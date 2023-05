Sa nei til Glimt: – Trygg på valget jeg tok

Odd-keeper Leopold Wahlstedt har ikke sluppet inn et eneste mål i Eliteserien i år.

SMILER: Svenske Leopold Wahlstedt kunne vært keeper for Glimt. Onsdag kveld spiller han på Glimts hjemmebane, men for bortelaget Odd. Her fotografert i Marbella før sesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Odd har til vane å imponere på denne statistikken. Forrige gang et lag holdt nullen i de fire første seriekampene var det også Odd som sto for. Det var i 2016 og da var det Sondre Rossbach som var keeper for Skien-laget.

I år har Odd klart det igjen. Det med svenske Leopold Wahlstedt mellom stengene.

– Det er vel en kombinasjon av bra forsvarsspill på hele banen, litt flaks og at jeg synes jeg har gjort gode prestasjoner. Men generelt sett så har vi vært veldig solide synes jeg, sier Wahlstedt til TV 2.

Neste på programmet er Bodø/Glimt på Aspmyra. Det blir en spesiell kamp for svensken av to årsaker. Det siste først. I vinter ble Odd enig med Bodø/Glimt om å selge keeperen sin til de gulkledde.

Det var bare én ting. Svensken ønsket ikke å dra.

– Jeg forstår at kampen er litt spesiell med det som skjedde, men for min del så tenker jeg ikke på det. Det har jeg lagt bak meg og jeg er trygg på valget jeg tok. Jeg har respekt for Glimt og det de har gjort. Vi skal gjøre alt for å levere på toppnivå mot dem, sier svensken til TV 2 før møtet.

Det andre som gjør kampen spesiell er at det var på Aspmyra han fikk debuten sin for Odd og i Eliteserien. Siden den gang har det eksplodert.

– Jeg vet jeg har et høyt toppnivå. Når jeg er på topp så kan jeg gjøre matchvinnende redninger, men det er mye mer enn det, sier han og følger opp:

– Det er kanskje alt annet jeg ønsker å utvikle. Jeg vil være mer solid, jeg vil styre forsvaret og ha orden på kommunikasjonen.

Wahlstedt flyttet fra den svenske hovedstaden Stockholm i 2019. Da var han 19 år gammel, og valget han gjorde da er det neppe så mange andre 19-åringen fra en by som Stockholm gjør, ifølge svensken selv.

Han ville ta en litt annerledes vei for å kunne realisere drømmene sine. Arendal i norsk andre divisjon ble steget. I 2021 ble det Skien og Odd.

– Sondre Rossbach var her da jeg kom. Da var tanken at jeg på sikt skulle utfordre han. Det gikk et halvt år og så sto jeg. Siden har det gått veldig fort. Men det finnes mange eksempler på andre som har klart det altså, sier han.

Siden har han fått den store æren av å representere sitt hjemland Sverige for A-landslaget.

– Hadde du trodd at du skulle få det som spiller i Eliteserien?

– Da jeg kom til Odd så hadde jeg ikke tenkt tanken på å bli tatt ut til landslaget. Men etter fjoråret, så hadde jeg kanskje lekt litt med tanken. Men jeg hadde likevel ikke troen. Så det kom som en overraskelse.

SÖTA BROR: Leopold Wahlstedt blir intervjuet etter en landskamp mellom Sverige og Finland i januar. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

En som har latt seg imponere av Wahlstedt sine prestasjoner er tidligere landslagskeeper og nåværende fotballekspert for TV 2, Erik Thorstvedt.

Han sier rett ut at han liker Wahlstedt veldig, veldig godt.

– Når utenlandske klubber ser på en keeper så starter de gjerne med fotarbeidet. Det har han på plass. Han er også offensiv i innstillingen sin. Jeg liker også godt at han jubler med laget. Det ser vi gang på gang at han gjør, sier han.

Han mener likevel at noe av statistikken kan være misvisende. Han poengterer at personer i dag bruker statistikken xG (forventede mål ut fra sjanser) for keepere på feil måte.

Den viser at at Wahlstedt har reddet 4,5 mål i mot for Odd i Eliteserien i år.

– Det er bullshit. Keeperstatistikken skal vi være varsom med. Det er parametre jeg ikke forstår. Jeg har sett alle avslutninger mot Wahlstedt i år, og aldri i livet at han har reddet 4,5 mål for laget sitt. Jeg tror de fleste keeperne hadde tatt mange av de, sier han.

En som kom til Odd sammen med den svenske keeperen er Conrad Wallem. Han forteller om en stille og rolig svenske.

Han sier at Wahlstedt ikke er en som gjør så mye ut av seg. En keeper med beina godt plantet på jorda. Om nivået bruker han enkelt og greit to enkle, men beskrivende ord. «Fryktelig god».

– Jeg er ikke overrasket over det han leverer. Jeg sa det allerede da jeg kom til Odd. Jeg var helt sikker på at han ville bli god. Han var solid i Arendal og har hele tiden vist at han er god på alle nivåer, sier Wallem.

Nå har Wahlstedt ut denne sesongen igjen av kontrakten sin. Det betyr at han i sommer står fritt for å signere med hvilken som helst klubb på kontrakt fra januar 2024.

At han valgte å si nei til Glimt er Wallem sjeleglad for.

– Det er positivt for vår del. Det viser at vi har noe å tilby, men så kommer nok steget videre om ikke så lenge. Vi må nyte å ha ham så lenge vi har ham.

Wahlstedt forklarer selv at han er en ydmyk person. Han er vel viten om at det har florert, og fortsatt er, rykter og interesse fra større klubber.

Derfor er det viktig å ha beina plantet på jorda, ifølge Wahlstedt selv.

– Alle vet hvordan kontraktssituasjonen er og at det er interesse. Det er ingen hemmelighet. Men det beste jeg kan gjøre for meg selv og klubben er å ikke tenke for mye på det. Vi får se til sommeren hva som skjer.

Han legger imidlertid ikke skjul på at han drømmer om å ta steget ut om ikke så alt for lang tid.

– Hva tenker du om veien videre? Noen ser etter store klubber og økonomi, mens andre ser etter utviklingsmuligheter. Har du tenkt noe på det?

– Det er absolutt noe jeg har tenkt på. Det er noe jeg har snakket med familie og agent om. Men det tror jeg at jeg skal holde for meg selv. Det finnes helt klart mange ulike veier man kan ta. Det er vanskelig å vite hva som riktig og feil. Kanskje spesielt som keeper. Enten signerer man som førstekeeper, eller så er man andrekeeper, sier han.