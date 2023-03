Reagerer på kritikken: – Blir framstilt som katastrofe

Rosenborg og Kjetil Rekdal høster kritikk etter cupexiten mot Viking. RBK-sjefen selv innrømmer at han er bekymret.

HØSTER KRITIKK: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er bekymret for Rosenborg. Foto: Carina Johansen

Én avslutning på mål var fasit for Rosenborg under søndagens cupbatalje mot Viking - og avslutningen fra Adrian Pereira var vel strengt tatt et forsøk på innlegg.

Med under én måned igjen til seriestart, har RBK-sjef Kjetil Rekdal fått litt å tenke på.

– Selvfølgelig bekymrer det, men vi er bare nødt til å jobbe videre med det. Det er mange nye. Nye ting som skal spilles inn i laget og unge gutter som må få tillit og støtte over tid for å utvikle seg. Det er den veien vi har valgt og den situasjonen vi står i, sier Rekdal og legger til:

– Vi har ikke ferdig vare fra a til å. Vi har ganske mange som må utvikle seg i takt med tiden. Både laget, enkeltspillere og hele sulamitten.

Får kritikk

Søndagens RBK-prestasjon mot Viking får også ekspertene til å reagere. TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er ikke nådig i sin dom over trønderne.

– I min voksne levetid tror jeg aldri jeg har sett et gråere og mer profilfattig Rosenborg-lag i en tellende kamp enn det de mønstrer i går. Ingason og Aga på topp er et spisspar som du vanligvis ville tenkt for langt mindre klubber. Jeg tror det er grunn til å være bekymret, sier Amankwah.

Rekdal er klar på at han ikke har tid til å bruke tiden sin på å svare opp eksperter, men RBK-sjefen gjør allikevel et unntak når TV 2 slår på tråden.

– Jeg er nødt til å forholde meg til realiteten. Hva andre sier rundt oss kan jeg ikke bruke fokus på. Det er sjanseløst. Vi ser også at det vi presterte i går ikke er godt nok til å nå de målene denne klubben, og vi, har, men å la oss påvirke eller diktere fra alle slags uttalelser fra utsiden, det kan vi ikke bruke tid på.

Store utskiftninger

I løpet av vinteren har Rosenborg vært gjennom en rekke utskiftninger. Seks spillere har kommet til, mens nøkkelspillere som Casper Tengstedt, Stefano Vecchia og Victor Jensen har forlatt trønder-hovedstaden.

– Det er krevende, men vi har veldig tro på at vi skal få det til. Men det blir jo litt som å begynne helt på nytt. Vi må ta steg for steg, litt etter litt. Vi kan i alle fall ikke miste troen eller grave oss ned.

Det hører også til historien at RBK-laget som entret SR-Bank Arena søndag kveld manglet spillere som Ole Sæter, Carlo Holse, Olaus Skarsem og Erlend Dahl Reitan

Legger man til de tre som har forlatt klubben, manglet trønderne blant annet fem spillere som sto for til sammen 80 målpoeng forrige sesong.

– Skulle vi satt en ny powerranking etter gårsdagen, hadde vi plassert Rosenborg enda lavere enn niende plass. Det de viste i går, spesielt offensivt, gir grunn til veldig, veldig stor bekymring i Trondheim, sier Amankwah og utdyper:

– De trenger profiler og de trenger spillere med x-faktor. Det laget de mønstret i går, er et grått og ordinært lag som jeg vanskelig kan se for meg kan hevde seg opp mot medaljekampen i Eliteserien. Ja, Rekdal må selvfølgelig skru til i forhold til det taktiske, men så må også Dorsin på jobb.

Blir ingen kjøpefest

At det kommer kritikk etter leveransen mot Viking er noe Rekdal lever godt med, men ikke alt som kommer imponerer 54-åringen like stor grad.

– Om han får rett i det vil tiden framover vise, men så er det jo en grunn til at de spillerne er Rosenborg-spillere og at de har kommet hit, fordi at situasjonen er som den er og har vært. Det er vi nødt til å forholde oss til. Vi må utvikle spillere i stor fart. Det er den veien vi må komme oss opp og fram på, sier Rekdal og legger til:

– Å slå fast kategorisk etter én tellende kamp i en ny sesong, synes jeg er litt drøyt, men tiden får vise om det løser seg eller ikke.

En ting som uansett virker sikkert er at trønderne ikke kommer til å bruke titalls millioner på nye spillere før vinduet stenger 31. mars.

– Du har vel sett regnskapstallene fra de siste tre årene? Vi må jo stabilisere hverdagen vår sånn at vi har en god grunnmur å stå på. Det føler jeg at vi har nå. Det står ikke en kø av ferdig klassespillere utenfor portene på Lerkendal som kan gå inn på det laget her. Å tro at det kan skje, det skjer ikke, slår Rekdal fast.

– Blir framstilt som katastrofe

Selv om det har gått over fire år siden sist Rosenborg vant et seriegull, har ikke det gjort mye med forventingene til trønderne.

Rekdal er tydelig på at det ikke er noen andre norske klubber som er i nærheten av å ha det samme trykket på seg.

– Vi spiller 1-1 mot Aalesund og det blir framstilt som katastrofe, så reiser Bodø/Glimt til Aalesund og spiller 1-1, og det blir liksom ikke sagt noe som helst. Vi slo Sandefjord 1-0 på Marbella og det er katastrofe og elendig, og så vinner Molde 2-1 mot Sandefjord helgen etterpå og da blir det beskrevet som at Molde er i rute. Det er klart at det er en del ytterpunkter her som sikkert preger noen, men vi får ikke endret på det, sier Rekdal.

Nå har han og resten av RBK-gjengen en drøy måned på seg før alvoret braker løs. «I» har imidlertid stor tro på at Viking skal bryne seg på et helt annet Rosenborg-lag 10. april.

– Ja, absolutt. Vi har ikke startet enda, så vi får se hvordan det går når vi begynner. Alle klubber ønsker selvfølgelig ferdige lag med klassespillere i alle posisjoner. Vi må utvikle dem. Den situasjonen står vi i nå. Da er det selvfølgelig mange som har fasiten på alt annet enn det som skjer, avslutter RBK-sjefen.