Rekdal: – Han setter et vanvittig press på seg selv

Selv om han står midt i sikkerhetskontrollen på Gardermoen - stadig på juleferie - takker ikke Kjetil Rekdal nei til en liten fotballprat.

RBK-sjefen har pakket bagen og er på vei til Gran Canaria, der han og familien skal ha noen dager ferie før Rosenborg-spillerne samles til treningsleir 9. januar på øya.

– Stresset og kavet begynner vel snart, humrer Rekdal over telefonen, samtidig som han jakter en bagasjetralle på Oslo Lufthavn.

Men mye av «stresset og kavet» er også unnagjort. Allerede før oppkjøringen til sin andre sesong som RBK-sjef, har Rekdal sikret seg underskriften til fire nye spillere.

FORNØYD: Kjetil Rekdal er fornøyd med Rosenborgs overgangsvirksomhet så langt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ulrik Yttergård Jensen, Morten Bjørlo, islendingen Isak Snær Thorvaldsson og finske Santeri Väänänen har allerede blitt hentet inn for å løfte trønderne i 2023, men at fjorårets bronsevinner er ferdighandlet er imidlertid ikke sikkert.

– Det vet man jo aldri. Nå åpner jo det internasjonale vinduet, så teoretisk sett kan det jo skje mye rart i løpet av vinteren. Men i utgangspunktet så har vi ikke tenkt å gjøre noen spesielle sprell, for det har vi ikke økonomi til, men ting kan jo endres, forklarer Rekdal.

Svarer på Fossum-link

For der klubber som Molde og Bodø/Glimt har vist sine økonomiske muskler de siste vinduene, har Rosenborg sett seg nødt til å jakte på de billige kuppene.

Pengetreet på «Brakka» blomstrer nemlig ikke slik det en gang gjorde.

Rekdal kom med Molde-stikk

– Når vi ser på hva de andre bruker, så er vi langt bak på markedet. Vi må forholde oss til virkeligheten og at vi likviditetsmessig ikke har noe særlig med cash å bruke på lønn og overgangssummer, forklarer Rekdal og fortsetter:

– Vi har en spennende stall, så det er ikke noe dramatisk, men vi ligger kanskje bak Molde og Bodø/Glimt i bredde og litt i erfaring. Vi får se. Vi tok inn på i løpet sesongen i fjor og det er jeg ganske trygg på at vi skal klare i år også. Om vi klarer å komme oss forbi dem får tiden vise.

På grunn av en langt dårligere økonomi enn sine argeste rivaler har trønderne vært nødt til å tenke annerledes, noe de seneste signeringene er et godt eksempel på. Samtlige av de fire som har kommet inn har vært på utgående kontrakt med sine gamle klubber, noe som har gjort at RBK har sluppet unna de store kostnadene.

Det gjør også at Rekdal og co har kontroll på spillere som Iver Fossum, som er inne i sine siste seks måneder av kontrakten med danske Aalborg.

– Vi er klar over situasjonen hans, men dette er et rykte som kommer fra andre plasser. Vi har ikke gjort noen framstøt på han i det hele tatt. Vi vet om han og at han kan bli tilgjengelig i sommer når kontrakten går ut. Det er vi klar over, men det tror jeg mange andre er også, sier Rekdal og understreker:

KOBLES TIL RBK: Tidligere Strømsgodset-spiller Iver Fossum, som er inne i sine siste måneder av kontrakten med Aalborg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det jobbes ikke med ham, nei.

Utelukker Tengstedt-overgang

54-åringen er tydelig på at han i utgangspunktet er fornøyd med den troppen han nå har tilgjengelig.

På ut-fronten kan det imidlertid skje ting. TV 2 vet at det blant annet er stor interesse fra internasjonale klubber rundt Casper Tengstedt.

Rekdal har på sin side ingen planer om å selge mannen som bøttet inn 15 mål på 14 kamper forrige sesong.

– Hvis han skal selges skal det noe helt ekstraordinært til. Vi ønsker jo at han skal bli her en stund til og det tror jeg Casper er innforstått med. Jeg tror han føler at det er det riktige for ham også, sier Rekdal og fortsetter:

BRENNHET: Casper Tengstedt tok Eliteserien med storm. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det er klart at om han fortsetter å bøtte inn mål sånn som han gjør, så kommer jo den dagen på et eller annet tidspunkt, det sier seg egentlig selv, men foreløpig er det ingen tanker hos oss om at vi er åpne for salg. Da må det helt ville ting til.

Sannsynligheten er etter det TV 2 kjenner til langt større for at Tengsteds spisskollega Ole Sæter forsvinner ut portene på Lerkendal i løpet av januar.

Trønderen avslo to kontraktstilbud fra RBK i fjor, og med en avtale som strekker seg ut 2023 lukter det nyttårssalg lang vei.

– Kommer det noe på han så blir det en vurdering der og da, men vi har kontrakt på Ole i ett år til, så vi er ganske rolige på det. Han setter et vanvittig press på seg selv. Om han blir værende og skal kommende seg videre etter sesongen, så må han jo levere. Da må han spille, påpeker Rekdal.

USIKKER FREMTID: Ole Sæter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ikke til salgs

En annen spiller som har vært linket bort fra Rosenborg de siste månedene er Adrian Pereira.

Venstrebacken startet kun elleve seriekamper i fjor og har blant annet vært tiltrukket seg interesse fra sin gamle arbeidsgiver, Viking.

Det er uaktuelt, ifølge Rekdal.

Får kjenne på kjendislivet

– Han er ikke til salgs, enkelt og greit. Vi har troa på at vi skal få han til å bli bedre og da blir det flere kamper, forhåpentligvis. Så er vi jo der at vi føler oss sikre på at vi skal få han opp på et høyere nivå med et forsøk til. Vi er innstilt på det både vi og ham. Viking var ikke noe tema for oss og jeg vet ikke om det var noe tema for han heller, sier Rekdal.

Ellers er det forventet at både Vebjørn Hoff, Rasmus Wiedesheim-Paul og Mikkel Konradsen Ceide forlater RBK i løpet av vinteren.

– De har både ytret ønske om, og blitt fortalt, at de bør se seg om etter andre løsninger. Så får vi se hvordan det går, sier Rekdal om trioen som er ferdig med sine respektive låneopphold.

Noe overgangsaktivitet kan man altså forvente på Lerkendal de kommende månedene, men de store overskriftene blir det neppe.

Dette forventer Rekdal av superspissen kommende sesong

– Nei, i utgangspunktet ikke. Vi har et spennende lag, så vi er ikke bekymret for det, men det stiller noen voldsomme krav til spillerutvikling og lagutvikling framover. Den største fordelen vi har, er at vi har en innkjørt tropp og et innkjørt lag som kan begynne å pirke på små detaljer som kan gjøre oss enda sterkere, avslutter Rosenborg-sjefen.