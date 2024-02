RBK-stikk: – Det orker jeg ikke å svare på

Se Rosenborg mot Brann på TV 2 Play fredag fra klokken 17.30.

Etter å ha brukt litt betenkningstid på hvem som rykker ned fra Eliteserien i år, svarer Brann-målvakt Mathias Dyngeland med et glimt i øyet.

– Jeg har ikke fokus på det, men hvis jeg må ta et lag … Da sier jeg Rosenborg, bare for å kaste det ut der, sier Dyngeland med et lurt smil.

Det bergenske stikket blir møtt med hoderisting hos trønderne.

– Hvem er Dyngeland, sier jeg da, sier RBK-kaptein Markus Henriksen.



KASTER SEG IKKE PÅ: Rosenborg-spiller Ole Selnæs. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Det orker jeg ikke å svare på engang, sier midtbaneanker Ole Selnæs.



– Jeg tror at jeg bare avslår det med en gang. Vi skal være med å kjempe i toppen og fortsette å ta steg. Mathias kan ta seg en runde, sier keeper Rasmus Sandberg.

Selnæs: – Ganske sykt

Mathias Dyngeland og Brann får teste seg mot Rosenborg i den TV 2 Play-sendte treningskampen i Marbella fredag.

I fjor tok Brann cupgull og seriesølv, mens Rosenborg ble nummer ni i Eliteserien. På spørsmål om styrkeforholdet har snudd, svarer Dyngeland:

– Man kan kanskje si det med tanke på fjoråret, men jeg tror at Rosenborg blir sterkere i år. Det er nesten bare å se. Det er fortsatt tidlig i oppkjøringen. Treningskamper er vanskelig å bedømme, sier landslagskeeperen.

Hos trønderne er det en klar oppfatning om hvem som er størst.

– Det er ganske spenstig sagt når Brann var i OBOS-ligaen for to år siden. Det er ganske sykt, sier Ole Selnæs.



– Vi er ikke historieløse, så Trondheim er først og fremst, sier Sandberg.

– De største lagene

Midtbaneprofilen synes ikke det er noe ekstra ved å møte Brann.

– Det betyr ingenting for min del, i hvert fall, sier Selnæs.



Dyngeland er også mest opptatt av eget lag.

– I mitt «mindset» er det sånn at vi i Brann fokuserer veldig på oss selv og hva vi kan gjøre noe med. Hvis vi bare fortsetter å tenke på hva vi skal utvikle og spille vårt spill med intensitet og kvalitet, så har det ikke så mye å si hvem som er på andre banehalvdel, sier Dyngeland til TV 2.

– Det har litt med hvordan vi har lært å kjenne oss selv med europacupkamper. Vi må bare tørre å være oss selv, uansett hvem vi spiller mot, sier han.

Markus Henriksen ser frem til treningskampen mot Brann.

– Det er alltid artig å møte de største lagene. Det vil jeg jo påstå at Brann er med byen, fanskaren og interessen. Det er litt likhet med hvordan det er i Trondheim. Det er en litt artig kamp med forhåpentligvis høy intensitet og to lag som går i strupen på hverandre, sier Rosenborg-kapteinen.