Reagerer på RBK-fansens oppførsel: – Forbannet og frustrert

Opptakten til Odd-Rosenborg ble alt annet enn hyggelig for Gimle pub i Skien sentrum.

Flere RBK-fans hadde nemlig i år, som i fjor, lagt turen til puben før kampen søndag kveld.

– I starten var det kjempegøy og koselig. Det var noen som småkjeftet litt fordi de måtte vente på å kjøpe drikke, men det har vi forståelse for, sier daglig leder Malene Sørensen til TV 2.

Men etter hvert ble stemningen en helt annen.

– Plutselig kom det en kar bort for å kjefte på oss for at vi viste engelsk fotball og ikke norsk fotball. Men vi viste jo begge deler.

– Kjedelig

På pubens uteområde skal parabolen ha fått kjørt seg.

– De begynte å rive og kutte i ledningene til parabolen vår, sier Sørensen.

Det førte til svarte skjermer på puben.

I tillegg ble flere glass knust og klistermerker hengt opp, noe som har tatt lang tid å fjerne, ifølge den daglige lederen.

LØSE KABLER: Dette viser resultatet av RBK-fansens handlinger. Foto: Privat

SPEIL: RBK-supporterne la igjen flere signaturer på puben. Foto: Privat

Hun understreker at flesteparten av supporterne oppførte seg fint.

– Vi var forbannet og frustrerte da vi fant det ut. Det er så kjedelig at en sånn gjeng skal ødelegge for så mange.



Bjørn Skar er leder i Kjernen, Rosenborgs offisielle supportergruppe. Han var ikke selv til stede i Skien søndag og har ikke snakket med de involverte når TV 2 tar kontakt.

– Men dette må det gå an å ordne opp i.

Han synes slike episoder er uheldige.

– Jeg tenker at når noe skjer, så påvirker det opinionens synspunkt på alle. Vi må huske på det var solgt mange hundre bortebilletter. De fleste klarer å oppføre seg på utmerket vis. Man kommer langt med vanlig folkeskikk både hjemme og borte, sier Skar, som varsler at han kommer til å «ta noen runder internt».

MANNSTERKE: Rosenborg-fansen telte flere hundre menn og kvinner på Skagerak Arena. Foto: Tor Erik Schrøder

Vurderer å anmelde

Hendelsen førte til at puben ikke fikk vist fotball resten av kvelden. Når TV 2 snakker med puben mandag er det fortsatt svarte skjermer.

Nå vurderer de å gå til politiet.

– Vi har lyst til å anmelde dette, sier Sørensen.

Pubeier Selahattin Temelo forteller at flere stamgjester forlot den nyoppussede puber fordi det ikke var fotball på skjermene.

Sørensen stemmer i.

– Vi mistet mange kunder på dette. Det koster å ha fotballkanaler i hus.