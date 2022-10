RBKs danske reagerer på fremtidsspørsmål: – Du prøver å fange meg

DANSK JUBEL: Victor Jensen kunne juble for to scoringer mot Vålerenga søndag kveld. Foto: Ole Martin Wold

Han har blitt en av Kjetil Rekdals aller mest betrodde menn, Victor Jensen. 21 starter, fire scoringer og to målgivende pasninger er fasit på hans første sju måneder i Rosenborg-drakt.

Han tjenester på Lerkendal løper imidlertid på lånt tid. Etter sesongen går trønderes låneavtale med Ajax ut og dansken skal etter planen returnere til Nederland.

– Jeg har sagt det et par ganger, men jeg vet ikke helt hva som skjer nå. Avtalen er en ettårs låneavtale. Akkurat nå ser det ikke ut som om... eller akkurat nå vet jeg ikke hva som skjer, det må jeg finne ut i ferien, sier Jensen til TV 2.

«Alle» vil ha en bit av tomålsscoreren etter kampen mot Vålerenga søndag kveld. 22-åringen rusler rundt i presseområdet i godt over en halvtime etter kampslutt.

Scoret to da Enga fikk bank:

Det store spørsmålet er om Rosenborg evner å beholde sin midtbanejuvel.

– Det er vanskelig å si. Det vil jo falle ned på økonomi, selvfølgelig. Hva sier vi, hva sier Ajax, hva sier Victor, og hva kan vi eventuelt bidra med i en sånn pakke. Det vet vi faktisk ikke, så vi får bare avvente og se, sier Kjetil Rekdal.

– Du prøver å fange meg

TV 2 vet at Rosenborg ønsker å beholde dansken på Lerkendal. Prislappen på mannen som i sin tid forlot FC København og Danmark til fordel for Ajax, for nærmere 30 millioner kroner ifølge den danske avisen B.T, blir trolig for høy.

Dermed er en ny låneavtale det mest sannsynlige.

– Jeg må snakke med Ajax og mine agenter, å høre hva de tenker. Det er selvfølgelig ikke bare opp til meg, så vi får se hva som skjer.

– Hvis det kun hadde vært opp til deg, hvor vil du spille neste år?

– Du prøver å fange meg med ett eller annet, ler Jensen, før han utdyper: Men det er vanskelig å si, jeg vet ikke hva alternativene er. Jeg vet ikke hva Ajax tenker. Jeg har vært veldig fornøyd med å være der og jeg ville jo selvfølgelig ha spilt flere kamper for Ajax dersom jeg hadde hatt muligheten. Samtidig er jeg glad for å være her, men jeg vet ikke hva mulighetene er.

Leter på en annen hylle

Rekdal har vært tydelig på at Jensen er en spiller han ønsker å beholde, men med mangelen på Europa-penger er det økonomiske nedgangstider på Lerkendal.

FORNØYD: Kjetil Rekdal er godt fornøyd med Victor Jensens leveranse i RBK-trøya så langt. Foto: Ole Martin Wold

Nettopp derfor er en topp tre-plassering, som vil gi Europa-spill, viktigere enn noen gang, ifølge RBK-sjefen.

– Ja, det tror jeg, absolutt. Du merker jo avstanden, spesielt på økonomi. Vi leter på en hylle der spillerne kan slå igjennom eller er i ferd med å slå igjennom, mens Bodø/Glimt bruker kanskje 100-150 millioner kroner på spillerkjøp. De henter hjem en Patrick Berg, ferdig spiller, de henter hjem Marius Lode. Vi er ikke i nærheten av å kunne tenke på sånne ting i det hele tatt, forklarer Rekdal.

53-åringen peker imidlertid på at trønderne har lyktes godt på overgangsmarkedet denne sesongen.

Så godt at gull er det som gjelder neste sesong.

– Vi har et mannskap som har potensial til å ta et stort jafs gjennom den erfaringen de får i år og med en ny vinter. Å være klare til å «fighte» om gullet fra dag én neste år, det er jo det som er det ultimate målet for alle her.

Så gjenstår det å se om Victor Jensen blir en del av den «fighten» eller ikke.

– Som sagt så har det vært fantastisk å være her. Jeg har lært utrolig mye og jeg setter stor pris på alt det jeg har fått med meg. Vi får se, avslutter dansken med et smil.