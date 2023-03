Reagerer på Brann-draktene: – Uheldig

Eliteserien og Toppserien nærmer seg med stormskritt og for supportere er klubbenes nye drakter noe de ofte gleder seg til.

Torsdag lanserte Brann sine nye drakter for 2023-sesongen. Et klassisk rødt og hvitt design, men også tydelige forskjeller mellom draktene som herre- og kvinnelaget skal bruke.

Det får supportermiljøet til å reagere.

– Jeg synes det er uheldig. Vi skal være én klubb. Vi er jo opptatt av at herre- og damelaget skal være i samme klubb og likestilt på alle måter. Da ser det underlig ut at de skal ha ulike drakter, sier Erlend Vågane, leder i Branns supporterklubb Bataljonen, til TV 2.

ULIKT: Herrelaget og kvinnelaget til Brann skal spille i forskjellig design kommende sesong. Foto: Tove Lise Mossestad / brann.no

BA omtalte saken først.

Flere tilhengere av bergensklubben deler synet til Vågane.

– Det første jeg tenkte var «hvorfor?!» Kanskje det var en gimmick, men nå skal det jo faktisk være sånn. Det er fryktelig synd. Én klubb. én drakt, sier Gjert Moldestad.

– Spesielt i år er det ekstra symboltungt. Det er i år vi har gjennomført en fusjon til å bli én klubb. Det er viktig at klubben står sammen, og da bør man ha like drakter, sier Sean Røskeland.

Damene sin drakt er… Arsenal. Hvorfor har de ikke samme drakt? — Sean {ʀ}øskeland (@Seanrosk) March 9, 2023

Dette er Branns forklaring

Therese Rygg, kommersiell leder i Brann, deler supporternes frustrasjon. Hun legger skylden på utstyrsleverandør Nike.

– Vi vil gjerne at draktene skal være like. Det var utgangspunktet vi ga til Nike. Vi gledet oss til å ha draktene som er like, men dessverre kunne ikke Nike levere et rent design til begge lagene. Da måtte det bli sånn, sier Rygg til TV 2.

Nike har presentert flere design til Brann, men kun ett var likt for både herre- og kvinnelaget. Den fargen var for lite rød, og mer oransje, og derfor valgte Brann å styre unna en lik drakt, forklarer Rygg.

IRRITERT: Therese Rygg er ikke imponert over Nikes leveranse, men synes likevel draktene er fine. Foto: Brann.no, Janne Håland

– Hvorfor klarer man ikke å gi lagene like drakter?

– Det er vanskelig for oss å forstå. Det er kanskje litt komplekst, men vi er vel en «for liten klubb» i den store sammenhengen for Nike. Vi er ikke Barcelona eller Liverpool. Så ja, det var kun noen draktkombinasjoner som var mulig for Nike å levere til oss.

– Vi har sagt til Nike at vi ikke kan tillate dette. Vi forventer at vi får like drakter neste sesong. Så må jeg understreke at vi har fått gode tilbakemeldinger på designet på hver enkelt drakt fra supporterne.

TV 2 har ikke lykkes å komme i kontakt med Branns Nike-kontakt Markus Raberg.

– Synd og nedtur

Supporterne kjøper Branns forklaring, men undrer seg likevel over at draktene har blitt som de har blitt.

– Kvinnefotballen er på vei opp, og da er det spesielt at verdens største utstyrsleverandør ikke klarer å levere to like drakter. Det må jo være en mulighet å få til, sier Røskeland.

– Jeg hører hva Brann sier, men klubben har jo til syvende og sist en myndighet her. Det er viktig at man er én klubb. Man skal representere den samme trøyen.

NYSIGNERINGER: Japhet Sery Larsen og Andrine Hegerberg skal bære hver sin Brann-drakt kommende sesong. Foto: Tove Lise Mossestad / brann.no

– Det er jo fint at det ikke er Brann som er grunnen for feilen. Men ja, jeg vet ikke. Dette må de prøve å løse så fort de klarer. Det var synd og nedtur, for draktene er jo utrolig flotte, sier Moldestad.

Andrine Hegerberg, som skal spille i drakten med hvite ermer, sier følgende til Branns hjemmeside om de nye draktene:

– Personlig liker jeg når drakter holdes rene, samtidig som de innehar et personlig preg. Det synes jeg årets Brann-drakter har og jeg gleder meg til å ta på meg drakten og spille med den.