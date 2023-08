RBK vil ikke hente stortalent tilbake: – Ikke bra for ham

– Jeg har litt gener fra Brasil. Det hjelper på, forteller Marius Broholm under TV 2-programmet «Fotballkveld».

18-åringen er leid ut fra Rosenborg til Kristiansund, og i OBOS-ligaen søndag gjorde han som han ville med Jerv.



RBK-GUTT: Marius Broholm. Foto: Tor Erik Schrøder

Den offensive midtbanespilleren scoret to lekre mål og assisterte det siste som sørget for tre poeng til nordmøringene.

Scoringene fikk tidligere KBK-profil Amin Askar til å trekke paralleller til Norges landslagskaptein.

– Martin Ødegaard junior! Det er en veldig lik spillertype, som har fått fotball inn med morsmelken.

– Ødegaard var kanskje litt å ta i, men jeg vil kanskje si David Silva, svarer 18-åringen.

TV 2s studio bryter ut i latter.

– Det er en fin sammenligning det, han er en bra spiller, sier og ler Broholm.



Uaktuelt å hente ham tilbake før tiden

2004-modellen ble leid ut fra Rosenborg i mai på en korttidsavtale, men nå skal Broholm bli i Kristiansund ut sesongen.

– Det er nesten overraskende at KBK fikk beholde ham, og at ikke Rosenborg hentet ham tilbake, sier Askar.

Sportslig leder Mikael Dorsin forteller at det aldri har vært aktuelt å hente Broholm hjem før tiden.

KLAR TALE: Sportslig leder Mikael Dorsin mener Broholm vil nyte godt av Kristiansund-oppholdet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg /NTB.

– Nei, jeg tror ikke det er bra for ham heller. Vi vil jo at han skal spille så mye som mulig. Vi vet jo at han er god og han har sikkert kunne bidratt masse, men nå er mange som er i form på midten. Det handler om å sørge for spilletid til mange spillere.

– Som jeg har sagt hele tiden er vi litt for mange spillere i stallen, og det er tøff konkurranse på midten, så det handler om å finne en perfekt vei for utvikling, samtidig som vi får resultater. Marius er en av de unge spillerne vi har som vi tror på, det er derfor vi har sånne utlån.



– Er dere imponert over det han viser?

– Ja, det var jo en fantastisk match. Vi vet jo at han har det i seg. Men han er relativt ung enda og han behøver å spille 90 minutter. Jo mer han får det, og jo mer erfaring han får, jo bedre. Så vet vi at han er et stort talent og en god spiller som vi tror mye på. Han har gjort det bra i de fleste kampene. Det er bra.



SAMMENLIGNES: TV 2s eksperter trekker likheter mellom Martin Ødegaard og Marius Broholm. Foto: Mark Pain

Fikk kroppsspørsmål

I «Fotballkveld»-studio fulgte TV 2-ekspert Erik Thorstvedt opp med spørsmålet:



– Tenker du at du over tid må bygge mer muskler, eller har du den perfekte kroppsformen for den type fotball du vil spille?

– Jeg føler jeg har en grei fysikk. Den gjør at jeg kan være rask og dra forbi folk. Men jeg trener styrke, og skal bli enda sterkere, svarte Broholm.

Midtbanespilleren stråler av selvtillit både på banen og i svarene han gir, og er klar på at de beste fotballspillerne i verden har venstrefoten som sitt foretrukne bein.

– Messi er jo den beste (i verden), så det er vanskelig å være uenig i det, smiler 18-åringen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fikk høre gode skussmål fra flere hold rundt Rosenborg i vinter.

– Det som var mest gledelig med RBKs oppkjøring var Broholm og Sverre Nypan. Hvor gode de hadde vært i treningshverdagen og i kamper.

– Broholm kommer til å få en fin karriere, også på Lerkendal etter hvert. De kunne hentet han tilbake, men det er kanskje bra å bli i KBK. Det han leverer her er det skyhøy klasse over, sier eksperten.