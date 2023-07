Refses av sjefen: – Burde være høflig nok

Mads Berg Sande sier han har sine grunner til at han holdt hemmeligheten skjult for sjefene sine.

Det ble mye rabalder da Mads Berg Sande signerte for Brann tidligere denne uken.

Bergenseren er fortsatt Haugesund-spiller, men kontrakten går ut etter sesongen. Dermed hadde han lov til å signere for Brann allerede.

Da lokalavisene i Bergen meldte at Sande var på Brann Stadion for å signere, haglet meldingene og spørsmålene inn på Twitter til FKHs sportssjef Eirik Opedal.

– Jeg skjønte fint lite, for vi hadde ikke solgt han. Men jeg forsto kjapt at det var noe på gang med Brann, sier Opedal til TV 2.

Skuffet over spilleren

Og så sto han der, Mads Sande, og poserte med Brann-drakten. Men verken trenere, sportssjef Opedal eller andre i ledelsen visste noe som helst.

– Det som var dumt med Mads er at han kunne vært høflig nok å gi beskjed til oss. Vi visste ingenting om det. Han har ingen plikt med å rapportere, men men jeg syns det var litt dumt å få vite det via media.



Overgangsreglene sier at spillere med under seks måneder igjen av kontrakten har sin fulle rett til å signere for andre klubber når arbeidsforholdet er avsluttet.

Opedal er tydelig på at han er skuffet over at Sande ikke informerte dem om at han signerte for Brann.

– Jeg må si det at når vi har jobbet tett i fire år så burde han være såpass at han kunne gi beskjed når han skal signere for en annen klubb.



GRILLET: Mads Sande ble spurt om den kaotiske uken. Foto: Jan Kåre Ness

Dette svarer Sande

Den kommende Brann-spilleren fikk tillit fra start i seieren over Lillestrøm, og sa etter kampen at det var en bevisst handling å ikke gi beskjed til sin nåværende arbeidsgiver.

– Det er en grunn bak, men det trenger vi ikke å gå inn på i dag, sier Sande.

I vinter skal FKH ha avslått flere bud fra Brann på Sande, som etter det TV 2 erfarer skal ha gjort Sande oppgitt.

Han vil ikke si mye om at han drar til Brann.

– Jeg har et halvt år igjen av kontrakten. Jeg er fri til å snakke med de jeg vil, sier han.



FIKK IKKE BESKJED: FKHs sportssjef Eirik Opedal visste ikke at Mads Sande skulle signere for Brann. Foto: Jan Kåre Ness

Blir ikke solgt i sommer

Sportssjef Opedal er klar på at Sande er nødt til å yte sitt beste for FKH, selv om fremtiden ikke ligger i klubben.

– Han må gjøre jobben. Han har ikke et annet valg rundt det. Mads er lojal spiller, og kommer til å gjøre sitt beste. Men han må vise at han er presset, ellers kan han havne på benken, advarer han.

Flere supportere har på sosiale medier ytret at de ønsker at Sande blir solgt til Brann. Men det kommer neppe til å skje slik ting står seg nå.

– Jeg har ikke fått verken noen henvendelser eller tilbud fra Brann, sier Opedal.



Rasende supportere

Mads Sande startet kampen, og ble byttet ut like før slutt i de solide seieren over Lillestrøm. Men det var ingen applaus å få fra publikum.

Supporterne reagerte nemlig med vantro da Sande poserte med Brann-drakten i bergensklubbens kanaler.

Leder i supporterklubben Maakeberget, Kristoffer Hervik, var spesielt krass på Twitter da FKH annonserte at Sande skulle starte:

Tenk å pissa så på sine egne spillere, å starte med ett jævla brannsvin. E ett stort fuck off https://t.co/cHTlVQJ1Lc — Kristoffer Hervik (@hervik99) July 23, 2023

– Tenk å pisse på sine egne spillere, å starte med et jævla brannsvin. Er ett stort fuck off, skrev han.



Like direkte er han ikke når TV 2 ringer.

– Hvorfor skal vi bruke noen som stikker om noen måneder? Du stiller ikke opp med kommende arbeidsgiver klær før du er ferdig i nåværende jobb, sier han.



Hervik var selv ikke til stede på Lillestrøm-kampen, men sier han ikke skal bejuble Sande fremover.

– Sande hvem? Hvorfor skal vi bruke han? spør Hervik seg.