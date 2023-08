Sæter mister FKH-kampen: – Kjedelig, selvsagt

Søndag fra kl. 16:45: Se Haugesund – Rosenborg på TV 2 Play!

Etter 120 tunge minutter mot Crusaders kunne Rosenborg juble for avansement til 3. kvalifiseringsrunde i Conference League torsdag kveld. Men det kostet.

På overtid måtte Ole Sæter forlate banen mens han holdt seg til baksiden av låret. Et lite kvarter ut i første ekstraomgang var det så spisskollega Isak Thorvaldsson som først scoret, før han så gikk i bakken med en brukket nese.

– Det er klart det koster, i alle fall mot et sant lag som er er så ekstremt gode på det som er gratis, så det koster voldsomt. Men nå handler det om å slå Haugesund, sier Ole Sæter til TV 2.

Søndagens oppgjør mot Haugesund ser nå ut til å ryke.

– Kjedelig selvsagt, men en stor, tung og eksplosiv mann må tåle at belastningen korrigeres før man peiser på videre. Så skal jeg sitte med kampdrakta hjemme på søndag og støtte bestekompisene mine for full hals, sier Sæter.

– Han må av med en kjenning og vi har ikke noe videre nå. Vi må undersøke det nærmere. Haugesund henger nok i en tynn trådd, sier RBK-lege Olav Aas til TV 2.



Hovedtrener Svein Maalen bekrefter til TV 2 at Sæter må stå over FKH-oppgjøret.

– Han har spilt mye kamper over tid og har vært skadet en stund, så det er klart at belastningen har vært stor. Da var vi forberedt på at vi må bruke troppen litt og at det er en posisjon vi er nødt å bytte litt på, sier Maalen til TV 2.

KLOKKA TIKKER: Men Sveins Maalens elev Ole Sæter rekker ikke kampen mot Haugesund. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Rosenborg-treneren forteller at det var viktig for trønderne å ha Sæter på banen i torsdagens europakamp. Sæter har vært skadet store deler av sesongen, men har stort sett spilt alt etter returen mot Sarpsborg 25. juni.

– Så vet vi at vi har spillere som har vært ute og er på vei tilbake som kan være enda mer klar til å spille nå på søndag, sier han om spissplassen.

Gode nyheter

Selv om to av RBKs angrepsvåpen endte kampen ufrivillig, kommer de begge allikevel med oppløftende nyheter.

Trolig slipper duoen et langvarig opphold på sidelinjen.

– Nesen har det bra. Eller ikke bra, den er jo brukket, men jeg føler meg bra og er forhåpentligvis tilbake på trening i morgen, sier en forslått Isak Thorvaldsson etter kampen.

Islendingen var tilbake på banen før første gang siden hodeskaden han pådro seg mot Bodø/Glimt i midten av mai.

FORSLÅTT: Sånn så Isak Thorvaldsson ut etter sine første minutter på fotballbanen på over 2,5 måned. Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg var litt redd, men jeg var så glad for at jeg scoret og at jeg var tilbake på banen. Jeg tenkte ikke så mye på det, jeg ville bare at vi skulle vinne. Det er første gang jeg har brukket noe. Det var vondt da, men det er ikke vondt lenger nå, forsikrer angriperen.

Ole Sæter tror heller ikke det dreier seg om en alvorlig skade.

– Det skal være en krampe. Muskelaturen min er veldig, veldig sliten. Jeg har vært ute lenge, og jeg har egentlig blitt tvunget direkte inn i det og spilt alt som er. Jeg merker at jeg er sliten, men dette er ikke noe alvorlig, sier Sæter.

Får flere alternativer

RBK-sjef Svein Maalen får uansett flere valgmuligheter mot Haugesund.

– Vi har et par smeller, med en knekt nese og så får vi se med låret til Ole, men utover det er det slitasje. Det er folk som har vært i kjelleren og på stålet. Vi har enda flere spillere å velge i fra og med søndag, så vi får brukt troppen, sier RBK-treneren til TV 2.



TILBAKE: Noah Holm er tilbake i RBK etter sitt låneopphold. Nå er han høyaktuell til kamp mot Haugesund søndag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ettersom det norske overgangsvinduet åpnet 1. august, kan flere spillere nemlig registreres i troppen. Det betyr at både Noah Holm, som har returnert fra et låneopphold i franske Reims, og nysigneringen Emil Frederiksen er aktuelle for laget som møter Haugesund søndag.

– Jeg har selvfølgelig et håp om å være i troppen når vi spiller mot Haugesund. Det er det jeg har sett frem til, så det håper jeg, sier Frederiksen om sjansen for å bli med i sin første kamptropp for RBK.