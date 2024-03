RBK-treneren refser egne spillere

NEI! Alfred Johansson fikk se laget sitt bli slaktet av Viking. Her fra treningsleiren i Marbella. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

SR BANK ARENA (TV 2): Alfred Johansson ble «utrolig skuffet» over én ting.

Rosenborg ble ydmyket bare åtte dager før det smeller i Eliteserien.

Viking ga seg ikke før det stod 5-0 i påskesolen i Stavanger. Da hadde siddisene også hatt flere stolpetreff.

– Er du bekymret?

– Nei, jeg tenker at det er en veldig, veldig dårlig prestasjon av oss i dag. Jeg synes at innsatsen er veldig, veldig dårlig, sier Rosenborg-trener Johansson til TV 2.



FIASKO: Men Alfred Johansson forklarer at Rosenborg fortsatt jobber med å spille inn et lag, og at de ikke er på et sted hvor de kan gjøre så mange endringer som mot Viking søndag. Foto: Carina Johansen / NTB

33-åringen fortsetter:

– Jeg er utrolig skuffet over det. Men om du spør om jeg er bekymret i det lange løp, så er jeg ikke det. Vi har sett i de andre kampene hvordan det har sett ut.



Tidligere i vinter ble en ellevill tordentale fra den unge svensken fanget på kamera:

– Forbanna

Han avviser at han reagerte på lignende vis i garderoben etter ydmykelsen mot Viking.

Men spillerne fikk en lærepenge.

– Det jeg har sagt til dem er at om man kommer inn slik til en kamp, så blir det sånn som dette, forteller Johansson.



– De sitter der inne og er forbanna, fortsetter han.



– Hva er årsaken til at spillerne ikke agerer slik du håper?

– Det er ikke enkelt å forklare, det finnes ikke et godt svar på det. Men vi er ikke på et sted som lag hvor vi kan gjøre så mange endringer i laget som vi gjør i dag, vi jobber fortsatt med å spille inn et lag, forklarer treneren.



Rosenborg hadde en rekke spillere ute mot Viking, og særlig var det tunge forfall i forsvar.

– Det var veldig mange som manglet, det var det. Men vi som er her, er for dårlig på de enkle tingene i dag, mener midtbanestjernen Ole Selnæs (29).

– Duellspillet, intensiteten, ro med ballen og det blir lite relasjoner. Det ser ut som om at vi ikke kjenner hverandre godt. Men jeg er ikke bekymret for det, det kommer til å være en helt annen utgave av RBK som stiller til start om åtte dager, varsler den hjemvendte helten.



AMPERT: Zlatko Tripic raste etter at Ole Selnæs hadde klippet ned en Viking-spiller bakfra. Selnæs fikk gult kort for taklingen. Foto: Carina Johansen / NTB

Ole Sæter (27) kom inn fra benken. At han var tilbake, var også det eneste positive angrepsprofilen kunne ta ut av kampen.

– Vi kan snakke om den ene og den andre, han og han som er borte, men vi som er utpå her er bedre enn det vi viser i dag. Det er ingen unnskyldning at vi mangler mye folk. Vi henger ikke sammen og slipper inn altfor lette både sjanser og mål, analyserer Sæter.

Han har en klar beskjed:

– Det bør gå en faen i alle sammen nå, så skal vi slå skikkelig tilbake. Den eneste måten å revansjere dette på, er å vise at det ikke er oss.



– Hva sier treneren etter noe sånt?

– Alfred sier én ting, men det er like viktig det vi sier til hverandre. Det er vi som er utpå her, og vi gjennomfører ikke det vi skal gjøre. Da er vi nødt til å gå i oss selv, og må ta en grundig evaluering av hva som skjer og hvordan vi skal løse det. Så skal vi se at det blir bra til slutt, varsler Sæter.

TØFF OPPLEVELSE: Men Ole Sæter poengterer at man lærer mye av sånt. Foto: Carina Johansen / NTB

Positivt tegn?

Ole Selnæs trekker frem en kamp som kanskje kan berolige bekymrede Rosenborg-fans.

– Sist jeg spilte generalprøve her i Stavanger, var i 2015. Da tapte vi 0-4, så vant vi 5-0 i første serierunde. Det året vant vi både Eliteserien og cupen. Det er kun i Norge man legger veldig mye i treningskamper, hevder Selnæs.



Trener Alfred Johansson er heller ikke bekymret.

– Hvor godt forberedt er RBK før seriestarten?

– Vi har hatt en bra oppkjøring. Som vi har snakket om tidligere så har utviklingen og resultatene gått litt opp og ned, men trenden er positiv. Vi ser bedre ut uke for uke, men det er viktig å poengtere at det vi ser i dag, det er ikke bra nok, understreker svensken.



