Sæter om lagkameratenes måltørke: – Løsningen står her

Med tre scoringer på fire serierunder er Rosenborgs offensive leveranse blant de dårligste i Eliteserien så langt denne sesongen.

Tromsø og Haugesund (3), Odd og Sarpsborg (2) og Aalesund (0) er de eneste lagene som har scoret like lite eller mindre enn trønderne.

– Det er det verste du kan oppleve, det, når du er skadet, å se at laget ikke scorer mål og får til det alle ønsker. Så er det bare å jobbe med det. Det hjelper ikke å synes synd på seg selv eller å legge seg ned å grine. Du er nødt til å jobbe med deg selv og være sterk i nøtta. Jeg tror det blir veldig bra, sier Ole Sæter.

Dårligst i Eliteserien

At det scores lite i Trondheim er imidlertid én sak, antall avslutninger på mål er en annen.

Seks skudd på mål er nemlig det Kjetil Rekdals menn har å vise til etter fire serierunder. Det gir et snitt på 1,5 per kamp, noe som er dårligst i Eliteserien.

– Du kan ikke komme deg vekk fra de tallene du nevner der. Det er tynne tall, men så må du ikke bli historieløs heller, sier André Hansen og fortsetter:

– Jeg har vært ni ganger i Skien med Rosenborg, du kan sjekke statistikken og resultatene, og se at det er ni jevnspilte kamper. Isolert sett er det en veldig fair bortekamp. Så kan du sjekke statistikken i Molde de siste årene, men det er ikke noen tvil om at totalen med antall målsjanser er litt tynn foreløpig.

TAR TID: RBK-keeper André Hansen er tydelig på at det ikke finnes noen «quickfix» på problemene i Trondheim. Foto: Annika Byrde

RBK-bautaen har vært med på det aller meste i Rosenborg-drakt. Han er tydelig på at det vil ta tid å sette sammen det som er et ungt og urutinert RBK-mannskap.

– Jeg skjønner spørsmålet, det er legitimt. Det har vært for få avslutninger på mål og da er det vanskelig å score mål. Det er noe vi må få gjort noe med, men det tar litt tid. Med de utskiftningene som har vært tror jeg det vil ta litt tid å få skapt stabilt gode, offensive prestasjoner i kamp etter kamp. Det vil svinge litt.

– Løsningen står her

Når trønderne tar imot Brann til storkamp på Lerkendal onsdag kveld, skjer det uten en spiss som har scoret mål i årets sesong.

En «løve» fra Singsaker er imidlertid overbevist om at både Isak Thorvaldsson, Kristall Máni Ingason, Oscar Aga og Agon Sadiku vil bli en suksess på Lerkendal.

– Rosenborg-laget vi har nå er veldig spennende og veldig bra, og så er vi nødt til å få utviklet de også. Det er ingen av dem som har spilt på øverste nivå i Norge og det er en tilvenningssak. Jeg tror det der kommer til å gå fint. Man må ha tålmodighet, og det gjelder de også, selv om det blåser ekstra her. Du så meg i fjor. Jeg hadde heller ikke spilt på Norges øverste nivå. Det gikk da veldig bra til slutt det også, gliser Sæter.

Sammen med sin makker Casper Tengstedt, sørget Sæter for 29 mål i Eliteserien for Rosenborg i 2022.



Nå nærmer han seg comeback.

– Vi traff jackpot med Casper og det å tro at vi skal hente noe sånt igjen, er egentlig naivt. Jeg føler at de vi har hentet absolutt har noe spesielt. Jeg føler ikke vi var så veldig avhengig av enkeltspillere i fjor, den viktigste oppgaven til trenere var egentlig bare å spille meg, og så blomstret de andre. Jeg tror egentlig at løsningen står her og at det skal bli gode dager i Trøndelag til slutt også, avslutter Sæter.

