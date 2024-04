Sæter ble RBK-helt etter utrolig scoring: – Sykeste jeg har sett

HELT: Innbytter Ole Sæter jubler etter 1-0 målet under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Sandefjord på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold

TRONDHEIM (TV 2): Ole Sæter trengte bare litt over tre minutter før han klinket til med et ellevilt mål. Etter kampen kom matchvinneren med en helfrekk melding.

Rosenborg - Sandefjord 2-0

Etter 64 minutter satte Ole Sæter fyr på Lerkendal.

Spissen, som har slitt med skader i oppkjøringen plukket opp ballen midt på gjestenes halvdel, før han satte fart mot målet.

Fra langt hold klinket «løven» til, og ballen endte opp i det venstre kyss.

– Det sykeste jeg har sett, sier Erik Thorstvedt i TV 2s FotballXtra-studio.

– En brennhet kandidat til årets mål, sier Jesper Mathisen.

Se målet under:

Emil Frederiksen punkterte kampen på overtid. Rosenborg vant 2-0.

– Det var deilig. Jeg husker ikke så mye av det, så jeg skal hjem, mobilen i venstre hånda, kuken i høyre hånda. Så skal jeg kose meg. Det blir sent i kveld, sier Sæter til TV 2 etter kampslutt.

Dermed må mediesjef Jørgen Stenseth nok en gang svare etter et utspill fra klubbens frittalende angriper.

– Adrenalinet til Ole rett etter kamp etter å ha scoret et sånn mål var nok skyhøyt. Som vi kjenner Ole Sæter kan det gå litt over styr noen ganger, sier Stenseth til TV 2.

Lagkameratene hyller Sæter

– Det er fantastisk det som skjer her. Jeg treffer godt. Det er vanskelig å score på noen andre måter på banen her i dag, fortsetter Sæter og hinter til at gressmatta på Lerkendal har sett bedre dager.

Dermed endte det med en perfekt debut til Alfred Johansson.

– Det er supert. Vi ville gjøre vårt beste i dag for å ta tre poeng for fansen. Vi ville gjøre det på vår måte - og det synes jeg vi gjør, sier svensken.

Om Sæter sier han følgende:

– Vi vet at det er en topp, topp Eliteserie-spiss. Det viser han i dag.

– Ole Sæter i et nøtteskall, sier Markus Henriksen om lagkameratens levering - få dager etter denne reportasjen hos TV 2.

– Alt er som det skal være i Trondheim. «Løven» scorer og vi holder buret rent. Han er et unikum ut av en annen verden. Det er fantastisk at han er på vært lag, roser RBK-keeper Rasmus Sandberg.

Mener Henriksen burde vært utvist

RBK-kaptein Markus Henriksen var i sentrum av begivenhetene før pause.

Etter 31 minutter fikk en rasende 31-åring gult kort av dommer Sivert Amland.

Tolv minutter senere var kapteinen på etterskudd igjen, og felte Jakob Dunsby. Denne gang holdt dommer Amland kortene i lomma.

– Hvis du ikke gir gult kort her, så er det bare å kaste kortene, sa Yaw Amankwah i TV 2s FotballXtra-studio.

– Feigt og utrolig dårlig dømt. Hva er det dommeren holder på med? Det er vanskelig å fatte, tordnet Jesper Mathisen.

– Jeg skulle ikke hatt det første i det hele tatt. Det forholder jeg meg ikke til, sier en bastant Henriksen i pause.

Dommer Sivert Amland sier følgende til TV 2 om Henriksen-taklingene.

– Summen av takling en og to, synes jeg er for mye å gi et nytt gult kort på. Det skal jeg være ærlig på. Det synes jeg hadde blitt feil i den situasjonen der.

– Etter å ha sett den på nytt, ser jeg den ligger helt i grenseland. At det er en situasjon vi kan diskutere, det er jeg absolutt med på.