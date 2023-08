RBK-tenåring herjet – sammenlignes med Ødegaard

JUBELKVELD: RBK-spillerne jubler for 1-0 mot Hearts torsdag kveld, i det som ble en meget hyggelig aften på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

– Vi spiller oss til mange store sjanser. Da føler jeg at jeg er best, sier hovedpersonen til TV 2.

I jakten på sitt første gruppespill i Europa siden 2019 ønsket Rosenborg skotske Hearts velkommen til Lerkendal for 3. kvalifiseringsrunde til Conference League torsdag kveld.

Anført av gullgutten Sverre Nypan tok trønderne første stikk.

HERJET: 16 år gamle Sverre Nypan. Foto: Ole Martin Wold

– Nå må vi ikke ta helt av

Etter 90 minutter og to målgivende pasninger fra unggutten sto det 2–1 på lystavla og Svein Maalens mannskap har sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Skottland om en uke.

– Nypan er ekstremt spennende, og jeg får litt den samme følelsen som da jeg så Ødegaard slå gjennom som guttunge – men bare litt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og fortsetter:

– Vi får neppe noen ny Ødegaard på veldig lang tid, for han var på et helt eget nivå. Nypan har allikevel noe helt spesielt med seg han også, og det er bare å glede seg til fortsettelsen.



– Nå må vi ikke ta av helt her, det er Martin Ødegaard vi snakker om her, så jeg synes kanskje folk overdriver litt. Men det er veldig artig å høre det, selvfølgelig, svarer Nypan til TV 2.

– Stor karriere utenfor Norges grenser

Vertene tok initiativet umiddelbart på Lerkendal. Allerede før fem minutter var spilt hadde indreløper-paret Carlo Holse og Sverre Nypan hatt hvert sitt forsøk, uten at det ble nettsus.

Ti minutter senere skulle det imidlertid lykkes.

Indreløper Nypan mottok ballen etter et sugent løp inn i Hearts sekstenmeter, 16-åringen dro seg fri, tittet opp og la ballen perfekt til Emil Frederiksen på bakerste stolpe. RBKs nye danske kunne enkelt spasere inn 1–0 i sin første hjemmekamp.

– Det var deilig og det var «fett» med en seier, så det var en super opplevelse, sier Frederiksen til TV 2.

Selv om han ikke har tilbrakt mange dagene med Rosenborgs supertalent, har han latt seg begeistre.

– Det er en utrolig dyktig spiller. Han har en stor fremtid i vente. Det er bare til å nyte at han er her, for han er virkelig, virkelig dyktig, sier dansken.

HERJET: Rutinerte Hearts-spillere fant ikke ut av RBKs 16 år gamle Sverre Nypan. Foto: Ole Martin Wold

Og det skulle bli mer jubel i Trondheim. En heltent Nypan mottok ballen på midtbanen før han så satte på turboen. Ingen klarte å henge på RBKs tenåring, som avsluttet et nydelig raid med å trille ballen til en ensom Jayden Nelson. Umarkert, fra elleve meter, kunne kanadieren enkelt sette inn 2–0 til vertene på overtid i første omgang.

– Sverre Nypan er veldig god allerede nå, og han kommer etter hvert til å få en stor karriere utenfor Norges grenser. Kampen hans i kveld på Lerkendal er rett og slett vanvittig imponerende, og med slike prestasjoner som mot Hearts må Dorsin gjøre seg klar for enda mer interesse rundt RBKs diamant, skryter Mathisen.



RBK hadde tilsynelatende god kontroll på kampen etter hvilen, men drøye ti minutter før full tid dukket Lawrence Shankland opp i trøndernes sekstenmeter og stanget inn en viktig redusering for Hearts. Med det endte det 2–1 på Lerkendal.

Returen spilles i Skottland torsdag om én uke. I en eventuell playoff venter så greske PAOK eller Hajduk Split fra Kroatia.