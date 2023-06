Riise oppgitt etter omdiskutert straffe: – Jeg bare ler

Kontroversiell straffe da Brann seiret over Avaldsnes. Straffesituasjonen fikk John Arne Riise til å riste oppgitt på hodet.

Brann - Avaldsnes 3-0 (0-0)

Saken oppdateres!

Et solfylt Stadion med over 2000 solgte billetter. Rammene var det ingenting å si på under Toppserie-oppgjøret mellom Brann og Avaldsnes.

Og hjemmelaget leverte – etter pause. Tre scoringer og tre poeng smaker godt for Brann som har slitt denne sesongen.

– Jeg synes laget presterer godt til tross for varme og forskjellige ting. Det er gøy å spille, sier trønderen Rakel Engesvik, som ble kåret til banens beste av en lokal jury.

– Er dere fornøyd med det dere presterer mot Avaldsnes, som er spådd å være i bunnstriden, når dere inviterer til fest?

– Klart man kan stille seg kritisk til om hvor mye det spilles i dag. Men det er vanskelig når det er så varmt, banen er stor og det er litt uvant å spille på gress. Men vi forventer at vi skal spille bedre enn det vi gjør i dag, selv om det blir tre mål, forteller Engesvik.

Etter en målløs første omgang, fikk Brann straffespark 20 minutter etter hvilen.

Ballen ble skutt opp i hånda til Avaldsnes-spiller Susan Ama Duah. Dommer Karoline Marie Jensen pekte bestemt på ellevemeteren.

Det fikk Avaldsnes-trener John Arne Riise til å reagere kraftig.

– Jeg er ikke sjokkert. Det er dommerstanden vi har i Toppserien. Jeg bare ler og rister på hodet, men det er ikke vits å si noe. Det er som det er.



TV 2s fotballekspert forstår frustrasjonen til John Arne Riise.

– Det er jo en generell frustrasjon med handsregelen. Den er ikke lett. Det er en spiller der som ikke er i nærheten av å gjøre seg større og er i posisjon som gjør at hun ikke får flyttet seg. Jeg synes det er veldig strengt, er dommen til Solveig Guldbrandsen.

Straffesparket tok landslagsspiller Marit Bratberg Lund seg av og sørget for 1-0.

Tre minutter før slutt punkterte Larissa Crummer kampen for Brann etter et flott forarbeid av Karoline Haugland.

Gjestene gikk opp i limingen på slutten.

På overtid knallet Amanda Frisbie inn 3-0 på vakkert vis.