rosenborg-sammenheng. Men da han kom tilbake i sin andre periode, så ble det noe annet. Folk var mer trygg på han og hans måte å være på, sier Stenseth.



Hans inntrykk er at Ole Sæter er vel bevisst på at han drar på i media.

– Ole gir så mye og tør så mye. Han melder hardt og kanskje så hardt at det av og til blir en karikatur, men samtidig er han den som tør å snakke om psykiske problemer og at han har blitt mobbet. Det er en sårbarhet der i bunn. Hele den pakken tror jeg er lett å like, og også en stor del av grunnen til at han er blitt en supporterfavoritt, sier Stenseth.



Hans konklusjon rundt Ole Sæter er det ingen tvil om:

– Ole Sæter er en gave, sier Jørgen Stenseth.



SÅRBAR: Ole Sæter har åpnet opp om hele spekteret av følelser. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

– Må elske det

Sæter legger ikke skjul på at han liker å være i medienes søkelys.

Ikke overraskende mener han at fotballspillere generelt er for kjedelige.

– Ja, det synes jeg. Og så er jeg glad for at ikke alle er som meg; for da hadde jeg ikke vært like unik. Men herregud, vi spiller i den feteste divisjonen og ligaen i hele verden, og vi har kjempemye fokus rundt oss: Da må man omfavne det litt og heller elske det da, sier Sæter.



– Har du gått på noen smeller der du føler at det har blitt litt mye styr?



– Jeg kjenner sjeldent på det. Jeg synes det er en fantastisk greie, sier Sæter.



Han erkjenner riktignok at det ble litt ekstra styr da det ble kjent at han hadde knyttet til seg Jim Solbakken som agent.

– Det som er litt artig, er jo at når folk kommer til meg så sier de ingenting. Det er alltid på melding. Når de møter meg, så er jeg helten, men i det de får det frisk i minnet at han den agenten, så må de hate meg, forteller Sæter.



Han påpeker at han selv takler det fint.

– Men det er ikke like hyggelig når det går utover brødre, familie på jobb og sånne ting. Det synes jeg folk kan holde seg for god for, sier Sæter.



– Synes jeg er jævlig god

I podkasten er Sæter dessuten innom hvordan det er å ha lange skadeperioder når laget ditt er avhengig av deg.

18 kamper fra start i 2022, ni kamper i fjor og en oppkjøring i år preget av skader, har fått Rosenborg-fansen til å ønske seg en ny spiss inn.

Sæter avfeier det og sier at han – i hans hode – skal ha en kropp som tåler jevnlig kampbelastning i år.

Han minnes uttalelsen fra 2021 da han mente 15 millioner kroner på en ny spiss ville være bortkastede penger.

Selv husker Sæter det som om at han sa 50 millioner kroner.

Det det uansett er ingen som helst tvil om, er at selvtilliten og innstillingen til Ole Sæter er nøyaktig den samme foran årets sesong.

– Jeg kan vel resirkulere det jeg sa i 2021. Jeg mener jeg er den beste spissen Rosenborg kan ha. Jeg passer systemet, strukturen vi tenker på og måten Rosenborg skal være på. Jeg føler at jeg er en kjempefin ambassadør for Rosenborg. Og i tillegg så synes jeg at jeg er jævlig god, sier Ole Sæter.

