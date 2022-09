Rørende Eikrem-markering i Molde: – Det sier litt om hvor sterk Magnus er

Fredag kom den tragiske nyheten om at Magnus Wolff Eikrems samboer Berit Ingeborgvik Talseth er død etter lengre tids sykdom.



I dag var Molde-kapteinen på benken i lokaloppgjøret mot Aalesund.

– Selvfølgelig blir alle påvirket av en sånn trist hendelse. Det sier litt om hvor sterk Magnus er at han stiller opp her i dag og vil være med. Det er vi glad for, sier Molde-trener Erling Moe i et intervju med Discovery i forkant av oppgjøret.

I forkant av oppgjøret ble Berit minnet med ett minutts stillhet. Det ble en rørende og verdig markering. I tillegg ble Wolff Eikrem hyllet med ett minutts applaus i det sjuende spilleminuttet. Eikrem har draktnummer sju i Molde. Hele stadion, inkludert bortesupporterne, var med på markeringen.

– Magnus Wolff Eikrem har vært og er en av Eliteseriens beste spillere, og det at han har prestert så stabilt med den kampen på hjemmebane er nesten umulig å forstå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han er glad for at Eikrem allerede er med i kamptroppen til Molde.



– Han er en spiller og person Molde kan være stolte av. Selv om fotballen på mange måter er uviktig i slike sammenhenger så håper og tror jeg at MFK-garderoben, Molde og resten av fotballfamilien i Norge kan være en viktig støtte i en ekstremt tøff tid, sier Mathisen.

Preget by



Dødsfallet har naturlig nok preget hele opptakten til lokaloppgjøret, ifølge Stefan Sætre i Moldes supporterklubb Tornekrattet.

– Det har vært litt merkelig. Det var en trist og sørgelig beskjed å få. Det gjør at vi merker det er litt alvorstynget stemning rundt dette oppgjøret, sier Sætre.

– Magnus er en legende i Molde. Han er vår hjemvendte sønn som vi er veldig glad i. Vi ønsker å vise at vi står sammen med han og de pårørende i en tøff tid, sier Sætre.

Også supportere fra Aalesund har vært med på planeggingen av kveldens markeringer.

– Vi merker det absolutt på stemningen. Jeg tror det er første gang vi har kommunisert med Aalesund på en hyggelig og sivilisert måte i forkant av en kamp, sier Sætre.

Har samlet inn 300.000 kroner

I etterkant av Berit Ingeborgvik Talseths bortgang, har Moldes supportergruppe startet en Spleis med mål om å samle inn penger til Kreftforeningen.

ALVORSTYNGET: Molde-supporter Stefan Sætre merker at det er en spesiell stemning i Molde by i forkant av lokaloppgjøret mot Aalesund. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Der har hele Fotball-Norge bidratt. Selv Moldes største rivaler på banen har meldt seg på. Klubber som Vålerenga og Rosenborg - som er kanskje Moldes aller største rival - har delt budskapet i sine plattformer.

– Målet var å samle inn 50.000 kroner på 30 dager. Det var gjort etter ti minutter. Nå nærmer vi oss 300.000, og vi gir oss ikke. Vi vil ha inn så mye som mulig, sier Sætre.

Han forteller om bidrag fra privatpersoner og supporterklubber landet rundt.

– Det viser bare at vi fotballsupportere også er vanlige folk som kan sette rivaliseringen til side for en god sak, sier han.

