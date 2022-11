Reagerer kraftig på hets: – Folk er flinke til å lire av seg piss

RASER: Amahl Pellegrino og resten av Glimt-leiren synes at kritikken og hetsen mot lagkompisen er ekstremt ufortjent. Foto: Mats Torbergsen

– Fotballkunnskapen til noen mennesker er kanskje ikke helt til stede når de klarer å lire av seg så mye dritt, sier toppscorer Amahl Pellegrino til TV 2.

I kjølvannet av det sure tapet mot Rosenborg gikk Glimt-trener Kjetil Knutsen hardt ut mot supportere som har hetset Wembangomo.

LOVPRISES: Lagkameratene mener at 25 år gamle Brice Wembangomo er svært viktig for Bodø/Glimt. Foto: ARND WIEGMANN

Det stiller Pellegrino seg bak. Han mener at folk i tillegg ikke har klart å se det store bildet.

– Vi har hatt en fantastisk god fotballspiller ute av posisjon en hel sesong. Han er ikke venstrebeint eller venstreback i det hele tatt. Likevel har han levert så bra i hele 2022, sier Pellegrino.

– Det er ikke bare han som gjør feil for Bodø/Glimt i 2022. Det er mange. Jeg synes at han er blitt tatt ufortjent mye av både supportere og media, fortsetter 32-åringen.

Lovpriser Wembangomo

Ola Solbakken er enig.

– Det er veldig trist uansett hvem det er. I tillegg føler jeg at det er ekstremt ufortjent at det er mot Brice, sier trønderen.

– Som Kjetil sa i går, er det kanskje folk som ikke har nok fotballkompetanse til å se hvor god han er og hva han egentlig bidrar med. De ser bare ballmissen mot Rosenborg, for eksempel. Men de ser ikke alt det andre fantastiske han gjør. Vi har hatt analyser, og den største grunnen til at vi dominerer i første omgang er kanskje han. Uansett skal de holde seg for god til å sende personlige meldinger, fortsetter Solbakken.

IRRITERT: Ola Solbakken skjønner lite av kritikken mot lagkompisen. Foto: Mats Torbergsen

Hugo Vetlesen er klar på at lagkameratene vil være der for Wembangomo fremover.

Årets stjerneskudd i Glimt trekker frem kongoleseren som en særdeles viktig spiller for laget.

– Han er den som står frem hver eneste kamp og tør å gjøre ting. Det gir energi til oss spillere. At han får de meldingene, og det store trøkket, synes jeg ikke noe om. Han gir oss vanvittig mye i spillet og gruppen, forklarer Vetlesen.

– Møter de samme menneskene på butikken

Pellegrino tar et oppgjør med dem som hetser.

– Folk er flinke til å gjemme seg bak skjermen og lire av seg piss, og så møter du de samme menneskene på butikken, og da er det ikke noen problemer. Man må tenke seg litt om. Kanskje si det du hadde turt å si «face to face», mener målsniken.

– Ingen går ut på banen og prøver å gjøre det dårlig for Bodø/Glimt eller gjøre at Glimt taper. Hvis vi hadde hatt sånne spillere, tror jeg ikke de hadde spilt, påpeker Pellegrino.

Wembangomos kvaliteter er han i alle fall ikke i tvil om.

– Vi vet at det kommer til å bli bra uansett med Brice. Jeg tør å vedde ganske mye på at han kommer til å nå ganske langt i fotballen, og at Bodø/Glimt ikke er endedestinasjonen hans, spår han.