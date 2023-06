Røper rekordsum for Vetlesen: – Han er glad for å ta rekorden

Erik Botheim var tidenes dyreste eliteseriespiller. Nå har kameraten tatt over rekorden.

Mandag morgen reiste Hugo Vetlesen, sammen med sine agenter Jørgen Ingebrigtsen og Jim Solbakken, til Belgia for å gjennomføre papirarbeid og den medisinske testen for Club Brugge.

Vetlesen og Ingebrigtsen var i Brugge hele dagen, før de dro tilbake til Norge slik at 23-åringen skulle få være med på landslagssamlingen tirsdag kveld.

– Alt er under kontroll, men det er jo som vanlig papirer som skal signeres mellom klubbene. Det er noen formaliteter som gjenstår, men på spillersiden er alt i orden, forteller agent Ingebrigtsen som gjest i TV 2-podkasten «Spiss Vinkel».



Røper rekordsum

Da Erik Botheim gikk fra Bodø/Glimt til russiske Krasnodar i 2021, fikk TV 2 opplyst at overgangen var antatt verdt en totalpakke på rundt 100 millioner kroner – i så fall tidenes dyreste norske spiller i Eliteserien.

Den rekorden er det ikke sikkert han har lenger.

– Hugo er jo god kompis med Botheim, så han er vel glad for å ta rekorden fra ham, opplyser Ingebrigtsen.



– Hva koster han da, om vi kan få prisen?



– Prisen får klubbene uttale seg om, men jeg kan si såpass at Hugo leder en intern konkurranse mellom de to. Det kan jeg si.



Salgssummen gjør godt, ikke bare for Bodø/Glimt som Vetlesen nylig signerte ny kontrakt med, men også for Stabæk som har en videresalgsklausul på 15 prosent, etter det TV 2 kjenner til.

Legger igjen penger i norsk fotball

Nederlandske Feyenoord prøvde å hente Vetlesen i januar, og Glimt-spilleren overrasket «alle» da han signerte ny kontrakt med Bodø-klubben. Den opprinnelige strakte seg ut denne sesongen, den nye forlenget avtalen til sommeren 2025.

Vetlesen uttalte den gang at han ønsket å «gi noe tilbake til Glimt og de andre klubbene som alltid hadde støttet ham».

– Når Hugo og vi som representanter for ham diskuterte dette internt og med Glimt, er det klart at måten de har vært med å utvikle ham og deres positivitet til å gi ham en sjanse til å komme seg videre når tiden var riktig for det, ikke gjorde det vanskelig å forlenge den avtalen, forteller Ingebrigtsen.



Agenten peker også på ønsket om å bidra til utviklingen av norsk fotball.

– Den økonomien som er helt avgjørende for å være konkurransedyktig ute i Europa må vi også bidra til å få på plass. Det skal ikke være sånn at vi og spillerne skal svømme med hendene innover og dra til oss alt som er, poengterer Ingebrigtsen.



– Både Stabæk og Bodø/Glimt har vært viktige brikker i Hugo sin utvikling. Det ønsker vi å være med på å belønne. Vi eier ikke spilleren, men om vi kan være med å utvikle norsk fotball, er det noe vi er interessert i, utdyper han.



SNART FARVEL: Kun formaliteter gjenstår før Hugo Vetlesen blir presentert som Club Brugge-spiller. Foto: Fredrik Varfjell

Ingebrigtsen tror innsatsen de europeiske klubbene legger ned i spillerne som går for lave summer går nedover.

– Jeg tror det er bra for både norsk fotball og spilleren selv at de som er interessert ute i Europa virkelig må streke seg for å få dem om bord, sier Ingebrigtsen.