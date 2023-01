Rekdal om rekordsalget: – Nå røyk gullkalven

Vel 120 millioner kroner. Det er hva 15 scoringer på 14 Eliteserien-kamper koster, ifølge TV 2s opplysninger.

Tilbake på spillerhotellet i Gran Canaria, bekrefter mer eller mindre RBK-trener Kjetil Rekdal at Casper Tengstedt er på vei til Portugal.

– Ja, det kan du si, men det har skjedd i historien at potensielle overganger har strandet. Det er ingenting som tyder på det, men du vet jo aldri. Det skal i mål på alle mulige måter før du er i mål, sier Rekdal til TV 2.

Men det er tydelig at selv «I» begynner å innse at Tengstedt er tapt for Rosenborg. Etter en hektisk dag med pressen hengende på slep, avser 54-åringen en forhåndsavtalt halvtime med TV 2.

Denne gangen er naturligvis ikke behovet for å spørre om tema for intervjuet det aller største.

– Dette er hverdagen vi lever i. Ja, vi blir kanskje svekket litt sportslig på kort sikt, med å miste den desidert beste spissen i serien, men det kan godt hende at resten av laget utvikler seg fint fra fjorårssesongen og at vi fanger det opp der. Når en forsvinner så kommer det nye inn og får sjansen. Kanskje kan de overraske og gjøre det bra, sier Rekdal.

Smadrer 23 år gammel rekord

RBK-sjefen innrømmer glatt at det er litt vemodig å miste sin superdanske, bare fem måneder etter at han ble klar for klubben.

– Ja, selvfølgelig er det det, men det er en del av bransjen. Det blir en liten sånn dump i veien som vi må overkomme og komme styrket ut av. Det er vi sterke i troen på. Nå røyk gullkalven som vi hadde nå, og så kan noen andre komme opp i den posisjonen.

Tengstedt, som kom til Rosenborg for knappe 10 millioner kroner i august, blir trøndernes største salg noensinne. Med det slår han John Carews 23 år gamle rekord. I 2000 ble han solgt fra Rosenborg til Valencia for vel 75 millioner kroner.

DYR MANN: Prislappen på John Carew var 75 millioner kroner da Valencia hentet ham fra Rosenborg i 2000. Foto: JUAN CARLOS CARDENAS

RBKs nåværende toppscorer går for nesten 50 millioner mer.

– Det er klart at det er en eventyrlig avkastning, som er helt voldsomt på fem måneder. Det er bra gjort av spiller, klubb og alle involverte i støtteapparatet. Det er viktig å huske på én ting, det er at Casper har ikke vært god alene. Det er et lag rundt ham, som har hjulpet han til å utvikle seg, til å ta de stegene han har gjort og til at han har fått den suksessen han har hatt, sier Rekdal, før han påpeker:

– Det er ikke sånn at Rosenborg selger seg fra medaljekamp til bunnstrid, det er det ikke.

Økonomisk frihet

Skulle alle detaljene gå i orden vil Rekdal og co i det minste ha gode forutsetninger for å forsterke seg på nytt, men RBK-sjefen har fortsatt ikke bestemt seg for om han ønsker å hente inn en erstatter.

– Det må vi bruke litt tid på å finne ut. Nå har vi litt frihet til å gå ut på markedet igjen, det hadde vi ikke før dette skjedde. Nå har vi muligheten til det, og så er det utrolig viktig at vi treffer på det vi gjør og ikke henter spillere som ikke passer oss, sier Rekdal og fortsetter:

– Jeg tror vi skal bruke litt tid på å summe oss, la den treningsleiren her gå, kanskje ut januar, for så og se hvordan tingenes tilstand er når vi kommer inn i februar. Vi har jo den fordel at vårt overgangsvinduet ikke stenger før 31. mars, så vi har litt tid på oss. Det er ikke noe hastverk, men det kan godt hende at vi finner ut at vi skal gjøre ett eller annet for å styrke stallen ytterligere.