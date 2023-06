Rekdal ferdig i Rosenborg: – Skuffende

Rosenborg bekrefter på sine sider at Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård er ferdig i klubben.

Svein Maalen og Trond Henriksen tar over midlertidig som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener.

– Jeg har vært et par år uten fast fotballtrener-jobb nå og er kjempesulten på å gå inn og trene fotballag igjen. Og det er ikke hvilket som helst fotballag, det er drømmejobben. Jeg er veldig motivert for det, sier Maalen.

Rekdal kommer med en avskjedsmelding via klubbens nettside:

– På vegne av Geir og meg selv, vil jeg si at det er skuffende å ikke få fullført oppdraget vi fikk her i Rosenborg. Når det er sagt, vil vi takke for tilliten vi ble vist når vi signerte for klubben, sier Rekdal.

SKUFFET: Kjetil Rekdal ønsket å fortsette som Rosenborg-trener. Foto: Carina Johansen / NTB

54-åringen forteller at de har gitt alt av seg selv, at de har fått til mye, men også en del de ikke har lyktes med i like stor grad som de ønsket.

– Det er ikke i våre tanker å lete etter verken syndebukker eller bortforklaringer. Nå handler det om å gå videre, og vi forlater Trondheim og Rosenborg med rake rygger og flere venner enn da vi kom.

– Til sist må vi si takk til spillegruppa som har stått støtt og samlet bak oss hele veien! Lykke til videre, dere har det i dere gutter, avslutter Rekdal.



– Trenger en endring

RBK-styreleder Cecilie Gotaas Johnsen begrunner valget med at resultatene og prestasjonene ikke har vært som forventet denne sesongen.

– Styret har derfor etter en grundig evaluering konkludert med at klubben trenger en endring, sier Gotaas Johnsen og fortsetter:

– Vi har i evalueringsprosessen hatt kontinuerlig dialog med spillergruppen, og jeg ønsker å understreke at det har vært en meget god og tillitsfull relasjon mellom trenere og spillerne hele veien.



Fredag ettermiddag møtte hun pressen.



– Det er litt utrolig at det ikke har kommet ut før, for beslutningen er noen dager gammel, faktisk. Det handler om å håndtere mennesker oppi alt, sier Gotaas Johnsen.



– Å stå i den stormen som de har gjort over tid, er ingen enkel oppgave, påpeker styrelederen, som sier at Rosenborg har vært opptatt av at det skulle være «en ryddig prosess».



RBK-spillere i sjokk

Ifølge TV 2s opplysninger var flere av RBK-spillere sjokkerte og de hadde ikke hørt noe om nyheten som Nidaros meldte først.



– Spillerne ble informert i etterkant. Men som en del av evalueringen har spillerne vært involvert. Det har vært en del av prosessen. Vi har snakket med spillerne, snakket med støtteapparatet og flere som har gitt en «input» i vår evalueringsprosess, opplyser Gotaas Johnsen.



– De tok det tungt. De er skuffet, og det har de lov til å være, poengterer Gotaas Johnsen.



Gotaas Johnsen vil verken avkrefte eller bekrefte hvorvidt planen er at Maalen skal sitte ut året.

– Det er den interne løsningen som er veldig nærliggende. Da slipper vi å gå på trenerjakt på det tidspunktet her. Det er veldig uklokt å hoppe på noe uten å gå grundig til verks. Da tenker vi at vi tar det som ligger nært, så må vi gjøre ferdig prosessen som vi har startet nå, sier Gotaas Johnsen.

Hun avviser at Rosenborg har vært i kontakt med noen andre trenerkandidater.

– Rekdal og Frigård hadde et og et halvt år igjen av kontrakten, er dette en dyr affære?

– Alle trenere som signerer har en klausul når de slutter. Jeg har ikke noe mer å kommentere enn det, svarer styrelederen.



Gotaas Johnsen takker Rekdal og Frigård for jobben de har gjort.

– Gjennom de siste 18 månedene har de hevet treningshverdagen og prestasjonskulturen i klubben. Vi har lært å kjenne Kjetil og Geir som to svært hardtarbeidende og dedikerte trenere, samtidig som de har vært fremragende representanter for Rosenborg med sin åpenhet og folkelighet, sier Gotaas Johnsen.



TV 2 hadde tidligere opplysninger på sparkingen. Nidaros omtalte nyheten om at Rekdal var ferdig først.

– Om det stemmer er det fullt forståelig først og fremst. De har vist i hele 2023 at det har vært langt under pari, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah om sparkingen.

– Dette er ventet etter hva som har skjedd i Trondheim denne sesongen, sier Jesper Mathisen.

Ifølge TV 2s opplysninger fikk Kjetil Rekdal sparken under et møte i Oslo torsdag kveld. Tore Bjørseth Berdal, Cecilie Gotaas Johnsen og Svein Tore Samdal var til stede i tillegg til Rekdal. Geir Frigård var ikke til stede.



Rosenborg og Kjetil Rekdal har slitt tungt innledningsvis – noe som toppet seg med en pinlig cupexit mot andredivisjonslaget Stjørdals-Blink.

I Eliteserien har det også gått trått og enkelte supporterne krevde Rekdal og assistent Frigårds avgang etter ligatapet på Brann Stadion 2. pinsedag.

Samme uke måtte duoen møte på et styremøte for å fortelle om tingenes tilstand – etter ni poeng på ni kamper og ramsalt kritikk mot lagets spillestil.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen avviste at Rekdal og Frigårds posisjon ble diskutert med beskjeden «det var ikke noe krisemøte» – dagen før cuptapet mot Blink.

Siden cupexiten har det blitt 4-0-seier mot HamKam og 2–2 mot Stabæk.

– Kampen mot HamKam er til tider god og feiende flott angrepsfotball, men samtidig er HamKam det klart svakeste defensive laget. RBK har to svake prestasjoner i cupen som er hinsides, sier Amankwah.

I mai krevde supportergruppen Kjernen at Rekdal skulle bli sparket.

«Det er nok nå», skrev Kjernen i en uttalelse.



– Det har vært et enormt trøkk fra Kjernen, som absolutt ikke har vært fornøyd med det spillet som er blitt levert. Kravene i Trondheim er skyhøye – og de kravene gjør at Kjetil Rekdal er nødt til å finne seg en ny jobb, sier Mathisen.