Reagerer på nazi-banner: – Dette kunne de spart seg for

Under søndagens oppgjør mellom Rosenborg og Molde dukket et flere meter langt banner opp blant Molde-supporterne.

«Tyskernes bombing av Molde deles som bilde

Henry Rinnan: Øvre Øst's største inspirasjonskilde»

Banneret viser til et bilde av bombingen av Molde under andre verdenskrig, som ved flere anledninger har blitt delt på sosiale medier av RBK-supportere.

Henry Rinnan var en trøndersk nazist og var den del av den tyske okkupasjonsmakten som leder av den beryktede Rinnanbanden under andre verdenskrig.

Han ble dømt til døden og henrettet for landssvik etter krigen.

– Jeg synes det er veldig humørløst av dem. Jeg har ikke noe mer å si om det. Heller ha fokus på fotballkampen enn akkurat det der, sier daglig leder i RBK, Tore Bjørseth Berdal til TV 2 søndag kveld.

– Blir det noen oppfølging fra deres side?

– Jeg tror Molde selv følger opp sine supportere, det tror jeg de kommer til å gjøre.

Varsler oppvask

Administrerende direktør og sportslig leder i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland, er ikke fornøyd med banneret.



– Dette kunne de spart seg for. Vi i Molde Fotballklubb tar avstand fra dette, sier Neerland til TV 2.

Neerland sier de vil følge opp saken, men at de ikke har tenkt på hva konsekvensene blir enda.

– Vi skal følge opp på en grei måte.

Leder i Tornekrattet, Ronny Stamsvik, sier til TV 2 at det ikke var supporterklubben som stod bak banneret.

Han har ikke funnet ut av hvem som står bak.

– Det handler vel bare om å fyre opp stemningen tenker jeg. Kampen er over, og slaget er tapt. Det er nok ikke så mye mer å legge i det. Legger det bak oss og ser frem til neste kamp. Vi har både eliteserie, europakamper og cupfinale å glede oss til, skriver Stamsvik i en SMS.

TV 2 har stilt Stamsvik flere oppfølgingsspørsmål, men de er ikke blitt besvart.

Tror supportere er delt

I Trondheim tar supporterne banneret med knusende ro.

– Jeg har mastergrad i historie, men det er tydeligvis ikke nok til å forstå poenget, sier Kjernen-leder Bjørn Skar.

Kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, tror supportere fra begge lag er delt om banneret.

– Det forteller litt om rivaliseringa mellom disse to klubbene. Noen syns sikkert at dette er helt greit og så er det den andre siden som syns det er helt forkastelig og langt over streken, sier han til TV 2.

Han sammenligner banneret med det som dukket opp av Geir Bakke under Lillestrøm- Vålerenga i oktober.

– Det forteller meg mye om hvor stemninga mellom de to klubbene her. Det går av og til litt for langt, kanskje altfor langt.