Rørt Pellegrino tok farvel med Glimt-fansen: – Jeg elsker dere

Rørende avskjed for Bodø/Glimt-helten Amahl Pellegrino (33) på flyplassen før det ventede klubbskifte.

Amahl Pellegrino ble hyllet av supportere fra J-feltet da han skulle reise fra Bodø lufthavn søndag.

Avisa Nordland har delt en video av målmaskinen som takker for støtten.

– Jeg vil bare si at jeg setter utrolig stor pris på dere alle sammen. Det er veldig tungt å forlate denne byen uten å si tusen takk for alt. Tusen takk for dette, sa Pellegrino til fansen.

AVSKJED: Supportere fra J-feltet har satt stor pris på å ha Amahl Pellegrino klubben sin. Nå fortsetter angriperen trolig karrieren i USA. Foto: J-feltet

– Dere kommer til å være en del av meg resten av livet. Jeg elsker dere alle sammen, og jeg ønsker dere alt det beste. Jeg kommer til å følge denne klubben resten av laget, fortsatte Pellegrino.

Da Jens Petter Hauges retur til Bodø/Glimt ble bekreftet tidligere denne uken, offentliggjorde samtidig sportslig leder Håvard Sakariassen at klubben hadde akseptert et bud den 33 år gamle drammenseren.

Ifølge TV 2s opplysninger er Pellegrino muntlig enig med MLS-klubben San José Earthquakes om en overgang.

– Pelle står igjen som den største profilen i klubbens gullalder. X-faktor på banen, med kremmerhus annenhver helg og ville målpoeng. Utenfor banen er han den spilleren som har interagert mest og best med fansen. Legende, skriver Mads Skauge, talsmann i J-feltet, til TV 2.

Pellegrino har 76 scoringer og 41 målgivende på 120 kamper i Bodø/Glimt.