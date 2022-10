Rekdal: – Ingen tvil om at Rosenborg er større enn Vålerenga

Med seks kamper igjen av årets Eliteserie er kampen om plassene bak suverene Molde vidåpen.

Bodø/Glimt står med 45 poeng, Rosenborg og Lillestrøm har 44, mens Vålerenga har 42.

Se Rosenborg-Vålerenga på TV 2 Play klokken 19.00.

Til helgen kommer sistnevnte på besøk til Lerkendal.

– Utgangspunktet og historien til Rosenborg er å kjempe om gull, men så har det vært en dalende kurve som vi har måttet fange opp. Den har vi fått snudd oppover nå. Det er klart at nå når vi er på medaljeplass, som tilsier Europa neste år, så vil det være veldig skuffende hvis vi ikke klarer å bite oss fast på enten tredje- eller andreplass de siste seks kampene, selvfølgelig.

Det sier Kjetil Rekdal til TV 2. 53-åringen fra Molde er i ferd med å fullføre sin første sesong i sjefsstolen på Lerkendal. Den oppsummerer han foreløpig på denne måten:

– Du merker jo stoltheten til folket rundt. Interessen er jo enorm. For meg er det viktigste å prøve å etterleve tradisjonene til Nils Arne med framoverrettet fotball, høyt tempo og det å prøve å score mye mål, sier han og legger til:

– Hjemmestatistikken er vi veldig fornøyd med, bortestatistikken og poengfangsten borte er vi ikke fornøyde med. Vi må bli kraftig bedre der, men det får vi ta i de to siste kampene og forbedre det inn mot neste sesong. Vi må ta mer poeng borte, ellers vinner du aldri i verden ligaen, uansett hvor god du er hjemme.

Dyttet Rosenborg ned fra tronen

Etter å fullført 45 intense minutter på tredemølla, tar Rekdal seg tid til en prat med TV 2.

KAMPEN MOT COLA-VEKTEN: Kjetil Rekdal er akkurat ferdig med 45 minutter på mølla. Målet er å komme seg godt under 100 kilo, og kutte litt på Cola-drikkingen. Foto: Per-Atle Karlsen

God og svett deler «I» flittig av sine ti år i Vålerenga. En tid der Rosenborg var hele Norges «nemesis».

– Det var vel sesonger der du følte på motløshet, fordi Rosenborg var så mye bedre enn alle andre. Det er klart at du har jo lyst til å vinne selv. Du konkurrerer for å vinne selv. Jeg tipper det er det Bodø/Glimt begynner å føle litt på også, at når du er best så er det mange som har lyst til å klå deg. Det er bare sånn det er i sport. Det er ingen som trener for å bli nummer to eller tre, sier Rekdal.

Under hans ledelse ble Vålerenga laget som til slutt skulle bryte trøndernes dominans. I 2004 ble de imidlertid slått på målstreken, da Rosenborg tok sitt 13. strake seriemesterskap med minst mulig margin. Ett fattig plussmål var forskjellen på de to lagene.

TO PERIODER: Kjetil Rekdal har vært Vålerenga-trener i to perioder, og ti sesonger totalt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Da vi slo Rosenborg her ute (4-1 på Lerkendal) var Vålerenga fem poeng bak. Vi trodde jo ikke at det skulle bli gullkamp, men så røyk vel Rosenborg både på Hamar og Skien senere på høsten. Vi rotet det egentlig vekk da Rosenborg tapte hjemme for Stabæk i tredje siste runde. Da spilte vi 0-0 mot Sogndal. Jeg tror vi hadde 20 målsjanser, men vi fikk ikke mål. Sogndal jublet for at de klarte 0-0, så rykket det ned. Det husker jeg, for det var provoserende, minnes Rekdal.

Men i 2005 skulle det lykkes og Rekdal innrømmer at det var ekstra deilig at det var nettopp hans lag som klarte det.

GULLFEIRING I 2005: Mange tusen Vålerenga-tilhengere var møtt fram for å hylle spillerne og treneren som skaffet klubben det første seriegullet siden 1984. Foto: Morten Holm/NTB.

– Ja, det var det. Men jeg tror hele Fotball-Norge var glad for at det var noen som gjorde det. Det var frustrerende å føle på at man var så langt bak uansett hva man gjorde, så det var bra at den dominansen ble brutt. Men nå vil jeg gjerne ha den tilbake, humrer 53-åringen.

– Rosenborg er større

For det er ingen tvil om at det nå er Rosenborg som står fremst i pannelappen til moldenseren.

Følesene for Vålerenga er lagt bort for lenge siden.

– Jeg er jo sånn laget at når jeg trener et lag, så kan du ikke like de 15 konkurrentene dine. Det er en rød klut. Det er helt umulig å ha sympati og like motstanderne dine. Du kan anerkjenne og respektere, det prøver jeg å gjøre på best mulig måte. Men å like konkurrentene dine, nei det... jeg er i alle fall sånn laget at jeg klarer ikke det, jeg, sier Rekdal, som også benytter muligheten til å komme med et lite stikk i retning hovedstaden.

TRENER; Kjetil Rekdal vil ned i vekt. Foto: Per-Atle Karlsen/TV2

– Nå vet jeg ikke hvordan det er, det er jo mange år siden jeg har vært innom Valle, men her kommer du til en klubb som har Champions League-historien sin, enorm suksess og en haug med seriegull på rad. Det er klart at det er ikke tvil om at dette er en større klubb og en mer suksessrik klubb enn det Vålerenga har vært. Det sier jeg ikke for at jeg er her, det ser du bare rundt deg, det, sier han bestemt.

På søndag barker de to storlagene sammen til en svært viktig kamp i medaljestriden. Vålerenga har virkelig fått fart på seilene den siste tiden og står med elleve seire på sine 13 siste kamper. Rosenborg er imidlertid ubeseiret på hjemmebane, og Rekdal minner om at trønderne både har statistikken - og treneren - på sin side.

– Det blir en intens kamp og det står mye på spill. Rosenborg har vel ikke tapt på hjemmebane mot Vålerenga siden 2004 og 2005, tror jeg, og da var det vel en annen som satt på benken til Vålerenga. Vi får håpe at statistikken til Rosenborg holder seg videre, gliser 53-åringen.