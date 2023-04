Reagerte etter VAR-avgjørelse: – Får bortdømt et mål

Sarpsborg 08 fikk et tøft første bekjentskap med VAR. Først fikk de annullert et mål, så fikk de en spiller utvist etter at VAR brøt inn.

Sarpsborg 08-Bodø/Glimt 0-2 (0-2)

Allerede etter 13 minutter ledet Bodø/Glimt med to mål over Sarpsborg 08.

Men det var ikke bare Bodø/Glimt som skulle gjøre livet kjipt for Sarpsborg-spillerne.

To ganger ble VAR helt avgjørende.

Etter en blytung start på kampen trodde Sarpsborg at de hadde redusert etter 20 minutter.

Men målscorer Peter Reinhardsen rakk så vidt å se ballen gå i mål før assistentdommer løftet flagget.

VAR tok en god titt på situasjonen. To minutter senere kom dommen hvor de ga full støtte til dommerteamets avgjørelse.

Det skjønte Sarpsborg-spiller Mikkel Maigaard lite av. På TV-bildene kunne det se ut til at det var ham som ble straffet for å ha vært borti ballen.

– For meg er det vanskelig å se at det er offside. Jeg merker ikke at jeg er borti ballen, sier Maigaard til TV 2 på vei inn i garderoben til pause.

Sarpsborg-trener Stefan Billborn mente målet som ble annullert var feil.

– Vi får et mål bortdømt og vi får et rødt kort, sier Billborn til TV 2 etter kampen.

Ti minutter ut i andreomgang valgte kampens dommer, Ola Hobber Nilsen, å gi gult kort til Sarpsborg-spiller Jeppe Andersen etter en takling.

VAR-rommet mente det var for snilt. De beordret Hobber Nilsen bort til VAR-skjermen. Etter å ha sett hendelsen på nytt var ikke dommeren i tvil.

Han gikk ut på banen og viste VAR-tegnet. Så annullerte han det gule kortet og viste Andersen direkte rødt kort.

– Det der ville ikke blitt rødt kort i fjor, sa Ulrik Saltnes i TV 2s FotballXtra.

Andersen som fikk det røde kortet følte seg som en synder etter kampen.

– Det er aldri gøy å bli utvist. Jeg blir sittende alene i garderoben og se laget mitt lide de siste 30 minuttene. Jeg lar laget mitt henge i strikken når jeg får det røde kortet. Det var ikke starten vi håpet på, sier Jeppe Andersen til TV 2.

Amahl Pellegrino var henvist til benken etter å ha slitt med skader de siste ukene.

Mannen som erstattet stjernespilleren var Sondre Sørli. Kantspilleren fikk bare 668 minutter på banen i Eliteserien forrige sesongen grunnet skader.

Sesongen før var også sterkt preget av skader. Da endte han på 834 spilte minutter.

Mandag trengte han fire minutter for å sende Glimt i ledelsen. Hans første eliteserie-mål siden 22. mai 2022.

– Det er så fortjent! Etter de skadene Sørli har vært gjennom, utbrøt TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Etter 13 minutter doblet Albert Grønbæk ledelsen. Dansken var nådeløs da han hamret ballen i mål fra en vanskelig vinkel.

VAR i fokus

Sarpsborg trodde de hadde redusert etter 20 minutter, men assistentdommer løftet flagget. Dermed måtte VAR i aksjon.

På bildene kunne det se ut til at det ble dømt offside fordi ballen var borti hodet til Mikkel Maigaard.

– For meg er det vanskelig å se at det er offside. Jeg merker ikke at jeg er borti ballen, sier Maigaard til TV 2 på vei inn i garderoben til pause.

I andreomgang havnet VAR i fokus igjen da VAR-rommet brøt inn og mente hoveddommer Ola Hobber Nilsen burde se på Jeppe Andersens takling på nytt.

Etter å ha sett på taklingen valgte Hobber Nilsen å endre det gule kortet han hadde gitt til et rødt kort.

For første gang i norsk fotballs historie hadde en VAR-avgjørelse endt med rødt kort.

Bodø/Glimt hadde full kontroll på kampen. Dermed ble det ikke flere mål.

Gultrøyene reiser dermed fra Sarpsborg med tre solide poeng og en god start på sesongen.