Rekdal om Vetlesen-nei: – De hadde solgt han tvert for to år siden

At Hugo Vetlesen aldri fikk sjansen til å snakke med Feyenoord på Deadline Day har skapt reaksjoner i Fotball-Norge.

Etter det TV 2 kjenner til avslo Bodø/Glimt et bud med en totalramme på 65 millioner kroner for spilleren som har kontrakt ut 2023.

– Klubben må tenke på seg selv og spilleren må tenke på seg selv, men jeg har alltid vært prinsipielt der at jeg vil ha spillere som har lyst til å komme seg ut og som jobber hardt for det. Jeg har alltid vært sånn som trener at jeg egentlig backer at spilleren skal få muligheten hvis det er fornuftig. Om man begynner å slåss for hver sin interesse, blir det veldig sjelden et godt utfall.

Det sier Kjetil Rekdal til TV 2. 54-åringen har naturligvis fått med seg at Glimt nylig avslo gigantbudet på sin midtbaneelegant.

– Nå vet ikke jeg hvordan det ser ut internt der, men det betyr jo at Bodø/Glimt sikkert har en veldig sterk økonomi, som gjør at de har råd til å si nei. Ved neste korsvei mister de spilleren gratis, og det er jo en avgjørelse Bodø/Glimt tar. Det er deres bord. Jeg har aldri brukt energien min på hva andre klubber gjør, påpeker Rekdal.

– En kontrakt er en kontrakt

RBK-sjefen er imidlertid rimelig sikker på at situasjonen hadde vært litt annerledes på Aspmyra, om vi skrur klokka noen år tilbake i tid.

– Jeg er rimelig sikker på at de hadde solgt han tvert for to år siden, for samme sum. De gjør jo en kalkulering, vil jeg tro, de tror de vil komme bedre ut av det ved å beholde ham, sier han.

Og det er en situasjon Rekdal selv kan kjenne seg igjen i. På tampen av det internasjonale overgangsvinduet tikket det nemlig inn et bud fra Cagliari på Ole Sæter. Prismessig var det vel og merke vel 50 millioner kroner i forskjell i budet på «løven» og Vetlesen, men i det totale bildet finnes det mange likheter.

INGEN OVERGANG: Det ble aldri noen avtale med italienske Cagliari for Ole Sæter. Foto: Ole Martin Wold

– Verdien i Ole Sæter er mye høyere for oss enn det tilbudet som kom. Vi har et ansvar for klubben også. Vi har målsetninger vi skal oppnå og da må vi ha gode nok og motiverte spillere, det sier seg selv. Vi er ikke i den posisjonen at vi kan kjøpe fem-seks landslagsspillere ferdig, på toppklasse. Da hadde vi vunnet ligaen, da, sier Rekdal og fortsetter:

– Nå fikk vi et fantastisk salg som gjør at økonomien er under kontroll og at vi har noe å rutte med selv. Hadde ikke Casper (Tengstedt) blitt solgt kan det være at det hadde vært annerledes med Ole, uten at jeg sier det. Det kunne blitt en annen diskusjon.

– Men da kan man kanskje ikke klage når spillerne forsvinner gratis?

– Det er riktig. Det kan du ikke gjøre. En kontrakt er en kontrakt, og den er tidsbestemt, påpeker Rekdal.

Nektet Berge drømme-overgang

Moldenseren er tydelig på at enkelte ganger er det verdt mer å beholde enn spiller for så å la ham gå gratis, kontra å selge.

Sånn vurderte Rekdal Sæter-saken, og RBK-sjefen tror tilfellet er det samme med Vetlesen for Glimt.

– De kan hente inn en inntekt som tilsvarer det samme, eller kanskje til og med mer, om de lykkes med å beholde Vetlesen videre. Dette er jo en vurdering de tar. Jeg har ikke peiling på hvordan det ser ut internt. Det kan godt hende de sitter igjen med mer cash og suksess i sport ved å la Vetlesen bli værende ut året, sier han.

Og skal vi tro Rekdal selv vet han godt hva han snakker om. «I» var nemlig Vålerenga-sjef da Sander Berge for alvor slo igjennom i 2016.

REKDAL-NEI: Kjetil Rekdal innrømmer at han sto i veien for en Everton-overgang for Sander Berge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Nå avslører han at han nektet den nåværende Sheffield United-spilleren en overgang til Premier League.

– Everton ville ha Sander Berge, men det ble ikke bra nok for Vålerenga som klubb og vi sa at vi ikke kunne la han dra nå, men at vi måtte vente til det ble bedre. Det var sikkert frustrerende for Sander og hans representanter, men det gikk jo bra, sier Rekdal og fortsetter:

– Genk kom etterpå, som gjorde at det ble bra for alle, men du har jo ingen garanti for at det kommer noen etterpå, det er jo det, ikke sant. Men man skal også respekterer at om man har skrevet under en kontrakt, så skal man forholde seg til den. Det gjelder klubb, spiller og agent.

Ser til Molde

Selv om Rekdal har latt seg imponere av Glimts evne til å utvikle og selge spillere, mener han at hans gamle venner i rosenes by er i en egen klasse i Norge når det kommer til overgangsaktivitet.

– Molde har bygd seg opp på dette her. De har vært ekstremt gode og best i klassen i mange år på spillerlogistikk. De har hentet tidlig, utviklet spillere og solgt. Ola Brynhildsen er det siste tilfellet. Han var en ok spiller i Stabæk, så gikk han til Molde og nå er han blitt betraktelig bedre, påpeker Rekdal og legger til:

– Uten at jeg skal kritisere noen for det, så har Molde vært den beste klubben på spillersalg. Vi andre må bare prøve å lære litt av det

BEST I KLASSEN: Rekdal er tydelig på at Molde er det norske laget som er klart best på spillerlogistikk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

RBK-sjefen er i alle fall tydelig på en ting: norske klubber er fortsatt der i hierarkiet at de beste spillerne forsvinner utenlands, men heldigvis begynner man nå å få godt betalt også i Eliteserien.

– Prisene på norske spillere er gått opp. Det har mye å si med Haaland, Ødegaard og at vi har spillere i andre ligaer som gjør det bra. Vi begynner å få en del spillere rundt om i gode klubber. Vi får fram spillere som er gode i en ung alder, da begynner klubbene å se til Norge igjen, sier Rekdal og legger til:

– Det blir vanskelig å stoppe det om vi kommer opp i en prisklasse som gjør at det blir bra butikk for klubb, spiller og agent. Så er det deltakelse i Europa, det er der de ekstraordinære pengene ligger. Bodø/Glimt har jo bygd seg opp på det. Men de driver på sin måte og jeg bryr meg katten om hva andre klubber gjør, det er egentlig uinteressant.