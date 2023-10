RBK-topp: – Kan faen ikke holde på som vi har gjort

Problemene er i ferd med å hope seg opp på Lerkendal. 2-5-tap borte mot Sarpsborg i forkant av landslagspausen føyet seg inn i rekken av dårlige resultater for trønderne.

En som har fulgt laget fra tribuneplass de siste månedene er RBK-kaptein Markus Henriksen.

– Vi er der vi er på tabellen, og så er det viktig å ikke tenke og fokusere så mye på det. Vi må legge sammen gode prestasjoner. Gjør vi det, så vil mest sannsynlig resultatene komme. De siste bortekampene har det vært verken fugl eller fisk, sier Henriksen til TV 2.



ADVARER: RBK-kaptein Markus Henriksen advarer mot å tro at noen er for gode til å rykke ned. Foto: Ole Martin Wold

Med seks kamper igjen av sesongen er det kun seks poeng som skiller Rosenborg fra Stabæk på kvalikplass. Nå kommer RBK-kapteinen med en advarsel.

– Det er ikke voldsomt mye poeng til de lagene bak oss, men så er vi fortsatt i den posisjonen at alt er opp til oss. Det er ingen lag som er for gode til å rykke ned.



– Kan faen ikke holde på som vi har gjort

Totalt har det blitt 40 baklengs på RBK denne sesongen, en statistikk som kun blir slått av fire lag Aalesund (53), HamKam (51), Sandefjord (46) og Vålerenga (41).

14 av trøndernes 40 baklengsmål har kommet på de fire siste bortekampene.

KLAR BESKJED: RBKs sportslige leder Mikael Dorsin er klar på at det kollektive forsvarsspillet må forbedres. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det har vært en forandring i sommer, det er en annen måte å spille på og det tar litt tid. Som klubb må vi gi det litt tålmodighet, samtidig som vi må innse at vi faen ikke kan holde på som vi har gjort i disse matchene. Da gjelder det å stramme inn det kortsiktige. Det er det trenerne og spillerne må få til nå, sier Mikael Dorsin til TV 2, og sikter til lagets kollektive forsvarsspill.



– Er du bekymret?

– Bekymret er jeg vel ikke, det har jeg sjelden vært. Det er mer det å finne ut hvordan vi skal bli bedre. Alle ser vel at vi slipper inn litt mye mål. Vi sliter litt i press og struktur, og det må vi øve på og finne ut av sammen.

Bekymret er heller ikke trønderens midlertidige hovedtrener, Svein Maalen.

IKKE BEKYMRET: Svein Maalen lar seg ikke stresse, til tross for at Rosenborg har sluppet inn 14 mål på sine fire siste bortekamper. Foto: Christoffer Andersen

– Nei, jeg er ikke noe bekymret. Spesielt etter sommeren har vi kjent konsekvensen av en del skader på viktige spillere. Da blir vi litt svakere i sum, og slagkraften og spillkraften i laget blir ikke god nok. Så tror vi at om vi får lov til å holde på litt og bygge med det laget vi har, så vil vi fort kunne se annerledes ut. Det er målet når vi møter Stabæk her om 14 dager.

Gladnyhet

En gladnyhet i en ellers tøff tid for Rosenborg er at kaptein Henriksen sakte, men sikkert nærmer seg comeback.

31-åringen har vært satt ut med en kneskade siden hjemmekampen mot Sarpsborg i slutten av juni.

Nå kan han bli å se tilbake på banen før sesongen er over.

NÆRMER SEG: Om alt går på skinner kan Henriksen rekke de siste kampene av sesongen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er vel et lite håp, det er det, men da skal mange ting klaffe. Så har jeg fått beskjed om at jeg aller helst ikke bør, men det er litt sånn i fotball at man må kjenne på det uke etter uke. Så får vi se hva avgjørelsen blir til slutt.

Da laget samlet seg i garderoben for å få Sarpsborg-nederlaget ut av kroppen mandag formiddag, kom kapteinen med en klar beskjed til sine lagkamerater:

– Nå er det seks kamper igjen, seks cupfinaler, og den beskjeden jeg ga nå er at vi faktisk må opp på hesten igjen. Vi har ikke tid til å synes synd på oss selv, så vi må virkelig stå i dette.



CUPFINALER: Henriksen omtaler sesongens siste seks kamper som «cupfinaler» Foto: Per-Atle Karlsen

Og akkurat det tror en gammel RBK-kaptein at laget er tjent med på sikt.

–Skal man utvikles som gruppe, lag, personer, individer og de som sitter i administrasjonen, så må man tåle dette og stå sammen. En del av utviklingen for å bli et bedre lag sammen handler om at de får oppleve dette sammen. Det handler om kontinuitet, det å beholde en gruppe og utvikle noe som kanskje skal bli bedre neste år, avslutter Dorsin