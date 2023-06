Rivaler med støtte til presset RBK-sjef: – Mine tanker går til Rekdal

Den siste uken har det gått fra stiv kuling til orkan i Trondheim.

Kjetil Rekdal måtte onsdag forklare seg for Rosenborg-styret, men fikk beholde jobben.

Ni poeng på ni kamper har gjort at supportergruppen Kjernen har krevd både Rekdal og assistent Geir Frigårds avgang.

Torsdag kveld gikk det fra vondt til verre.

I cupens andre runde ble Rosenborg sendt hjem til Trondheim i skam, etter å ha røket ut mot nivå tre-laget Stjørdals-Blink.

Dermed økte presset på Kjetil Rekdal ytterligere.

Øverst på tabellen ligger Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen, som de siste dagene har vært ryktet til den europeiske storklubben Ajax.

Onsdag bekreftet Ajax' sportsdirektør Sven Mislintat at Knutsen var aktuell.

– Jeg snakket med agenten hans. Om flere temaer, sa Mislintat til avisen De Telegraaf.



Han tror det er andre i Eliteserien som påvirkes mer for tiden, enn han selv. På spørsmål om hvordan ryktene påvirker ham svarte Knutsen følgende:

– Nei, ingenting. Jeg skulle jo unngått mange spørsmål, men ut over det går det veldig fint. Jeg bestemmer selv hvilke telefoner jeg tar, så det går helt greit. Jeg tenker det er noen andre i Eliteserien som har det verre, sier Kjetil Knutsen i TV 2s program Fotballfeber.

– Jeg tenker det er noen andre i Eliteserien som har det litt verre. Mine tanker går kanskje til Rekdal, som jeg tror har det veldig tøft.

– Det er klart at det er krevende. Det er press fra alle kanter. Han er en rutinert mann som jeg tror takler det bra, men at det påvirker ... Rådet er at man lærer av alt. Også er det en fin test tror jeg for alle, det er i disse miljøene man står sammen og håndterer det, for det tror jeg er den eneste måten å komme ut av det på, sier Glimt-sjefen.

Strømsgodset-trener Jørgen Isnes benyttet også anledningen til å sende støtte opp til Trøndelag.

– Er det én fyr som kan håndtere det som skjer i Trondheim, så er det Kjetil, det er jeg ganske sikker på. Man føler med en trenerkollega som hver dag får samme spørsmål, sier Jørgen Isnes.

– Han står litt oppi det nå, men er det én person som tåler det, så er det Kjetil. Jeg regner med at han har gode folk rundt seg, det er ikke noe man unner en trenerkollega.