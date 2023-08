Rødmer av all rosen: – Klassisk hodemist av Jesper

Hele Viking er inne i en enorm medgangsbølge for tiden. For ikke bare er klubbens flaggskip, A-laget for herrer, plutselig havnet i gullstriden i Eliteserien.

Vikings A-lag for kvinner kjemper om et historisk opprykk til 1. divisjon og topper tabellen for øyeblikket fem poeng foran tabelltoer Molde.

Den entusiasmen som er i klubben smitter over på oss Oda Stornes Stålesen, Viking kvinner

– Ja, det er kjekt å være Viking-spiller for tiden. Vi har gode muligheter til å rykke opp, men det er lenge igjen av sesongen, så vi må bare fortsette å ta kamp for kamp, sier spydspissen Hanne Sæthre Jakobsen, spilleren som for øyeblikket står med flest A-lagskamper for Vikings kvinnelag.

– Vi har vært ganske nære de siste 2-3 årene, men ikke klart det, og det har jo vært surt. Men vi har bare fortsatt og utviklet oss og stått på trening, fortsetter hun.

Lagvenninne Oda Stornes Stålesen merker godt den positive stemningen som pryder klubblokalene.

– Den entusiasmen som er i klubben smitter over på oss. Om vi rykker opp er det kjekt, men hvis vi ikke rykker opp, så kan vi i hvert fall se tilbake på at vi har utviklet oss mye, poengtere hun overfor TV 2.

NØKTERN OPTIMIST: Hanne Sæthre Jakobsen sier Viking tar én kamp om gangen. Foto: Fredrik Slabinski

Rødmer av rosen

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er blant dem som har bitt seg merke i Vikings suksess på flere fronter. For i tillegg til at herrelaget kjemper om seriegull og kvinnelaget om et historisk opprykk til 1. divisjon, kniver også Vikings 2’er lag mot Vidar om opprykk til 2. divisjon (Post Nord-ligaen).

Dessuten har de mørkeblå fra Stavanger i løpet av de siste årene gått fra røde tall i budsjettene til grønne tall og en meget solid klubbøkonomi.

– Viking gjør alt riktig om dagen. Det må være utrolig gøy å være spiller, leder, markedssjef, trener og supporter av Viking for tiden. Den måten klubben har blitt driftet på de siste årene, og hvordan de har gjenreist en av de største og stolteste klubbene i Norge på, er noe andre klubber burde se til, uttalte han i helgens «Fotballkveld» på TV 2 Sport.

– Klassisk hodemist



Vikings daglige leder, Eirik Bjørnø, blir nesten litt brydd når TV 2 viser han klippet fra Fotballkveld der Jesper Mathisen roser Stavanger-klubben opp i skyene.

Det er en klassisk hodemist av Jesper for å bygge opp forventningene Viking-sjef Eirik Bjørnø

– Det er en klassisk hodemist av Jesper for å bygge opp forventningene slik at vi ikke kan håndtere det, spøker Bjørnø, før han blir litt mer alvorlig:

– Det er selvsagt fine ord fra Jesper Mathisen. Men jeg tror nøkkelen er menneskene som jobber her smitter over på prestasjonsgruppen. Vi er ikke på jobb her for oss, men for byen og lagene og for å skape et engasjement og noe å tro på, poengterer han.

– Både herrelaget, kvinnelaget og Vikings 2-lag for herrer gjør det veldig bra nå?

– Ja, det går jo for godt nå, så nå må vi justere oss, ler Viking-sjefen, og legger til:

– Det er veldig kjekt å se damelaget og den starten de har fått, og at herrelagene gjør det bra. Det gjør jo jobben bare lettere med tanke på å skape engasjement, konstaterer han.

YDMYKE: Eirik Bjørnø og Vikings salgssjef Børge Moi Nilsen er klar over at nedturen kan komme for Viking, og vil ikke feire noe som helst på forhånd. Foto: Fredrik Slabinski

– Alle smiler



Salgssjef Børge Moi Nilsen merker godt at klubben rir på en enorm medgangsbølge.

Om det ikke blir opprykk på oss, så går vel klubben konkurs og vi må NAV hele gjengen Trener for Viking kvinner, Magnus Meling

– Først og fremst med at alle i Viking smiler, det er et godt tegn. Og det er klart at jo bedre lagene gjør det, jo lettere er det å selge billetter og sponsorpakker. Det er kjekke dager i Viking for tiden, smiler han til TV 2.

Men suksessen til tross – alle i Viking har beina godt plantet på jorden og nekter å ta av. Hovedtrener kvinnelaget, Magnus Meling, vil for eksempel ikke feire et opprykk før siste kamp er spilt.

– Om det ikke blir opprykk på oss, så går vel klubben konkurs og vi må NAV hele gjengen. Neida. Da bare fortsetter vi. Vi er ute på tokt, og vil oppleve både medgang og motgang fremover. Uansett hva som skjer, så bare fortsetter vi. Målet om Toppserien på sikt kommer om vi er gode nok, slår han fast.

ROLIG: Trener for Vikings A-lag for kvinner, Magnus Meling, forholder seg rolig i opprykkskampen. Foto: Fredrik Slabinski, TV 2

Livredde for å «jinxe»

Salgssjef Børge Moi Nilsen røper at spesielt én i klubben er livredd for å «jinxe», uttrykket som i sin originale form betyr uhell eller dårlig lykke, men også blir brukt i situasjoner der noen spår noe og så skjer akkurat det motsatte.

Han skal alltid dra ting ned, eller komme med en justering Vikings salgssjef Børge Moi Nilsen

– Vi har en som er livredd for «jinxe» konstant hele veien, idol-vinneren fra 2004, Kjartan Salvesen, i markedsavdelingen. Han skal alltid dra ting ned, eller komme med en justering. Og det irriterer meg litt, selv om han ofte får rett. Men forhåpentligvis ikke denne gang. Forrige sesong gikk vi jo i 17. mai-toget som serieleder, men vant omtrent ikke en kamp siden. Så her har vi beina godt plantet på jorden, ler han.

Daglig leder Eirik Bjørnø er enig.

– Ja, vi er flinke til å kappe hverandre ned, det finnes alltid noen justeringer, ler han, før han slår fast:

– Men vi har nettopp begynt reisen for å sørge for at Viking er en stabil toppklubb. Alle som jobber her er glad i klubben. Vi har gjort masse feil, og kommer til å gjøre masse feil fremover, men det viktigste er jo å lære av det, understreker han.