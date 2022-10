Rekord-Molde knuste Viking – tok sin 15. strake seier i serien

Viking ble beseiret 4-1 etter store utskiftninger på laget.

Seieren var Moldes 15. strake siden uavgjortkampen mot Jerv i sommer. Det siste tapet i Eliteserien for årets seriemester kom mot nettopp Viking helt tilbake til 7. mai i år.

Den gamle seiersrekorden sto Lillestrøm for med elleve strake triumfer i 1986. Søndagens seier sendte Molde opp på 72 poeng, ett poeng foran klubbens egen poengrekord da serien ble vunnet i 2014.

Sammendrag: Viking - Molde 1-4

Mot Viking gjorde Erling Moe sju utskiftninger på laget som tapte for Djurgården i conferenceligaen.

18 år gamle Johan Bakke, sønnen til tidligere storspiller Eirik Bakke, fikk blant annet sin første eliteseriekamp fra start.

Ødegård-mål

To scoringer av David Fofana og én av Erling Knudtzon la grunnlaget for det som ble en komfortabel seier.

Djibril Diop reduserte til 1-2 med en drøy halvtime igjen og skapte en liten tro på Viking-poeng, men Molde økte ledelsen igjen like etter.

18 år gamle Niklas Ødegård fikk sin første eliteseriescoring sju minutter før slutt og punkterte kampen.

Dermed ble det nok et tap for Viking, som har falt som en stein på tabellen etter en frisk innledning på sesongen. Siddisene ledet serien etter sju serierunder og lå på tredjeplass etter at en tredel av sesongen var unnagjort.

Siden da har det kun blitt tre seirer på de neste 18 kampene.

– Den kuleste kampen denne sesongen

Mye ball

Ellevteplasserte Viking har Bodø/Glimt (borte) og Odd (hjemme) igjen denne sesongen. Molde, som sikret seriegullet for to uker siden, møter Sandefjord (hjemme) og Vålerenga (borte).

Molde startet og avsluttet første omgang perfekt med en scoring i hver ende. Fofana leverte en lekker tunnel ved dødlinjen og dro seg inn i feltet og satte inn 1-0.

Viking var med i kampen og hadde mye ball. Ved et par anledninger kom hjemmelaget til skudd, men de var ikke presise nok.

Rett før pause var veteranen Knudtzon på plass og skrudde flott inn 2-0 med utsiden av høyrefoten og ga effektive Molde et godt utgangspunkt før 2. omgang.

Plutselig går lyset

Slo tilbake

Etter hvilen kom Viking godt i gang i banespillet som også var tilfellet før pause, men forskjellen var at de fikk betalt. Midtstopper Diop kastet seg fram på den tredje corneren på ett minutt og stanget inn reduseringen på første stolpe.

Diop fikk seg en smell i hodet etter scoringen, men fortsatte kampen etter å ha fått behandling på sidelinjen.

Fofana og Molde slo umiddelbart tilbake da spissen satte inn sitt 13. mål for sesongen på en retur etter avslutning fra Kristian Eriksen.

Sammy Skytte kunne skapt spenning, men bommet med sin heading fra kort hold.

Daniel Karlsbakk hadde også en avslutning som var nære i Vikings sluttspurt, men hjemmefansen fikk se at unge Ødegård satt inn 4-1 og spikeren i kista.