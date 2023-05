Roper varsko: – Vi må ikke la det gå i den retningen

KRITISK: Erik Thorstvedt ber om et krafttak for å hjelpe dommerrekrutteringen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Vi kan ikke annet enn å si at dette er totalt forkastelig, sier TV 2s fotballekspert og tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt.

Mandag ble dommer Rohit Saggi truffet av en flaske på vei inn i spillertunnelen etter at kampen mellom Stabæk og Vålerenga var ferdig.

Politiet opplyste senere at de hadde anmeldt en person for kroppskrenkelse.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Karl-Petter Løken, slår fast at hendelsen var uakseptabel.

Han forteller at saken skal undersøkes nærmere av forbundet tirsdag. NFFs generalsekretær er bekymret.

UROLIG: Karl-Petter Løken frykter at slike hendelser skal gjøre dommerrekrutteringen enda vanskeligere. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Selvfølgelig er jeg det når det skjer med en av våre aller beste dommere, sier Løken til TV 2.



– Gått for langt

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg synes at flaskekastingen er «forferdelig trist», men håper at det også kan komme noe positivt ut av saken.

– Jeg tror det kan bli en symbolhendelse på at det nå har gått litt for langt, sier Staberg til TV 2.

– Klubber og supporterorganisasjoner tar selvfølgelig klar avstand. Men det er uansett en hendelse som har funnet sted, og hvordan skal man reversere utviklingen og snu den? Jeg tror klubbene må være utrolige klare og ha et sinnssykt strengt regelverk for sånne handlinger fremover, sånn at det får konsekvenser for dem som gjør lignende ting, fortsetter han.

VIL HA TILTAK: Per Ivar Staberg mener at utestengelser er på sin plass ved tribunebråk. Her fra en cupkamp tilbake i 2014. Foto: Trond Reidar Teigen

Staberg sier at han er bekymret for sikkerheten til norske dommere. Han mener at det generelt er blitt et «tøffere klima» på tribunene.

– Når sånne ting skjer, og du ser det sammenholdt med utviklingen på at det er flere elementer av hatefulle ytringer og gjerninger, så blir man bekymret, sier den tidligere toppdommeren.

Vil ha endring

Etter Stabæk-Vålerenga tok Saggi et knallhardt oppgjør med beskyttelsen av dommerne og sa at «vi må skjerpe oss hele gjengen».

Han fortalte også om dommere i bredden som tar kontakt med ham og forteller om «hva de blir utsatt for av småbarnsforeldre som ikke klarer å te seg».

Saggi uttrykte stor bekymring for rekrutteringen blant dommerne.

Erik Thorstvedt vil ha endring.

– Dette fokuset på at dette er en fyr som nærmest er et utskudd innen fotball, synes jeg er veldig, veldig dumt. Jeg synes vi må ta i et krafttak for å sikre at folk vil drive med dette, sier den tidligere landslagsmålvakten.

Han trekker frem at det har vært flere alvorlige hendelser i Sverige, senest i helgen.

SKANDALEKAMP: Politiet måtte gripe inn da det brøt ut fullt tribunebråk under en kamp i Stockholm i helgen. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Der har fotballforbundet nedsatt en «havarikommisjon» etter at derbyet mellom Djurgården og AIK ble avbrutt i en time som følge av tribunebråk.

– Vi må ikke la det bevege seg i den retningen som vi ser andre steder. Men en arrangørklubb kan aldri gardere seg mot at en unge hiver en flaske, påpeker Thorstvedt, som understreker:

– Foreløpig er dette et barn som har gjort noe veldig dumt og det er ikke bra, men det lærer han forhåpentligvis av.



Spissprofil med klar beskjed

Mandagens kamp mellom Stabæk og Vålerenga var preget av dommeravgjørelsene.

Først ble et Stabæk-mål godkjent etter en mulig hands i forkant. Bærumsklubben fikk senere to spillere utvist etter VAR-sjekker, men vant likevel 2-1.

VAR-DRAMA: Rohit Saggi måtte ta flere vanskelige avgjørelser i det som var en kamp med høy temperatur mandag. Foto: Heiko Junge

Matchvinner Mushaga Bakenga konstaterer at det var høy tenning.

– Begge lag og supporterne ga en fin ramme rundt kampen, og så vinner vi til slutt. Da synes jeg det er veldig, veldig synd at det har blitt en slik ukultur blant en del supportere, sier Bakenga.

– Det er slik at barn lærer av eldre, så dette er nok ikke feilen til den stakkars gutten som ble revet med, men de eldre supporterne som har tillatt seg å vise seg at denne siden kan være «greit», fortsetter Stabæk-spissen.

– Hva er din beskjed til supportere på en kveld som dette?

– Nyt seieren. Det er lov med følelser i fotball, men det er også lov å tenke seg om, svarer han.



UKULTUR: Mushaga Bakenga mener at det er tilfellet blant en del supportere. Foto: Heiko Junge

– Kunne fulgt dommerne

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, forteller at det var stor pipekonsert da dommerne gikk av banen.

– I utgangspunktet skal man ikke følge dommerne ut, men når vi ser fra midtbanen og inn at det er pipekonsert fra hele tribunen, burde vi kanskje tenke på om vi skal følge dommerne inn i spillertunnelen, sier Tunold.

– Hvilke grep kan man ta?

– Du kan ha vakter som følger dommeren inn, så ville man kanskje ha unngått det. Men man kan aldri garantere at sånne ting ikke skjer. Vi beklager og gutten beklager, svarer Stabæks daglige leder.

STABÆK-TOPP: Jon Tunold. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

NFF-topp Karl-Petter Løken frykter at hendelsen kan gjøre en allerede krevende jobb med å engasjere nok dommere i fotballen enda vanskeligere.

– Det er frafall, og vi jobber hardt med rekruttering. Vi er avhengig av dommerne, og da må vi ha trygge rammer. Vi må bare jobbe hardt over tid, for holdningsskapende arbeid er ekstremt viktig, slår forbundets generalsekretær fast.