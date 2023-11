Reiste 9867 km for å møte sin helt

– Den første kampen jeg så var Bodø/Glimt som slo Roma 6–1. Jeg elsket virkelig den kampen og laget, sier Henrique Junger Vilela fra Brasil.

– Jeg begynte fra da av å se alle kampene i Eliteserien, Europa League og Conference League, så det er derfor jeg er her i dag, forteller han.



Han er fotballgal og har reist helt fra Sau Paulo i Brasil for å se sitt nye favorittlag på hjemmebanen nord for polarsirkelen.

Det betyr rundt 9867 km og 16 timer og 26 min med fly for å se Bodø/Glimt-kamp.



– Det er litt merkelig at du kommer helt fra fotballens hjemland for å støtte et norsk lag?

– Ja, jeg elsker laget mitt i Brasil, men jeg liker å se på mindre ligaer. Ikke som La Liga eller Premier League, forteller han.

Nå står han og kameraten i flomlyset med noen hustrige minusgrader rundt seg inne på Aspmyra.

– Jeg ønsket bare å komme til byen deres med nordlyset for å se en kamp med Glimt, forteller han.

Fotball hele dagen

Det er spesielt en spiller på Bodø/Glimt som har smeltet hjertet hans ekstra.

Det spilleren med trøye nummer sju, Eliteserienes toppscorer Amahl Pellegrino.

VÆR SÅ SNILL: Det to kameratene hadde laget egne plakater i et håp om å få spillertrøya til Amahl Pellegrino. v Foto: Eirik Nesset Hjelvik/ TV 2

– I Brasil elsker vi Pellegrino fordi han har den brasilianske måten å spille fotball på, forteller den nybakte Glimt-supporteren.

Han er kledd i gult med skjerfet hengende rundt halsen.

Med på turen til Bodø er også kamerat Gabriel Azevedo Pedersoli. Han beskriver kompisen sin som fotballgal.

– Denne fyren ser på fotball hele dagen. Du må se rommet hans? Det er fem skjermer der det vises fotball hele dagen, forklarer han.

– Er du like fotballgal?

– Nei, egentlig ikke. Han besøkte meg i Nederland. Da bestemte vi oss for å dra til Norge. Henrique var så begeistret for Bodø/Glimt at han sa «vi må dra dit for å se kampen».

Ble helt gal!

– Han overtalte meg, og nå er plutselig også jeg her, forteller Azevedo Pedersoli.

– Dere har brukt mye penger og tid på å komme hit?

– Ja, det er veldig dyrt, men det er greit. Vi er her nå, så vi må bare nyte det og ikke tenke på penger, forteller han.

Før kampen tok de kontakt med Pellegrino via X (tidligere Twitter). De fikk faktisk svar.

– Du burde ha sett reaksjonen hans da han fikk svar fra Pellegrino. Han ble helt gal!, forteller kameraten.

FIKK SVAR: Jubelen stod i taket da kameratene fikk svar på meldingen de sendte på X (tidligere Twitter) Foto: Skjermdump

– Jeg begynte bare å hoppe rundt på rommet mitt og ropte, «Åh gud, han svarte meg!», forteller Junger Vilela.

– Han tenker du om at det kommer folk fra Brasil for å møte deg?

– Jeg tror det er oss som klubb som har gjort noe riktig de siste årene, så at de velger å ta hele veien til kalde Bodø sier litt, sier Amahl Pellegrino.

Under armen har de hver sin plakat hvor de spør pent om å få spillertrøya til sin store helt.

De håper også på å få til et møte etter kampslutt.

– Jeg er spent på om det går i orden, forteller han.

– Hva tror du om kampen i kveld?

– Jeg tror det blir 3–1 seier til Bodø/Glimt, tipper Glimt-entusiasten.

Kampen mot Lillestrøm er i gang.

Glimt skårer, og det er god stemning på tribunen. De to kameratene prøver å henge med på supportersangene så godt de kan.

– Jeg forstår ikke norsk, så jeg vet ikke helt hva jeg synger. Men vi hopper rundt og roper «Badaglimt, Badaglimt, Badaglimt». Det er gøy, forteller han.

JUBLER: Det var ikke alt de forstod av det som ble sunget av supporterne på tribunen på Aspmyra. Foto: Anneli Isaksen/ TV 2

Etter 62 minutter smeller det.

Glimt øker til 2–0, og hvem andre enn Pellegrino er det som setter ballen i mål via stanga.

– Pellegrino skåret. Drømmen min gikk i oppfyllelse. Jeg kan ikke forklare det med ord hvordan det oppleves, forteller den nybakte Glimt-supporteren.

Så er kampen over.

Bodø/Glimt vinner 3–1 over Lillestrøm. Laget mottar hyllesten fra hjemmepublikummet, så forsvinner Pellegrino inn i garderoben.

En drøm

Kameratene venter på tribunen.

– Jeg er veldig spent, forteller Henrique Junger Vilela.

ENDELIG: Henrique Junger Vilela fra Brasil kan juble over å ha fått spillertrøya til sin store helt, Amahl Pellegrino. Foto: Anneli Isaksen, TV 2

Etter kort tid kommer helten ut igjen fra spillertunnelen. Han går mot de to. I armen har Pellegrino spillertrøya som han overrekker.

Smilene går plutselig fra øre til øre.

De klemmer og veksler noe ord, før Pellegrino forsvinner inn i garderoben igjen.

Rundt spillerslusen står det ropende barn som alle vil ha en bit av Pellegrino.

– Kan jeg få skoene dine? roper en ivrig liten kar.

– Barn skal få lov å være barn, så de skal få lov å spørre. Så får man bare svare høflig å si at man trenger skoene og skinnene til etter sesongen, sier Pellegrino.

Han liker å være raus med fansen.

– Jeg prøver å gi bort det jeg ikke trenger lenger, så får man finne en fin balansegang. Det er jo hyggelig at folk har lyst på alt du har, men boksershortsen vil jeg gjerne beholde, humrer toppscoreren.

Ikke alle er like heldige som de to kameratene fra Brasil.

– Det er helt utrolig, det er virkelig drømmen min. Nå kan jeg dra tilbake til Brasil lykkelig. Jeg skal henge denne på veggen for alltid, sier fotballgale Henrique Junger Vilela fra Brasil. Det er blitt folketomt Aspmyra.

Også for Pellegrino betyr det mye å få supportere fra Brasil.

– De fikk seier og Pelle-mål. Til tider var det også mye bra fotball, så det var veldig hyggelig å få hilse på gutta før kamp. To fine karer, sier Pellegrino.