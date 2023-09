Reagerer etter tribunebråk: – Vanskelig å finne ord

Videoen viser at flere supportere fra begge lag havnet i håndgemeng over bortetribunen, som var smekkfull med Viking-supportere.

Bak bortetribunen er det nemlig et leilighetskompleks.

Videoen er i skrivende stund sett av over 200 000 på Twitter.

Se hendelsen i videovinduet øverst.

BLUSS: Det var bra kok i Haugesund lørdag. Her går lagene ut før avspark - med borteseksjonen i bakgrunnen. Foto: Skjermdump TV 2 Play

– Første gang

FKH bekrefter til TV 2 at de har fått med seg hendelsen.

– Vi har fått med oss denne hendelsen og det er klart dette er noe vi ikke liker. I denne situasjonen oppsto det provokasjoner mellom personene på terrassen og bortefeltet. Politiet grep inn og ordnet opp, sier daglig leder Martin Fauskanger.

– Bortefeltet har vært her i ett år nå, og dette er første gang vi har hatt en slik hendelse. Vi skal evaluere arrangementet på mandag og følger opp hva vi kan gjøre for å unngå slike hendelser i fremtiden. Til syvende og sist må vi ha en forventning om at folk oppfører seg.



Raser: – Skivebom

Leder av Vikinghordene, Roar Åkerlund, hadde ikke fått med seg hendelsen før søndag morgen.

Han mener plasseringen av bortetribunen må ta på seg skylden.

– Det er en situasjon som går begge veier. Det flagret med ting ned på bortefeltet og så er det noen som lar seg provosere. Men folkene som er involvert her er ikke hovedproblemet. Det å ha hjemmesupportere rett bak bortefeltet er så skivebom at det er vanskelig å finne ord. Jeg er mer frustrert over det.

KRITISK: Roar Åkerlund blir intervjuet av TV 2 foran bortetribunen før kamp. Foto: Skjermdump TV 2 Play

Åkerlund forteller at han underveis ble kontaktet av Viking-supportere med unger som opplevde at gjenstander haglet ned på tribunen.

– Det skal ikke være mulig at en slik situasjon oppstår. Men sånn blir det når det er lagt opp til at det kan skje, sier Åkerlund.

Supportersjefen, som også sitter i styret i Norsk supporterallianse, understreker at stemningen var ellers meget god i Haugesund, og at de følte seg velkomne.



STADION: Haugesund Sparebank Arena fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Heftig

Maakeberget (Haugesunds offisielle supporterklubb) har satt TV 2 i kontakt med hjemmesupportere som befant seg i leilighetene over bortefeltet.

En av dem heter Nils Kristian Saltveit. Han hevder at det ikke ble kastet gjenstander ned mot Viking-tilhengerne.

Saltveit forteller at flere Viking-supportere begynte å klatre opp til terrassene.

– Det var heftig. Det er første gang noe sånn skjer.



– Hvordan synes du løsningen med å ha bortefelt like under disse leilighetskompleksene fungerer?

– Det er helt vanvittig. Maakeberget burde stått her istedenfor. Det er uforståelig.

TV 2 har prøvd å få tak i Sør-Vest politidistrikt, foreløpig uten å lykkes.

Fauskanger i FKH sier at de ikke kommer til å endre plasseringen på bortefeltet med det første.

– Vi kommer ikke til å endre på bortefeltet, men kommer trolig til å iverksette tiltak for å unngå slike situasjoner i fremtiden. Om det er bygging av tak, seil foran leilighetene, eller andre tiltak vil bli diskutert til uken og i samråd med sikkerhetssjef, politiet og borettslaget.



FKH-TOPP: Martin Fauskanger. Foto: Jan Kåre Ness

Viking vant kampen 2-0 etter scoringer fra Sondre Langås og Zlatko Tripic.

Selv om det ble tap, forteller Fauskanger om en nydelig fotballdag på Haugalandet.

– Stemningen var elektrisk! Foruten av episoden som du henviser til forløp dagen bra. Det kokte i sentrum og stemningen på Stadion var magisk! Det var utrolig kjekt å kunne være vertskap på en slik fotballfest. Dette er god reklame for norsk fotball. Alt fra oppbygging til kamp, med kjegling frem og tilbake, til kampgjennomføringen.