Reagerer: – Bare piss

Viking - Sandefjord 4-3

Viking slapp med skrekken og slo Sandefjord hjemme i Stavanger.

Det etter scoringer av Yann-Erik de Lanlay, Lars-Jørgen Salvesen (2) og Samuel Adegbenro.

Sistnevnte fikk sin første scoring etter comebacket.

– Det er veldig godt og jeg er veldig glad, sier Adegbenro til TV 2.

– Jeg føler vi hadde fortjent mer, men det hjelper ikke hva jeg føler. Det er bittert, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard.

Vekker reaksjoner

Samtidig var det Morten Jensens breiale påstand under fredagens Fotballfeber som engasjerte ekspertene.

– Bare piss, fnyser Jesper Mathisen og Marius Skjelbæk i FotballXtra.

Jensen ler når han blir konfrontert med sitatet.

– Han har sikkert et poeng. Jeg har mest fokus på Viking, men det er klart det tynger jo på, man bruker hele troppen i Europa, han har nok et poeng, sier Viking-treneren lurt.



Jensen hevdet at det var fordel å være i flere turneringer samtidig, som Bodø/Glimt er med sine kamper i Europa Conference League.

Dette fordi man kan rullere hele stallen og holde de i kampform.

– Vi har jo bare én kamp i uken, så det er vanskelig å holde 20 mann i kampform, argumenterte Jensen.

– Jeg ser ikke på det som ulempe å være i Europa-cupspill, vi skulle gjerne vært der vi og, la han til.

Petter Myhre forstår at Viking skulle ønske at de var i Bodø/Glimts situasjon.

– Alle jobber for å være med i Europa og ha to kamper i uken. Det er veien for Viking hvis de skal bli en varig gullkandidat, påpeker den tidligere LSK-assistenten.

– Men de var i Europa i fjor, og det ødela mye av sesongen til Viking. Det taklet de ikke, poengterer Mathisen.

Viking-spiller Kristoffer Løkberg var ikke helt enig med trener Jensen.

– Det er en fordel at vi bare har Eliteserien å konsentrere oss om, mens Bodø/Glimt og Molde skal ut og reise.

Ekspertene er ikke i tvil om at kampprogrammet gir Viking en fordel. Marius Skjelbæk tegner et bilde.

– Viking har tre kamper frem til neste landslagspause. Glimt har fem. Begge skal spille mot Molde borte, men Glimt skal også ned til Brugge, sier Skjelbæk.

I tillegg vil et par Glimt-spillere trolig være med i Norges landslagstropp som møter Kypros.

– Jeg er ikke så sikker på at Markus Solbakken er med denne gangen. Kampbelastningen er noe helt annet enn det Jensen og «Batty» (Bjarte Lunde Aarsheim) kan forholde seg til, sier Skjelbæk.

– Tærer på

Myhre påpeker at Glimt blir hemmet av mange skader.

Mot Vålerenga fikk nordlendingene seg en ny bekymring. Brice Wembangomo haltet inn i garderoben før ti minutter engang var spilt.

– Med så mange skader og karantener som de får, skal det mye til for å holde det gående. Én ting er hvis du er i flytsonen, kan rullere og ting går på skinner, sier Myhre.

Da blir det mer en mental enn fysisk prøvelse, forklarer han.

– Man må jobbe mye hardere for hver kamp. Det tærer selvfølgelig mye mer på, poengterer Myhre, og understreker:

– Men Bodø/Glimt er så gode i seg selv på sitt beste. At hvis de finner tilbake til det igjen, er de mer enn gode nok.



– Sånn som de har sett ut de siste månedene med utfordringene med skader og det tøffe kampprogrammet vil jeg si det er en ørliten fordel Viking. Men jeg tror det kommer til å være spenning hele veien inn, sier Myhre.

Den tidligere Lillestrøm-treneren er spent på hvordan Viking vil håndtere gullkampen i de siste avgjørende rundene.

– Det handler om hvordan Viking takler forventningspresset. Bodø/Glimt er vandt med det. For Viking er det en ny situasjon, og det vet man aldri hvordan slår ut, og det trenger nødvendigvis ikke slå ut før de siste 3-4 kampene, da det skal avgjøres.