Rekdal: – Kravene til Ole Sæter kommer aldri i verden til å bli innfridd

Selv om Rosenborg soper inn over 100 millioner kroner på salget av Casper Tengstedt, endrer det trolig lite for kontraktssituasjonen til danskens gamle spisskollega, Ole Sæter.

Med blankt avslag på to kontraktstilbud fra Rosenborg det siste halvåret, har det vært forventet at Ole Sæter forlater Lerkendal i løpet av vinterens overgangsvindu.

Men da Casper Tengstedt tirsdag kveld forlot Gran Canaria med kurs for Portugal og Benfica med en prislapp opp mot 120 millioner kroner, ga det nytt liv til Sæters kontraktssituasjon.

RBK-sjef Kjetil Rekdal er imidlertid krystallklar i sin tale.

– Jeg kan si at kravene til Ole Sæter kommer aldri i verden til å bli innfridd, for det ligger langt over det vi mener er riktig at han skal ha som tilbud. At det teoretisk sett kan beveges noe, det skal du kanskje ikke se bort ifra, men da må det være et signal på at det er et forsøk på å bli enig. Det har vi ikke vært i nærheten av, sier Rekdal til TV 2.

Når vi møter Ole Sæter under solen på Gran Canaria onsdag formiddag, bedyrer trønderen at han ikke har lagt fram noen vanvittige krav.

– Nei, det har jeg ikke. Det tenker jeg at jeg, Kjetil og Micke tar intern. Det som er sagt i den saken der fra min side er egentlig sagt. Jeg legger den egentlig litt fra meg, for det vil overhodet ikke hjelpe meg og mitt fokus å krangle med den ene eller andre i klubben om hva jeg har spurt om eller krever.

– Fokuset mitt er på Rosenborg og det å gjøre det best mulig i 2023, sier Sæter.

Åpner for å bli

Kontrakten til mannen som sto for 14 scoringer i Eliteserien forrige sesong strekker seg ut 2023.

Sæter er tydelig på at han gjerne fortsetter på Lerkendal, også utover 2023.

KLAR TIL Å FORHANDLE: Ole Sæter er tydelig på at gjerne tar en ny kontraktsprat med Rosenborg. Foto: Per-Atle Karlsen

– Ja, helt klart. Som jeg har snakket med veldig mange om, det jeg har her, får jeg aldri igjen. Jeg er Ole Sæter i Rosenborg. I en annen klubb er jeg bare en jævlig god fotballspiller. Det er noe med det å ha identiteten sin her, sier Sæter og utdyper:

– Du har familie, venner og klubben du har vokst opp med å elske, som du kan representere og være veldig viktig for. Så det er klart at jeg er veldig åpen for det og jeg har vært det hele veien. Det har aldri vært noe fra min side der jeg har lukket noe som helst. Så vet jeg at de rundt meg tar seg av det, så får jeg holde fokus på det jeg skal.

Etter det TV 2 kjenner til er det ikke usannsynlig at Rosenborg nå setter seg ned med spissen og hans representanter på ny.

Men noen stor økning fra det foregående tilbudet, blir det neppe.

– Jeg kan si med hånda på hjertet at det tilbudet vi har gitt til Ole er veldig bra i dagens Rosenborg-målestokk. Så kan du godt si at lønningene kanskje var høyere for fem år siden eller at de blir det fem år fram i tid, men da må du være nummer én i Norge. Akkurat nå er ikke Rosenborg nummer én i Norge når det gjelder økonomi eller sportslige resultater de siste årene. Den posisjonen må vi ta tilbake og det må vi gjøre på andre måter enn å betale oss ihjel, sier Rekdal.

– Høyt oppe på «lønnsrankingen»

Sæter har tidligere vært tydelig på at tilbudene han har fått fra klubben har vært langt under det han selv mener han er verdt.

– Klubben legger litt press på meg de også, når de gir meg et tilbud som er ganske lang unna det som er verdig for en spiss med 15 mål i sin første sesong på øverste nivå, sa Sæter da TV 2 møtte han på den første Rosenborg-treningen etter juleferien.

Rekdal hevder på sin side at tilbudet fra Rosenborg ville gjort Sæter til en av de bedre betalte i klubben.

– Jeg har ingen problemer med at Ole er misfornøyd med tilbudet, at han mener at det er for dårlig eller at han skulle ha tjent mer, men vi er nødt til å forholde oss til realiteten. På den lønnsrankingen i vår spillerstall er Ole veldig høyt oppe på det tilbudet han har fått. Så er det lov å si nei, det er sånn det funker, sier Rekdal.

Hva som blir enden på visa er foreløpig vanskelig å spå, men at begge parter er åpen for nye diskusjoner er det liten tvil om.

– Ja, det er jeg helt klart, og det har jeg egentlig vært fra første stund. Jeg har egentlig vært veldig åpen om det til klubben, at jeg elsker Rosenborg og ønsker å bli. Signerer vi kontrakt, så gjør vi det, og blir vi ikke enig, så blir vi ikke det, sier Sæter.