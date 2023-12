Rister på hodet av RBK-ambisjon: – Ingenting tilsier det

STAVANGER (TV 2): Ole Selnæs (29) er krystallklar på at kun medalje er godt nok for Rosenborg neste år. Det har TV 2s ekspert lite tro på skjer.

– Vi er den største klubben og har de beste supporterne. Det er jævlig synd at vi ikke er det beste laget også, men det må vi gjøre noe med, er dommen fra midtbanegeneral Ole Selnæs etter RBKs knusende 5-1-seier over Viking søndag.

I år endte trønderne på en særdeles skuffende niendeplass i Eliteserien.

Likevel mener Selnæs – som vendte tilbake til klubben i sommer – at trønderne har langt bedre tider i vente.

MELDER HARDT: Ole Selnæs går hardt ut før neste sesong. Foto: Frederik Ringnes

Og det allerede til neste år.

– Jeg er bastant på at vi har noe veldig spennende på gang. Det var derfor jeg kom tilbake. Vi har mye spennende ungt, og vi er veldig mange trøndere. Det er det lenge siden vi har hatt så mange trøndere. I år har vi slitt veldig med skader. Får vi tilbake de som har vært ute, så har vi et veldig slagkraftig lag. Så skal vi jobbe beinhardt gjennom vinteren, være med fra start av neste år og gjøre en god sesong, sier Selnæs.

– Hva er en god sesong?

– Ingenting annet enn topp tre er godt nok, svarer Selnæs kontant.

Opp til Brann og Tromsø – som tok sølv og bronse - var det i år hele 22 poeng.

– Hvorfor er det realistisk allerede neste år?

– Brann var i OBOS-ligaen i fjor og kom på andreplass i år. Det sier seg selv at det er mulig, sier Selnæs.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen rister litt på hodet når han blir konfrontert med RBK-profilens ambisjon for neste år.

– Akkurat slik det ser ut nå er det ingenting som tilsier at RBK skal ende blant de tre beste i Eliteserien neste år, sier han.



– Må innse hvor vi er

Mathisen mener ekstremt mye må skje på Lerkendal i løpet av vinteren om det skal skje. Og han påpeker at handlingsrommet til klubben ikke er det største.

– Hvem som skal trene laget blir naturligvis veldig avgjørende, men uansett hvem som skal være trener i 2024 er det jo ingen tvil om at økonomien i Rosenborg er anstrengt. Molde og Bodø/Glimt har spillerstaller som gjør at de er favoritter til å ende på de to øverste plassene neste sesong. Jeg blir veldig overrasket om Rosenborg tar medalje neste sesong, sier han.

VIL HA JOBBEN: Svein Maalen går spennende dager i møte. Han håper å få jobben som RBKs hovedtrener på permanent basis. Foto: Christoffer Andersen

Rosenborg-trener Svein Maalen er klar på at klubben har en solid jobb å gjøre i vinter.

– Ja, topp tre vil være en god sesong. Så må vi være ydmyke også. Det er en av suksessfaktorene framover. Vi må ha hardt arbeid, fokus prestasjon og innse hvor vi er. Det er ikke slik at vi er friskmeldte etter 5-1 her og klare for topp tre neste år, men vi kan utfordre der om vi gjør en kjempejobb i vinter. Men da må vi være dyktige i alle ledd, sier Svein Maalen.

– Er topp tre for hårete?

– Jeg føler jeg nettopp svarte på dette. I en veldig, veldig god sesong kan vi oppnå det. Så tror jeg først og fremst at vi må være nøkterne og bygge sten for sten, sier han.

Yngst i ligaen

Både han og Ole Selnæs er klar på at stabiliteten må gjøres noe med.

Kanskje kan manglende stabilitet handle om en ting som strengt tatt er gledelig: Med snittalder på 24 år og 251 dager, hadde Rosenborg i år det yngste laget i Eliteserien (tall fra før siste serierunde).

– Jeg tenker vi er som en Formel 1-bil med sommerdekk og uten bremser. Noen ganger sitter det ordentlig bra, men vi må få montert på bremsen og vinterdekk i løpet av vinteren, sier Svein Maalen.

Store utskiftninger har dessuten preget Rosenborg i år. RBK er blant annet laget som har byttet nest mest på laget fra kamp til kamp i år.

Sist uke ble det kjent at økonomien i klubben er så dårlig at man må si opp ansatte.

– Det som bekymrer meg med Rosenborg er alt som er så usikkert. Trenerspørsmål, økonomi og hva de faktisk vil få muligheten til å hente inn er det som vil avgjøre hva slags forutsetninger de vil ha i 2024 – og det får vi nok svar på før oppkjøringen går i gang, sier Jesper Mathisen.



Forståelse for RBK-møtevirksomhet

Svaret på hvem som skal lede RBK i årene framover, virker å nærme seg. For kanskje kan Svein Maalen – som i førsteomgang ble vikartrener ut sesongen – ha ledet sin siste kamp mot Viking.

– Det er vanskelig å si. De bestemmer seg sikkert snart, sier Maalen om valget RBK-ledelsen står overfor.

Ole Selnæs er spent på klubbens valg.

– Det blir så klart spennende. Mye skal skje i klubben framover, det blir sikkert aktivitet inn og ut også. Spennende, sier han om vinteren klubben går inn i.

Søndag skrev Adresseavisen at RBK-ledelsen nylig var i Danmark for samtaler med den svenske treneren Alfred Johansson.

– Rosenborg gjør en grundig prosess. Enhver organisasjon må gjøre grundige prosesser når de ansetter toppledere, sier Svein Maalen.

– Hvis du ikke får jobben: Hvordan vil motivasjonen være for å fortsette i klubben?

– Jeg har sagt at jeg er motivert for den jobben, og jeg mener jeg er rett mann i lag med et team rundt meg. Om det ikke blir sånn, så får vi ta det på det tidspunktet, sier Maalen.