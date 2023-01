Sæter om egen oppførsel: – Det kan bite meg i ræva

BJUDAR PÅ: Ole Sæter er ikke nevneverdig redd for å by på seg selv – til tross for at det byr på opplevelser på både godt og vondt. Foto: Per-Atle Karlsen

Noen elsker å hate Ole Sæter. Andre elsker å elske ham, mens enkelte hater å elske ham.

Felles for de aller fleste er at de har en mening om den 26 år gamle trønderen, som fort ble en favoritt blant Rosenborg-supporterne da han kom til Lerkendal fra Ranheim i januar 2021.

– Jeg hadde nok heller lagt meg i fosterstilling i dusjen og grått om det ikke hadde kommet noe, sier Sæter til TV 2 i kjent i stil.

Siden drømmeovergangen for to år siden har den frittalende spissen blant annet bydd på overskrifter, scoringer, agentbytter og gjentatte kontraktsavslag.

I fjor slo han seg inn på Rosenborg og 2022 ble året da Ole Sæter for alvor gjorde seg gjeldene på Norges største fotballscene – og året da hans egne fans begynte å vende seg mot ham.

– Jeg tenker at det viser at jeg har gjort noe riktig, og så er det alltid ting noen vil være uenige i. Men det er ingenting jeg angrer på. Å stå i en sånn storm vil kanskje heller være mer merkelig, enn vondt, ettersom reaksjonene var såpass splittet fra en dag til en annen. Men så vet jeg at om du leverer, så går det meste fint. Det gjorde jeg i fjor og det har jeg et sterkt ønske om å gjøre i år også.

Solbakken-turbulens

Selv om han på banen leverte et 2022 som fikk de fleste unge, håpefulle trollunger i Trondheim og omegn til å ønske seg nummer 27 på ryggen, gikk Sæter i løpet av sesongen fra å være helt, til å nærmest bli foraktet på Lerkendal.

Det hele startet 19. oktober i fjor, da Jim Solbakken ble presentert som Sæters nye agent.

– Man skal være litt forsiktig med å gå rundt og kritisere ekstremt hardt. Du kjenner ofte navnet, men veldig sjeldent historien, påpeker Sæter.

For i etterkant av agentbyttet haglet det inn med hets og negative meldinger på Sæters kontoer på sosiale medier og på telefonen.

Selv om hovedpersonen selv er tydelig på at hetsen ikke går innpå ham, er han klar på at enkelte av meldingene han mottok fra egne supportere var på grensen.

– Det å kritisere kanonhardt mot unggutter, 25-, 26-, eller 30-åringer, det er ikke alle som håndterer det. I alle fall ikke mot en spiller på eget lag. Om man er tro mot sitt eget lag, så tenker jeg at man skal på en måte få ha fokus på fotball, sier Sæter og legger til:

– Så skjønner jeg at det er følelser i fotball, sånn skal det være og det er en helt riktig ting, men man skal være litt forsiktig med anonymt å gå ut og kritisere folk, for det kan ligge ganske mye mer bak enn bare en underskrift eller et utsagn.

FRITTALENDE: Ole Sæter. Til høyre Casper Tengstedt, som er blitt solgt til Benfica. Foto: Ole Martin Wold

Kontrakts-nei

Sæter er uansett kjapp med å innrømme at han tidvis har sagt i overkant mye.

I september i fjor kunne TV 2 avsløre at trønderen hadde takket nei til en kontraktsforlengense med klubben i sitt hjerte.

Fire måneder senere har takket nei til ytterligere to forslag, selv om han flere ganger har uttalt at han ønsker å bli værende på Lerkendal.

26-åringen skjønner at det får folk til å reagere.

– På en side kan jeg tenke meg det. Samtidig så er det forhandlinger og de skal jo ikke foregå i mediene. Når de nå har gjort det så får jo folk innblikk i ting de egentlig ikke har så mye med. Det kan jo gjøre at de tenker at jeg ikke vil det og det, men det har jo vært helt normale forhandlinger, sier Sæter, før han fortsetter i sedvanlig stil:

– Bortsett fra at de har hatt forhandlinger med Ole Sæter og det er første gang. Det er vel her den store forskjellen er, at det er ikke så mange Ole Sætere de har forhandlet med. Da har jeg snakket ut om det og angrer egentlig veldig på det, og så vet jeg at det er her jeg trives best og jeg har det egentlig veldig bra der jeg er nå.

Nå ser det uansett ut til at kontraktsballen er lagt død fra klubben sin side og ifølge sportslig leder Mikael Dorsin blir det neppe noen nye samtaler.

– Sånn som det ser ut nå, så blir det ikke det. Vi er vel altfor langt fra hverandre. Han har sine forventinger og krav, og vi mener vi har gitt et veldig bra tilbud ut ifra våre rammer. Dette er en del av fotballen og hverdagen, sier Dorsin til TV 2.

SPORTSSJEF: Mikael Dorsin. Foto: Ole Martin Wold

Kommer med oppfordring

Den offentlige forhandlingen med egen klubb har vært grobunn for mer vondt blod mellom Sæter og egne fans.

Selv forsikrer han om han ikke lar seg påvirke av kritikken, men mannen, som tidligere har snakket åpent om psykisk helse og sin egen bruk av psykolog, kommer likevel med en oppfordring til supporterne.

– Jeg vet at det er mange som har sagt det før meg og det er ikke sikkert det blir noen endring på det, men det går an å ha det litt i bakhodet, at det kan påvirke folk, selv om det preller av meg, sier Sæter, som understreker at folk flest neppe kjenner til hele historien.

– Bare for at jeg har vært ut og snakket om det ene og det andre, så er ikke det en brøkdel av hva jeg faktisk har vært igjennom. For min del har jeg blitt ekstremt my sterkere av det, men jeg vet at det er ikke alle som håndterer det like bra.

– Kan bite meg i ræva

Med sin over snittet ærlige framtoning, stadige overskrifter og tidvis kontroversielle utsagn, har Sæter hatt for vane å havne i både medienes, og supporternes, søkelys.

GLISER: Selv om det av og til stormer rundt han, mister ikke Ole Sæter nattesøvna av den grunn. Foto: Per-Atle Karlsen

Hovedpersonen selv skjønner at det av og til kan provosere, men han er samtidig tydelig på at han aldri kommer til å endre seg.

– Nå er egentlig folk veldig vant med at man skal snakke litt mer A4 og si det som er riktig, det er jeg ikke noe fan av i det hele tatt. Jeg sier det som er riktig for min del, og det er jo mest sannsynlig feil for veldig mange andre, sier han og fortsetter tydelig:

– Så klart det kan bite meg i ræva, men det gjør det mye enklere for meg å stå i det. Da vet jeg at det som har blitt sagt er sagt av meg, og det er det jeg mener. Da er det revnende likegyldig for meg hva andre sier og mener om det. Det er mine meninger og jeg kommer ikke til å endre de ut ifra hva andre synes.

En løve i supermanndrakt

Selv om han nå går inn i sitt tredje og siste kontraktsår med Rosenborg, er 26-åringen klar på at han fortsatt har det beste foran seg.

Til tross for kjent interesse fra svenske Hammarby, og klubber i USA og Tyrkia, er det heller ikke sikkert at Sæter – tross alt – velger å forlate Lerkendal.

– Jeg er veldig forberedt på å være her i 2023, om ikke lengre. Jeg trives veldig godt, hevder han.

Og 14 scoringer i Eliteserien i 2022? Det var bare starten, ifølge ordsmeden fra Singsaker.

– Det var et år der jeg kom i gang. Jeg brukte det året på å sette meg litt inn i hvordan nivået er og jeg har blitt en mye mer erfaren spiller. Jeg har gått opp ett nivå hvert eneste år i fem år, så nå vet jeg hva det dreier seg om. Det er det jeg har sagt hele veien, det blir ikke noen gode år framover for de som ikke tror på meg. Jeg vet at jeg lykkes, sier den alltid offensive spissen.

2022 vil nok uansett alltid forbli et spesielt år for Sæter. I løpet av julen la han venstrearmen under nåla, for å symbolisere sitt beste år på en fotballbane.

LØVENES KONGE: Ole Sæter gikk til anskaffelse av denne tatoveringen etter oppturen i 2022. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det her var egentlig litt sånn for å få rammet inn fjoråret. Det var en real opptur og jeg ønsket et minne. Det er en løve i supermanndrakt, og det er Ole Sæter.

Og løven (Ole Sæter) er klar for nye byttedyr i 2023. Allerede nå kommer han med en advarsel til konkurrentene.

– Jeg råder hver eneste stopper i Eliteserien til å ikke prøve, smiler Sæter lurt, før han legger til at gull er det eneste som gjelder kommende sesong.

– Som trønder vil jeg alltid gå for gull. Det mener jeg er helt naturlig da vi tok bronse i fjor. Da må vi opp på tabellen og det hadde vært rimelig hjernedødt å da gå for sølv. Da får du heller gå for gull.

Så vil tiden vise om det gullet skal jaktes i Trondheim, Stockholm eller i en annen by i den store, vide verden.