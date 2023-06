Rosenborg briljerte i Rekdals skjebnekamp: – Akkurat det de har savnet

Fansen protesterte, men Kjetil Rekdals skjebnekamp mot HamKam endte med storseier for Rosenborg.

Rosenborg - HamKam 4-0 (1-0)

Midtbanespiller Olaus Skarsem var den store forskjellen på lagene før pause.

Og da angrepsspillerne Oscar Aga og Jaydon Nelson fulgte opp etter hvilen med hver sin scoring, samt at Skarsem satte sitt andre for dagen, fikk de fremmøtte på Lerkendal seg en kjærkommen opptur.

– Ubeskrivelig å få to mål her foran publikum når det har stormet litt i det siste. Helt nydelig, sier Skarsem til TV 2 etter kampen.

– Det er ekstremt gledelig å se at de tingene vi trener på, begynner å komme til syne i kamp, sier en lettet Kjetil Rekdal.

KLAR TALE: Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård. Foto: Ole Martin Wold

– Har du følt at dette kunne være din siste kamp som Rosenborg-trener?

– Det er helt umulig å svare på. Jeg har prøvd det jeg kan å stenge ute ting. Jeg har null problem med å bli kritisert. Vi hadde ni poeng etter ni kamper og har slitt fælt med en del ting, sier Rekdal.

JUBEL: RBK vartet opp med festfotball på hjemmebane mot HamKam. Foto: Ole Martin Wold Les mer Foto: Ole Martin Wold Les mer Foto: Ole Martin Wold Les mer BLUSS: Etter protesten var det som vanlig full kok blant hjemmefansen. Foto: Ole Martin Wold Les mer

– Vi hører hva det betyr for Rosenborg og publikum på Lerkendal. Det er akkurat dette de har savnet, utbrøt TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah i programmet «FotballXtra» etter Nelsons lekre 3-0-scoring.



HamKam-spiss Pål Alexander Kirkevold er svært kritisk til eget lag. Han vil ikke friskmelde RBK.

– Det er pinlig å tape 4-0 i dag, fordi jeg synes ikke de er bra i det hele tatt.

– Rosenborg er ikke friskmeldt?

– Nei, det er ikke et bra lag i det hele tatt.

RBK-kaptein Markus Henriksen gir HamKam-spissen et lite poeng.

– Da er dem jaggu mye dårligere når vi vinner 4-0. Men jeg er enig med ham: Vi er ikke det Rosenborg som vi har vært før i tida. Det er det vi ønsker å bli.

– Men hvis han mener i dag at dem taper ufortjent, så tror jeg den kakken han fikk forrige runde har sittet litt for lenge, for der er jeg uenig.

Supporter-protest

Det var bemerkelsesverdig stille fra publikum på Lerkendal fra start.

Flere fra de alternative supportergrupperingene FN13 og Ultras Nidaros markerte sin misnøye mot klubben med en stille protest frem til 20.24 inn i kampen.

Da hadde Olaus Skarsem rukket å sende RBK i ledelsen etter 18 minutter.

– Årets sesong er allerede kjørt i grøfta, men det er fortsatt håp for 2024. Om bare et handlingslammet styre gjør noe snart, heter det om protesten som har fått tittelen «Aksjon 2024».

Bjørn Skar, leder i Kjernen, bekrefter til TV 2 at de ikke har noe med aksjonen å gjøre.

Det hang også et banner på Øvre Øst med påskriften: «En klubb uten plan et styre uten handling».



Klar tale: Dette banneret hang på Lerkendal før kampstart. Foto: TV 2 Play

RBK-kaptein Markus Henriksen ville ikke si noe om aksjonen i sitt pauseintervju.

– Det er sånn det er, sa sportssjef Micke Dorsin.

Full fyr etter pause

Rosenborg-spiss Oscar Aga, i sin første eliteseriestart for klubben, løp seg fri og doblet ledelsen sju minutter etter hvilen.

– Han gjør alt riktig. Perfekt satt, mente Amankwah.

Kjetil Rekdal kostet på seg en tommel opp etter spiss-scoringen på Lerkendal, som for øvrig var Agas andre scoring på to kamper.

Rekdal hadde så vidt rukket å satt seg i godstolen, før en ny angriper tegnet seg på scoringslisten.

Jayden Nelson fikk både tid, og viste frem god teknikk, før han satte inn sin første scoring for klubben.

HamKams jakt på scoring etterlot store rom for hjemmelaget. Det utnyttet en løpsvillig Erlend Dahl Reitan, som uselvisk serverte ballen på sølvfat til Skarsem.

Trønderkombinasjonen sørget for 4-0 og full eufori blant supporterne.