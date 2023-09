Reagerer på spørsmål: – I mitt hode er det en privatsak

I 2016 reiste Ole Selnæs til Frankrike for å forfølge proffdrømmen. Den daværende 21-åringen ga RBK rundt 40 millioner kroner da han forlot Lerkendal til fordel for St. Etienne.

Tre år senere dro han videre til Kina og FC Shenzhen for 100 millioner kroner, der han etter sigende signerte på en treårskontrakt verdt det samme: 100 millioner kroner.

– Økonomien hadde mye å si så klart, jeg lyver jo om jeg sier noe annet, sier Ole Selnæs til TV 2.

I dette intervjuet letter den hjemvendte RBK-profilen noe på sløret hva gjelder Kina-overgangen, økonomi og vurderingene han gjorde før han valgte å returnere til Trondheim.

Mistrivdes

Det var ikke mange som ble overrasket da Selnæs i 2016 forsvant fra Lerkendal.

Etter storspill i RBK var midtbanegeneralen ønsket av flere europeiske toppklubber, og på det tidspunktet var det bare et spørsmål om tid før den talentfulle landslagsspilleren forlot sin trygge havn.

I avskjedsintervjuet med trønderne var Selnæs den gang oppløst i tårer.

I TÅRER: Ole Selnæs tok til tårene da han forlot Rosenborg og Lerkendal i 2016. Foto: Ned Alley

– Det skjer ikke så ofte det, altså. Det viser jo kanskje hva det betyr. Du hadde vunnet gull og skulle ut i Champions League-kvalik, så sånn sett var det kjempetrist. Men jeg følte aldri at jeg kunne si nei til det tilbudet, så sånn sett var jeg egentlig aldri i tvil, sier Selnæs.



I tvil var han imidlertid da han forlot Frankrike i 2019. Han visste at han ville forlate Ligue 1-klubben, men at det ble Kina hadde han ikke forestilt seg.

TØFF TID: Selv om han stortrivdes i klubben St. Etienne, var ikke livet utenfor fotballbanen i Frankrike helt enkelt for Selnæs. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

– Det var litt overraskende. Da jeg spilte i Frankrike trodde jeg jo ikke at det var det som skulle være det neste steget, men du vet jo aldri i fotball. Jeg hadde jo over en viss periode ønsket meg videre fra Frankrike, sier Selnæs og utdyper:

– Som jeg har vært åpen om før også, det var fantastisk fotballmessig og klubbmessig, men det var en knøttliten industriby i Frankrike. Det var vanskelig å bo der og jeg trivdes ikke noe særlig godt utenfor banen. Jeg hadde vært der i tre år og hadde egentlig hatt lyst til å ta et steg videre ganske lenge, men de ville egentlig ikke slippe meg. Så kom det et tilbud fra Kina som etter hvert ble såpass bra og fristende at det ble et ganske enkelt valg.



Tilkjent 125 millioner kroner

Selnæs er i dag dønn ærlig på at den økonomisk svært så lukrative kontrakten som ventet i FC Shenzhen var en sterk bidragsyter til at Kina ble neste destinasjon.

LUKRATIVT: Ole Selnæs signerte en lukrativ avtale med FC Shenzhen i 2019. Det samme gjorde daværende landslagskollega Ola Kamara. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Det har ikke forandret meg, i alle fall. Jeg har aldri vært noen «big spender». Sånn sett har jeg ikke forandret meg. Jeg tenkte mer på det på grunn av økonomisk trygghet. For det første for min del, med tanke på at en fotballkarriere er ganske kort, sier Selnæs og fortsetter:

– Etter man er 35 så har du kanskje ikke like mye muligheter. Og så er det for familien i tillegg, mine barn og sånne ting. Det gir jo dem en helt annen trygghet og en helt annen hverdag, egentlig. Det var egentlig et ganske enkelt valg.



I april kunne den trønderske lokalavisa Adressa fortelle at trønderen hadde blitt tilkjent 125 millioner kroner etter at han klaget den kinesiske klubben inn til FIFA da lønna uteble.

Selv har ikke Selnæs ønsket å kommentere de påståtte summene. Han er overrasket over interessen omverdenen har for hans privatøkonomi.

– Jeg synes det er litt spesielt at folk er så opphengt i det, fordi i mitt hode er det en privatsak. Jeg synes det er rart at folk har mer fokus på det enn på fotball, det må jeg si.

Økonomisk tapsprosjekt: – Selvfølgelig tenker man på det

Fra Kina gikk ferden videre til FC Zürich og Sveits i fjor sommer, et land som er kjent for sine fordelaktige skatteregler.

– Jeg fikk plutselig et tilbud jeg følte var spennende på flere måter og så valgte jeg å ta det. Det er jo som alle overganger i fotball, det skjer ofte veldig fort. Det var ikke sånn at jeg hadde drømt om å spille i Sveits, men det skjedde jo. Jeg fikk et tilbud jeg hadde troen på, forklarer Selnæs.

Kontrakten med den sveitsiske klubben gikk ut i sommer og siden har trønderen vært klubbløs.

Når RBK så slo på tråden på sensommeren følte 29-åringen at tiden var inne.

ARVTAGEREN: For andre gang i karrieren skal Ole Selnæs forsøke å dominere RBK-midtbanen som Bent Skammelsrud og Sverre Brandhaug gjorde i sin tid. Foto: Per-Atle Karlsen

Selv om han, etter det TV 2 erfarer, er blant RBKs aller best betalte spillere, er returen til Trondheim trolig et økonomisk tapsprosjekt for Selnæs personlig, både med tanke på lønn og den norske formuesskatten.

– Selvfølgelig tenker man på det, men sånn er reglene og jeg får ikke gjort noe som helst med dem. Sånn er det med alle ting i livet, at ting jeg ikke får gjort noe med og ting som er utenfor mine hender, det fokuserer jeg ikke på. Jeg gidder ikke å bruke energi på sånne ting, når jeg vet at jeg uansett ikke får gjort noe med det. Der er jeg ganske flink.



Heldigvis er nok den økonomiske fremtiden til den ferske RBK-spilleren rimelig trygg. Selnæs har imidlertid ikke tenkt å bruke det som noen hvilepute – selv ikke etter fotballkarrieren er over.

– Man må ha noe å gjøre. Det er viktig for hodet. Jeg skal ikke gå og drive dank etter karrieren, nei, det skal jeg ikke, smiler 29-åringen.