Rosenborg senket Godset etter dommerfeil: – Helt feil avgjørelse

Sølvjagende Rosenborg tok tre viktige poeng hjemme mot Strømsgodset, som føler seg snytt for RBK-utvisning. Dommeren erkjenner feilaktig avgjørelse.

Roseborg - Strømsgodset 3-0

Rosenborg var nødt til å ta tre poeng hjemme mot Strømsgodset for å henge med Bodø/Glimt i kampen om sølvet i Eliteserien og samtidig holde Lillestrøm bak seg.

Det gjorde de. To mål av trøndernes hete angrepsduo Ole Sæter og Casper Tengstedt i første omgang og lekkert mål i krysset av Stefano Veccia i det 89. minutt senket Godset.

Men det var en annen situasjon som kom i fokus. Etter fem minutter burde Markus Henriksen blitt utvist.

Raser

Strømsgodset åpnet kampen best, og etter fem minutter var Jonathan Braut Brunes på vei gjennom da han ble felt av Rosenborgs Markus Henriksen.

Dommer Espen Eskås valgte å gjøre vinke spillet videre.

– Jeg blir ikke sint, men klart man blir oppgitt når kampen blir på ett vis ødelagt av den situasjonen. Det er irriterende for kampen, sier Braut Brunes til TV 2 etter kampen.

Gjestenes Jonatan Braut Brunes mener Markus Henriksen burde blitt utvist etter fem minutter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Jeg går på løp mellom stopperne også får jeg ballen fint fram foran meg og får kroppen i gjennom. Da er jeg jo alene, og da må Henriksen ta meg for at jeg ikke skal være alene, sier Braut Brunes om situasjonen.

I pausen erkjente dommer Eskås at det var feil avgjørelse etter å ha sett situasjonen på nytt, ifølge Discovery+ reporter Vegard Flemmen Vaagbø.

– I ettertid bedømmer jeg at det var helt feil vurdering fra meg og det skulle vært et klart frispark til Strømsgodset, sier Eskås til TV 2 om situasjonen.

Han vurderte situasjonen der og da til at Henriksen taklet på ball, og mente dermed forseelsen var god.

– Hadde du gitt rødt kort?

– Det hadde fort blitt et rødt kort for fratakelse av åpenbar målsjanse hvis jeg hadde dømt frispark, sier dommeren.

FEILAKTIG DØMT: Hjemmelagets Markus Henriksen slapp billig unna etter en duell med Strømgodsets Jonathan Braut Brunes etter fem minutter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Neste år kommer VAR til Eliteserien. På spørsmål om Eskås hadde blitt reddet av VAR i denne situasjonen er dommeren tydelig.

– Vi ønsker selv med VAR å treffe på situasjoner på banen som dommer, men VAR skal være som en fallskjerm og hjelpe når man virkelig tråkker ut i det. I dag hadde jeg blitt reddet av VAR, svarer han.

– Jeg er heldig

Henriksen mente selv han var heldig som slapp billig unna.

– Snakket du med han i kampen?

– Jeg sa til han i kampen at han er uheldig og jeg er heldig. Så er det sånn i fotball at av og til går noen situasjoner med deg og noen mot deg. I dag var det en sånn situasjon som gikk med meg og Rosenborg, sier Henriksen til TV 2.

Rosenborgs Markus Henriksen etter kampen mellom Rosenborg og Strømsgodset. Henriksen mener han er heldig som ikke ble utvist. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Discoverys kommentatorer Christian Gauseth og Kenneth Fredheim mente stopperen helt klart burde blitt utvist.

– Det er soleklart rødt kort og frispark. Markus Henriksen sier det selv. Dommeren ser det ikke, det er katastrofe og jævlig irriterende, sa Braut Brunes i pauseintervjuet vist på Discovery+.

Lekre mål

Kampens første mål kom etter 24 minutter.

I et lekkert angrep sentret Carlo Holse ballen i bakrommet til landsmann Tengstedt, som videre spilte ballen inn foran mål. Der stod «løven» Sæter, som enkelt satte ballen i nettet.

– Det var veldig deilig å få den scoringen og det er viktig. Vi har en spennende høst i vente, sier Sæter til TV 2.

Han måtte ut med skade etter 60 minutter.

– Status er at jeg blir kampklar også vet jeg at det kommer noen treningsdager jeg kanskje ikke trener for å bli klar, men jeg skal spille kampene og det blir min oppgave nå, sier han om Molde som venter neste helg.

Sæter mener skaden ikke er alvorlig.

– Jeg har slitt med ankelen etter jeg tråkket over på trening og fikk en ekstra trøkk der i første omgang og et par kjenninger til. Når kjenningen var som den var er det bedre å gå av enn å terge den statistikken der.

KAMPENS FØRSTE: Rosenborgs Ole Sæter fikk det enkelt da han satte 1-0 målet bak en utspilt Viljar Myhra. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sæter var ikke den eneste som viste seg frem.

Victor Jensen sendte en enkel pasning gjennom til Tengstedt etter 28 minutter. 23-åringen fikk det til å se lekende lett ut da han rundet Viljar Myhra og satte 2-0 etter 28 minutter.

DOBLET: Casper Tengstedt hadde assist på det første målet og satte selv 2-0 på lekkert vis. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Strømsgodset og Johan Hove satte ballen i mål etter 31 minutter, men dommer Eskås hadde blåst frispark til Rosenborg like før.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Ut med skade

Over i andre omgang skrudde Rosenborg ned tempoet og kontrollerte kampen. Gjestene kom til flere halvsjanser, men nådde aldri frem til nettmaskene.

Ett minutt før fulltid sendte Veccia hjemmelaget opp i 3-0.

Både Sæter og Godsets Fabian Holst-Larsen fikk hjelp av banen av det medisinske apparatet i omgangen.

Det endte 3-0 på Lerkendal. Dermed klatret Kjetil Rekdals menn forbi Bodø/Glimt på tabellen, og ligger på en foreløpig andreplass med én kamp mer spilt.